Данилюк - Воспоминания – 30 лет гибели парома «Эстония»

Эта книга написана в память о нашем старшем сыне Сергее, погибшем при катастрофе парома «Эстония», и посвящается моей любимой жене Екатерине, с которой мы вместе прошли этот скорбный путь, поддерживая друг друга.

В этой книге мы записали воспоминания о том, как наша семья справлялась с потерей сына. В двух словах это не объяснишь, да и вообще, словами трудно объяснить переживания. Свой рассказ мы решили подтвердить фотографиями. Так родилась эта книга, цель которой — показать выход во всех наших переживаниях, даже таких тяжелых, как потеря детей. Хочу подчеркнуть, что мы не учим никого, как поступать, а просто свидетельствуем, что происходило.

Данилюк Людвиг – Воспоминания – 30 лет гибели парома «Эстония»

[Рига] : [Libri Style], [2025]. — 231 с. : факс., ил., портр. ; 22 см. — Составитель и литературный редактор Ирина Антонова.

ISBN 978-9934-602-22-1

Данилюк Людвиг – Воспоминания – Содержание

Предисловие От составителя Как появилась эта книга Об авторе Глава 1. Самые счастливые годы Глава 2. Школьные годы Глава 3. Первые самостоятельные шаги. Малпилсский техникум В армии Глава 4. 1988 год. Перестройка. Тысячелетие Крещения Руси Глава 5. Служения в Латвийской Христианской Миссии (ЛХМ) Еще один «звоночек» для нашей семьи Глава 6. Как Сергей попал в Швецию. Свадьба

Устройство с поездкой на свадьбу

Глава 7. Предупреждение свыше. Поездка в США

Поездка в США

Чудеса в Хьюстоне

В Петалуме

Фильм «Жизнь Иисуса Христа» — в СССР

Во Францию

Глава 8. Счастливая жизнь молодой семьи — Сергея, Эстер и сына Ричарда

Как у нас появились две собаки

Планы, которым не суждено было сбыться

Глава 9. Трагедия. Крушение парома «Эстония»

Сбывшиеся пророческие предупреждения

Глава 10. Тяжелые дни неизвестности

Божья забота

Разные утешители

Со временем надежда таяла

Глава 11. Что помогло нам пережить трагедию

Почему? Или — для чего?

Наши надежды не сбылись

Мы посвятили себя детям

Помощники

Наташа

Попробуйте служить

Об организации лагерей

Как мы могли работать с детьми

Благодарность помощникам

Глубина скорби и поддержка Бога

Жизнь церкви и Христианский молодежный центр Детские христианские лагеря в Латвии и Швеции Глава 12. Жизнь семьи в США Наследие старшего сына. Фото нашего внука Ричарда Глава 13. Фонд «Семья Божья» Глава 14. В Латвии продолжается труд в лагерях

Мы трудились вместе с семьей Данилюков

Труд в детской больнице

Гедеоновское служение

Христианские лагеря

Продолжаем проводить лагеря для детей, подростков и молодёжи

В заключение

Структура основного текста — четырнадцать глав от семейных воспоминаний и истории служения до катастрофы, переживания утраты и последующей жизни; такое построение подтверждается итоговым содержанием издания.