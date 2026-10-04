Данн - Зарождение христианства – Том 1

Я уже давно питал надежду и намерение представить всесторонний обзор истоков христианства. Как у исследователя Нового Завета — как в профессиональном, так и в личном качестве, — это стремление, полагаю, имеет двоякое происхождение: отчасти это желание понять новозаветные писания в их историческом контексте, а не только как богословский ресурс или литературные памятники; отчасти же — инстинктивное герменевтическое осознание того, что часть можно понять лишь в свете целого, ровно так же, как и целое может быть постигнуто лишь через глубокое понимание его частей. Впервые это стремление обрело зримые очертания в 1971 году, когда А. Р. К. (Боб) Лини, удивительно великодушный и чуткий заведующий кафедрой, поддержал меня, тогда лишь недавно назначенного преподавателя, в намерении переосмыслить основной курс по Новому Завету на богословском факультете Ноттингемского университета. Преподавательские ресурсы были ограничены, а сам Боб Лини вполне довольствовался чтением того, что сам называл «мини-Кюммелем» (введением в писания Нового Завета), поэтому очевидным решением мне представился курс под названием «Зарождение христианства». Цель состояла в том, чтобы дать студентам достаточно детальное представление о жизни и учении Иисуса, а также о первоначальных процессах, сформировавших раннее христианство, как в исторической, так и в богословской перспективе.

Уже тогда эта задача виделась мне состоящей из трех этапов. Целый семестр (десять учебных недель) необходимо было посвятить Иисусу — да и как могло быть иначе, учитывая центральное значение Иисуса для христианства и внутри него? Это оставляло лишь один семестр на продолжение (или продолжения). На практике же рассмотрение первоначального христианства и, в особенности, вклада Павла оставляло ничтожно мало времени на что-либо, выходящее за рамки первого поколения. Лекционный курс неизменно подходил к концу, когда к анализу второго поколения христианства едва успевали приступить. Положение дел было неудовлетворительным, и исправить его удалось лишь отчасти: значительная часть недостающего материала вошла в магистерский курс «Единство и многообразие в Новом Завете», который затем был надлежащим образом оформлен для публикации. В остальном же регулярная переработка лекционного материала приводила к тому, что третий раздел «Зарождения христианства» по-прежнему оставался ограниченным двумя-тремя краткими очерками.

Данн Джеймс Д. Г. – Зарождение христианства – Том 1 – Вспоминая Иисуса

Пер. с англ.; перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 1557 с. — (Зарождение христианства ; т. 1). Оригинальное издание: James D. G. Dunn. Jesus Remembered. Christianity in the Making, Vol. 1. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003.

ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7799-4; ISBN электронного издания: 978-1-4674-2745-6.

Данн Джеймс Д. Г. – Зарождение христианства – Том 1 – Вспоминая Иисуса – Содержание