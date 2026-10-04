Данн - Зарождение христианства – Том 1
Я уже давно питал надежду и намерение представить всесторонний обзор истоков христианства. Как у исследователя Нового Завета — как в профессиональном, так и в личном качестве, — это стремление, полагаю, имеет двоякое происхождение: отчасти это желание понять новозаветные писания в их историческом контексте, а не только как богословский ресурс или литературные памятники; отчасти же — инстинктивное герменевтическое осознание того, что часть можно понять лишь в свете целого, ровно так же, как и целое может быть постигнуто лишь через глубокое понимание его частей. Впервые это стремление обрело зримые очертания в 1971 году, когда А. Р. К. (Боб) Лини, удивительно великодушный и чуткий заведующий кафедрой, поддержал меня, тогда лишь недавно назначенного преподавателя, в намерении переосмыслить основной курс по Новому Завету на богословском факультете Ноттингемского университета. Преподавательские ресурсы были ограничены, а сам Боб Лини вполне довольствовался чтением того, что сам называл «мини-Кюммелем» (введением в писания Нового Завета), поэтому очевидным решением мне представился курс под названием «Зарождение христианства». Цель состояла в том, чтобы дать студентам достаточно детальное представление о жизни и учении Иисуса, а также о первоначальных процессах, сформировавших раннее христианство, как в исторической, так и в богословской перспективе.
Уже тогда эта задача виделась мне состоящей из трех этапов. Целый семестр (десять учебных недель) необходимо было посвятить Иисусу — да и как могло быть иначе, учитывая центральное значение Иисуса для христианства и внутри него? Это оставляло лишь один семестр на продолжение (или продолжения). На практике же рассмотрение первоначального христианства и, в особенности, вклада Павла оставляло ничтожно мало времени на что-либо, выходящее за рамки первого поколения. Лекционный курс неизменно подходил к концу, когда к анализу второго поколения христианства едва успевали приступить. Положение дел было неудовлетворительным, и исправить его удалось лишь отчасти: значительная часть недостающего материала вошла в магистерский курс «Единство и многообразие в Новом Завете», который затем был надлежащим образом оформлен для публикации. В остальном же регулярная переработка лекционного материала приводила к тому, что третий раздел «Зарождения христианства» по-прежнему оставался ограниченным двумя-тремя краткими очерками.
Данн Джеймс Д. Г. – Зарождение христианства – Том 1 – Вспоминая Иисуса
Пер. с англ.; перевод подготовлен Богословским клубом «Эсхатос». — Минск: Богословский клуб «Эсхатос», 2026. — 1557 с. — (Зарождение христианства ; т. 1). Оригинальное издание: James D. G. Dunn. Jesus Remembered. Christianity in the Making, Vol. 1. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2003.
ISBN оригинального печатного издания: 978-0-8028-7799-4; ISBN электронного издания: 978-1-4674-2745-6.
Данн Джеймс Д. Г. – Зарождение христианства – Том 1 – Вспоминая Иисуса – Содержание
Глава 1. Зарождение христианства
Часть первая. Вера и исторический Иисус
Глава 2. Введение
Глава 3. Пробуждение (возрождение) исторического сознания
Глава 4. Бегство от догмы
Глава 5. Бегство от истории
Глава 6. История, герменевтика и вера
Часть вторая. От Евангелий к Иисусу
Глава 7. Источники
Глава 8. Предание
Глава 9. Исторический контекст
Глава 10. Через Евангелия к Иисусу
Часть третья. Служение Иисуса
Глава 11. Начиная от крещения Иоаннова
Глава 12. Царство Божие
Глава 13. Кому предназначалась весть Иисуса?
Глава 14. Характер ученичества
Часть четвертая. Вопрос о самосознании Иисуса
Глава 15. Кем они считали Иисуса?
Глава 16. Как Иисус понимал Свою собственную роль?
Часть пятая. Кульминация миссии Иисуса
Глава 17. Crucifixus sub Pontio Pilato
Глава 18. Et Resurrexit
Глава 19. Вспоминая Иисуса
Список сокращений
Библиография
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