Джон Доминик Кроссан - воздавать должное кесарю: Борьба между Христом и культурой в Новом Завете
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Esxatos Club Translations, Biblical Studies, Theology, History
Обычно, ученые исследователи, авторы научных работ на старости лет уже не могут выдавать каких-нибудь новых идей, и лишь обобщают свои достигнутые успехи в области исследований. В этом плане Джон Доминик Кроссан показывает в своей новой книге, что он способен развиваться в своем научном поиске. В своей книге «Отдавать должное кесарю: Борьба между Христом и Культурой в Новом Завете» автор конечно же развивает свои прежние тезисы о библейской модели распределительной справедливости, как идеале Царства Божьего. Автор задает тон книге в вопросе, вытекающем из слов Иисуса о необходимости платить подать римскому императору: «отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Кроссан спрашивает, а что в нашем мире должно принадлежать кесарю (государству)? Где кесарь требует большего? Ведь на римском динарии кесарь это – и бог в том числе, т.е. он требует и кесарево и Божье.
Исследуя два нарратива в Новом Завете о том, как христианская церковь строила свои отношения с Кесарем, Дж. Кроссан приводит два различных пути: демонизация государства у Иоанна из Патмоса, идеализация Римского государства как доброго жандарма, способного гарантировать безопасность и развитие всем, включая христиан, и само по себе в перспективе должно христианизироваться, - у евангелиста Луки.
Очень ценными элементами научной новизны в этом исследовании можно отметить Вторую часть книги, где автор почти в детективном, скрупулезном и внимательном анализе представляет новую гипотезу о цели и назначении Евангелия от Луки, его структуре. А также Кроссан поразительным образом докапывается до вопроса авторства книг Евангелия от Луки и Деяний Апостолов, кто был этот человек, откуда родом и из какой среды, и какие «отпечатки пальцев» он оставил в тексте, которые помогают его узнать!
Третья часть книги наконец-то для Кроссана – показательно и конкретно раскрывает тему призыва Христа «любить врагов своих». В целом книга очень ценная для интересующихся «Поиском исторического Иисуса». Она дает новые импульсы для развития этой области науки о Новом Завете и самопонимании христианства в 21 веке.
От переводчика и Эсхатоса: Те факты которые увидел Кроссан касательно того что Лука писал свое евангелие с целью показать что христианская церковь безопасна для Рима, и Рим безопасный для церкви, и то что автор евангелия это житель Филипп, боящийся Бога эллин, ставший спутником Павла - эти его открытия должны вписыватся в учебники по Новому Завету.

Джон Доминик Кроссан - Воздавать должное кесарю: Борьба между Христом и культурой в Новом Завете

[перевод ESXATOS с издания “Render unto Caeser. The Struggle over Crist and Culture in the New Testament” John Dominic Crossan, HarperOne, 2022 исключительно в рамках частного использования среди членов клуба ESXATOS].
Электронное издание, Мелитополь-Минск: Богословский клуб ESXATOS, 2022. – 642 с.
ISBN 978-0062964939 (англ.)

Джон Доминик Кроссан - Воздавать должное кесарю: Борьба между Христом и культурой в Новом Завете - Содержание

Пролог: Триумф слишком скоро, трагедия слишком быстро
Увертюра: Дела кесаря и дела Божьи
Часть первая: Культура отвергнутая и демонизированная
  • 1. Бог однажды победит
  • 2. Пришествие того, что уже есть
  • 3. Зверь прошлого и будущего
  • 4. Среди этих темных сатанинских холмов
  • 5. Самая длинная ложь
Часть вторая: Культура принятая и канонизированная
  • 6. Создание контр-нарратива
  • 7. "Кого Павел взял с собой".
  • 8. Видение римского христианства
  • 9. Путь Святого Духа
  • 10. Цена аккультурации
Часть третья: Культура в противостоянии и критике
  • 11. Изобретение ненасильственного сопротивления
  • 12. "Мы безоружны, как видите".
  • 13. "Иисус, называемый Христом"
  • 14. Санкции и субботы
  • 15. "Возлюби врагов своих"
Эпилог: Дела Божьи против дел кесаря
  • Приложение А: Межкультурный перевод "Царства Божьего/Небес"
  • Приложение B: Насильственный и ненасильственный ответ на романизацию Израиля
  • Приложение C: Бытие 1:1-2:4a как увертюра к Библии
Примечания

Джон Доминик Кроссан - Воздавать должное кесарю: Борьба между Христом и культурой в Новом Завете - Увертюра

оригинал книгиПеред тем, как перейти к слишком известной истории Иисуса, зададимся несколькими вопросами, которые позволят нам увидеть эти события в новом свете. Почему Иисус был казнен? Если Иисус регулярно ходил в Иерусалим на Пасху, что привело к его казни в этот последний раз? Если Иисус ходил в Иерусалим на Пасху только один раз, почему он пошел туда в тот единственный раз и как это привело к его казни?
В любом случае, вопрос остается открытым: В наиболее правдоподобной исторической реконструкции - как в детективной истории - что произошло, почему произошло и как произошло, что Иисус из Назарета умер публично, законно и официально на римском кресте до окончания Пасхи в Иерусалиме около 30 года? Следующий вопрос: Что это говорит нам о природе движения Иисуса?
Чтобы понять намерения Иисуса, мы можем сосредоточиться на его деятельности и определить его цель, оценив его стратегию в Иерусалиме на той пасхальной неделе. Лучше всего следовать общей последовательности, изложенной в Евангелии от Марка, самом раннем из четырех Евангелий, которое, безусловно, является основным источником для Матфея и Луки, а также, вероятно, и для Иоанна. Без Марка у нас нет возможности объяснить - помимо полемики и апологетики - почему Иисус был казнен именно на эту Пасху. Более того, без общего контекста Марка невозможно объяснить, почему Иисус не был арестован за свою конкретную деятельность в (Вербное) воскресенье, самое раннее, или во вторник, самое позднее - особенно в контексте храма на Пасху в Иерусалиме. Но почему именно в этом контексте?
В тесном помещении Храма на Песах массовые еврейские паломники праздновали избавление Израиля от египетского рабства в древнем прошлом, даже находясь под римским рабством в настоящем. Этот парадокс был особенно очевиден, когда они собирались для жертвоприношения в Храме, над которым возвышалась крепость Антония, северная крепость, которая одновременно наблюдала и контролировала деятельность Храма и символизировала их нынешнее имперское угнетение.
Неудивительно поэтому, что, согласно еврейскому историку Иосифу Флавию, в Храме на Песах произошли два массовых беспорядка. Один из них произошел в 4 году до н.э., когда было убито "три тысячи", а другой - около 50 года н.э., когда было убито либо "двадцать тысяч", либо "тридцать тысяч" (Иудейская война 2.10-13, 223-47; Иудейские древности 17.213-18; 20.105-12; далее сокращенно - ИВ и ИД).
Более того, на Пасху Пилат, римский префект, или губернатор второго ранга для южного Израиля, присутствовал с дополнительными войсками, чтобы обеспечить полную нетерпимость ко всему подрывному. Пилат, кстати, был не совсем тем нерешительным персонажем, наполовину Гамлетом, наполовину Полонием, которого изображают в евангельских повествованиях. Мы знаем о нем больше, чем о любом другом правителе на родине иудеев первого века. После десятилетнего пребывания у власти (26-36 гг.) он, наконец, был отправлен в Рим своим начальником Вителлием, легатом, или губернатором Сирии первого ранга, для защиты перед императором Тиберием (ИД 18.88-89).
Учитывая все это, данная увертюра сосредоточена на первых днях последней недели Иисуса - нашем Вербном воскресенье, понедельнике и вторнике - и в рамках этих трех дней она фокусируется на вопросе о дани во вторник: Что делал Иисус в эти три дня, и как эти действия раскрывают намерение Его визита и общую стратегию этой недели?
В наше Вербное воскресенье Иисус устроил (каламбурно) публичную демонстрацию против римского имперского контроля, отправившись из "Вифагии и Вифании, близ горы Елеонской" в сторону Иерусалима (Марка 11:1). В антитриумфальном входе Он въехал в Иерусалим с востока на осле в символической подрывной демонстрации против римского правителя Пилата, прибывшего с запада на жеребце. Пилат прибыл из своей штаб-квартиры в прибрежной Кесарии, чтобы в случае необходимости одолеть пасхальную толпу. Иисус прибыл из Галилеи, чтобы придать силы тем же толпам - если это будет возможно.
Согласно Марку, Иисуса встречали как Давидического Мессию, как нового Давида: "Многие расстилали свои плащи на дороге, а другие расстилали ветви, срезанные ими в поле. Тогда шедшие впереди и шедшие за ними кричали... "Благословенно грядущее царство предка нашего Давида!"" (11:8-10). Почему Иисус не был сразу арестован?
На следующий день Иисус провел вторую половину Своей продолжающейся одиночной демонстрации - на этот раз против сотрудничества Храма с римскими угнетателями. Он не "очистил" Храм; он закрыл его, символически опрокинув столы для ежегодных налогов, священных даров и финансовой поддержки (Марк 11:15-17).
Цитируя пророка Иеремию, Иисус ссылался на приоритет Божьей распределительной справедливости над литургическим поклонением. Иеремия и Иисус обвиняли Храм в том, что он стал убежищем, укрытием, безопасным домом, "логовом" для "разбойников" (Марка 11:17), потому что жертвенное поклонение внутри вытеснило социальную справедливость снаружи (Иер. 7:1-15). Этот вызов, кстати, чуть не стоил Иеремии жизни (26:1-24). Опять же, почему Иисус не был арестован в ту вторую ночь?
Ответ на эти два предыдущих вопроса заключается в том, что Марк описывает Иисуса в течение этих первых трех дней в Иерусалиме как противника иудейских властей, но защищенного иудейской толпой. (Нет необходимости, кстати, демонизировать эти первосвященнические власти. Как коллаборационисты, они боялись Иисуса; согласно Иоанна 11:48, они сказали: "Все уверуют в Него, и придут римляне и разрушат святыню нашу и народ наш" - в том числе и их самих!)
В Вербное воскресенье, как мы только что видели, Марк подробно описывает "множество народа", которое приветствовало Иисуса в Иерусалиме. О напряженности в отношениях с властями пока не упоминается, но ее можно вполне предположить. В понедельник, после инцидента в Храме, обе стороны оказались в явном противостоянии из-за Иисуса: "Услышав это, первосвященники и книжники стали искать, как бы убить Его; ибо боялись Его, потому что весь народ был впечатлен учением Его" (Марк 11:18). Во вторник, по словам Марка, этот конфликт между властями и толпой из-за Иисуса резко обострился. В этот день Марк заставляет Иисуса "выиграть" серию из пяти дебатов в Иерусалимском храме (11:27-12:40), чтобы точно повторить вступительную серию из пяти дебатов, которые он "выиграл" в Галилее (2:1-3:6).
Во время этих споров в Храме власти включали первосвященников, книжников, старейшин (11:27-12:12), фарисеев и иродиан (12:13-17), саддукеев (12:18-27) и снова книжников (12:28-40). Против этой сплоченной оппозиции все, что защищало Иисуса, была "толпа", и Марк упоминает ее три раза в тот день:
Они боялись народа, ибо все считали Иоанна истинным пророком. (11:32)
Когда они поняли, что он рассказал эту притчу против них, они хотели арестовать его, но боялись народа. Поэтому они оставили его и ушли. (12:12)
Большая толпа слушала его с восторгом. (12:37)
Этот защитный экран из поддерживающих "толп" уберег Иисуса от властей даже в самом Храме.
Но Иисус принял и другую меру безопасности. Он не оставался на ночь в Иерусалиме. Вместо этого каждый день Он приходил и возвращался в безопасное место вне поля зрения на юго-восточных склонах Елеонской горы примерно в двух милях от Иерусалима. Там, в Вифании, Он остановился в доме Марфы, Марии и Лазаря - вероятно, его родственников - место, которое сегодня точно называется Аль-Эйзария, "Место Лазаря".
Views 497
Rating 5.0 / 5
Added 07.02.2026
Author asaddun
Comments (3 comments)

B
brat Dorian 2 years ago

Насчет "бомбы" - на сегодня представление о том, что грек Лука одним из первых стал конвертировать горячий еврейский/ иудейский экстремизм в нормальную приличную форму греческой мысли, а Отцы довершили этот процесс - общепринято! Сам Доминик в предыдущих работах все это писал, как и то что Деяния имеют двоякую цель - поставить "нечесаного" харизматика Савла на второе место и включить хр-во в Римскую империю. Позже Ориген и другие воспитанные классической греческой философией писали - "Христос «взрастил» лучшее в греческой культуре, как открыл Закон иудеям; основание всеобщей христианской Церкви Христом нарочито скоординировано с основанием всеобщего римского мира Августом. Христианин, следовательно, не мог отвергать ни греческую культуру, ни Римскую империю без того, чтобы отвернуться от части определенного Богом прогресса человечества. Христос был «учителем» человечества, и христианство было кульминацией его обучения, «истинной» пайдейей, «истинной» культурой. Ориген и его последователи научили язычника, что стать христианином означает, по крайней мере, перейти из сумбурной и неразвитой стадии интеллектуального роста в сердце цивилизации". Далее - когда в начале Реформации был откопан этот горячий еврейский/ иудейский экстремизм, то Лютер и его окружение прилагали огроменные усилия для сглаживания взаимодействия с властями, но, как и в начале Нашего Времени все вылилось в потом нескончаемых войн в Европе. См К. Скиннер Истоки современной политической мысли» том 2  
G
gios76 3 years ago

спасибо
E
esxatos 3 years ago

Это бомба!  Новинка марта 2022 года у нас в переводе на русский язык!  Необычайно свежее и актуальное произведение известного библеиста!

