Незадолго после завершения моей книги об актуальности традиций греческих богинь для самосознания современных женщин [1] я поняла, что упустила из внимания один ключевой тип взаимоотношений - связь между сестрами. Я снова вспомнила сон, который вдохновил меня на написание той книги, и поняла, что его смысл еще не был раскрыт до конца. В том сне я оказалась в темной подземной пещере, будучи пронизанной Её присутствием. Спустя некоторое время, когда казалось, что мои глаза уже должны были привыкнуть к темноте, я по-прежнему не могла Её увидеть, не могла разглядеть даже Её очертаний. Проснувшись, я вспомнила, как часто в детстве мама говорила мне, что, поскольку я родилась в первый день весны, у меня есть особая связь с греческой богиней весны Персефоной. Таким образом, казалось естественным, что я сразу же отождествила Её невидимое присутствие во сне с Персефоной, и в конце концов обнаружила, что и другие греческие богини также были Её проявлениями.

Взаимодействие с этими божественными фигурами было преобразующим, но этим всё же не была утолена моя жажда продолжать Её поиски. Тот сон по-прежнему не давал мне покоя. В последующие годы я стала понимать, что Она - не только богиня. Она - это женщина - я сама; и в то же время, что немаловажно, Она - это и другие реальные женщины, чьи жизни пересекаются с моей. Знать Ее - значит видеть нашу индивидуальность в ее разнообразии, признавать, как наши взаимодействия раскрывают наши дары и наши потребности, нашу силу и нашу хрупкость, нашу красоту и наше уродство, наше сострадание и нашу жестокость.

Знать Её - значит знать Ее как Сестру.

Исследуя важность отношений между сестрами, я подошла к переосмыслению известного нам мифа об Эросе и Психее, в котором, как я поняла, именно взаимосвязь сестер толкает героиню отправиться в путешествие к глубинам своего естества, к своей душе.

Кристин Даунинг - Сёстры Психеи

М.: «Касталия», 2021. — 242 с.

ISBN 978-5-521-16277-2

Кристин Даунинг - Сёстры Психеи - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ. Загадки сестринства

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СЁСТРЫ В МИФОЛОГИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Сёстры в сказках

ГЛАВА ВТОРАЯ. Психея и её сёстры

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Братья и сёстры в мифологии

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Братья и сёстры в трагедии

ГЛАВА ПЯТАЯ. Божественные сёстры и библейские братья

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СЁСТРЫ В ПСИХОЛОГИИ

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Исследуя братьев и сестёр

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Внутренние сёстры

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Сёстры Эдипа

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Сёстры в феминизме

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наше Сестринство