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Даунинг - Сёстры Психеи

Кристин Даунинг - Сёстры Психеи
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Family, Psychology Psychotherapy
Незадолго после завершения моей книги об актуальности традиций греческих богинь для самосознания современных женщин [1] я поняла, что упустила из внимания один ключевой тип взаимоотношений - связь между сестрами. Я снова вспомнила сон, который вдохновил меня на написание той книги, и поняла, что его смысл еще не был раскрыт до конца. В том сне я оказалась в темной подземной пещере, будучи пронизанной Её присутствием. Спустя некоторое время, когда казалось, что мои глаза уже должны были привыкнуть к темноте, я по-прежнему не могла Её увидеть, не могла разглядеть даже Её очертаний. Проснувшись, я вспомнила, как часто в детстве мама говорила мне, что, поскольку я родилась в первый день весны, у меня есть особая связь с греческой богиней весны Персефоной. Таким образом, казалось естественным, что я сразу же отождествила Её невидимое присутствие во сне с Персефоной, и в конце концов обнаружила, что и другие греческие богини также были Её проявлениями.
Взаимодействие с этими божественными фигурами было преобразующим, но этим всё же не была утолена моя жажда продолжать Её поиски. Тот сон по-прежнему не давал мне покоя. В последующие годы я стала понимать, что Она - не только богиня. Она - это женщина - я сама; и в то же время, что немаловажно, Она - это и другие реальные женщины, чьи жизни пересекаются с моей. Знать Ее - значит видеть нашу индивидуальность в ее разнообразии, признавать, как наши взаимодействия раскрывают наши дары и наши потребности, нашу силу и нашу хрупкость, нашу красоту и наше уродство, наше сострадание и нашу жестокость.
Знать Её - значит знать Ее как Сестру.
Исследуя важность отношений между сестрами, я подошла к переосмыслению известного нам мифа об Эросе и Психее, в котором, как я поняла, именно взаимосвязь сестер толкает героиню отправиться в путешествие к глубинам своего естества, к своей душе.

Кристин Даунинг - Сёстры Психеи

М.: «Касталия», 2021. — 242 с.
ISBN 978-5-521-16277-2

Кристин Даунинг - Сёстры Психеи - Содержание

БЛАГОДАРНОСТИ
ВВЕДЕНИЕ. Загадки сестринства
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СЁСТРЫ В МИФОЛОГИИ
  • ГЛАВА ПЕРВАЯ. Сёстры в сказках
  • ГЛАВА ВТОРАЯ. Психея и её сёстры
  • ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Братья и сёстры в мифологии
  • ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Братья и сёстры в трагедии
  • ГЛАВА ПЯТАЯ. Божественные сёстры и библейские братья
ЧАСТЬ ВТОРАЯ: СЁСТРЫ В ПСИХОЛОГИИ
  • ГЛАВА ШЕСТАЯ. Исследуя братьев и сестёр
  • ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Внутренние сёстры
  • ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Сёстры Эдипа
  • ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Сёстры в феминизме
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наше Сестринство
Views 378
Rating 4.3 / 5
Added 19.10.2022
Author brat christifid
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4.3/5 (5)

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