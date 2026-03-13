Палант - Беседы о недельных главах Торы

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA

Книга раввина и преподавателя Торы Давид Палант представляет собой сборник духовно-нравственных размышлений над недельными главами Торы (паршиёт).

Автор последовательно проходит по текстам Пятикнижия, предлагая объяснения и комментарии к каждой недельной главе. В центре внимания — духовные и нравственные уроки, которые можно извлечь из библейских историй и заповедей для современной жизни. Палант соединяет классические еврейские комментарии с доступным объяснением идей Торы, раскрывая глубокие смыслы знакомых сюжетов.

Особое место в книге занимают вопросы внутреннего роста человека, отношения к Богу, ответственности за поступки и духовного смысла испытаний. Через примеры из текста Торы автор показывает, как древние повествования продолжают говорить о проблемах и выборе, с которыми сталкивается человек сегодня.

Книга адресована широкому кругу читателей — как тем, кто уже знаком с традицией изучения Торы, так и тем, кто только начинает знакомство с недельным циклом чтения Торы и еврейской духовной мыслью.

Давид Палант – Беседы о недельных главах Торы

Издание 2-е, исправленное. – Иерусалим: Институт изучения иудаизма в СНГ, 2005. – 170 с.

ISBN 5-901905-11-3

Давид Палант – Беседы о недельных главах Торы - Содержание

  • Брейшит

  • Hoax

  • Лехлеха

  • Ваєра

  • Хаей-Сара

  • Толдот

  • Ваецэ

  • Ваишлах

  • Ваешев

  • Микец

  • Ваигаш

  • Ваехи

  • Шмот

  • Ваэра

  • Бо

  • Бешалах

  • Итро

  • Мишпатим

  • Трума

  • Тецавэ

  • Ки тиса

  • Ваякгель

  • Пкудей

  • Ваикра

  • Цав

  • Шмини

  • Тазриа

  • Мецора

  • Ахарей

  • Кдошим

  • Эмор

  • Бегар

  • Бехукотай

  • Бемидбар

  • Насо

  • Бегаалотха

  • Шлах

  • Корах

  • Хукат

  • Балак

  • Пинхас

  • Матот

  • Масэй

  • Дварим

  • Ваэтханан

  • Экев

  • Ръэ

  • Шофтим

  • Ки тецэ

  • Ки таво

  • Ницавим

  • Ваелех

  • Гаазину

  • Везот га-браха

Added 13.03.2026
Comments

No comments yet. Be the first!

