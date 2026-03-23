Без книг мудрого еврейского царя Шеломо (Соломона) Тора была бы не полной (Раби Шемуэль бен Меир). По определению еврейских мудрецов Тора - сад великого Учения, «ПАРДЭС». Это слово составлено из заглавных букв П - «Пшат», Р - «Ремез», Д - «Дэраш» и С - «Сод» (Хагига 14:2).

Мы можем войти в этот сад и снять плоды с тех деревьев, что растут в первом ряду. Снимем первый замечательный плод - «Пшат», простой, буквальный смысл Торы. Со второго ряда возьмём «Ремез», намёк на скрытый смысл, содержащийся в тексте.

Потом попробуем на вкус «Дэраш», толкование текста Торы с использованием конкретных примеров.

Но плод с четвёртого ряда - тайна, «Сод», сокровенный смысл Торы. Он доступен только истинным праведникам, которые изучили всю Письменную и Устную Тору и обладают большой мудростью. Мы не в силах дотянуться до него, только протягиваем руки и вдыхаем его аромат.

Перевёл и составил комментарии Адам Давидов

Иерусалим 2014 - 5774

Адам Давидов - Песня песен - Шир ha-ширим - Перевод - Комментарии - Предисловие

Духовную истину трудно объяснить словами, в текстах Торы её сокровенный смысл обычно передаётся с помощью притчи, аллегории, метафоры. Если обратимся к еврейским пророкам, увидим, что Перу шалаим они называют невестой Б-га (ИрмияЬу

2:2), а Иудею и Шомрон обвиняют, как женщину, изменившую мужу (Йехезкэль 23:3-7), и т.п.

Нельзя рассматривать древние тексты отстранение), индифферентно по отношению к ортодоксальной еврейской традиции. Отказ от масоры девальвирует духовное содержание текста. Негативный подход секулярных исследователей к аллегории низводит содержание к буквальному смыслу.

Если мы станем истолковывать аллегорию и поэтическую метафору «Шир ha-ширим» буквально, не поймём её скрытый смысл. И тогда текст этой Песни окажется эротической фантазией, поэтичной, но бесполезной.

Мы обращаемся к священным книгам Талмуда, к книге 3ohap, к мидрашам и пользуемся толкованием мудрецов Торы, чтобы открыть подлинный смысл мудрых книг и исполнять заповеди Творца с миром и любовью.

В «Песне песен» и в комментариях, которые мы предложили вам, жизнь и судьба еврейского народа. Однако, евреи живут не в свободном пространстве, а в большой тесноте среди многих и многих народов. В будущем не будет деления на евреев и не евреев. Следовательно, эта книга принадлежит каждому человеку на земле.