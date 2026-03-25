Давидова - Тайная вечеря

На иконе изображены апостолы, сидящие тесным кругом вокруг стола. Вместе с ними — Божественный Учитель, Господь Иисус Христос. Это момент их прощальной трапезы перед грядущими Страданиями Спасителя. Ученики, кажется, беседуют между собой, обращаясь друг к другу со смиренной сдержанностью во всех движениях. Они как бы склоняются перед Спасителем, Который также преклоняет главу перед ними: Он готов предать Себя на смерть ради спасения мира. Эта тихая гармония нарушается резким «диссонансом»: рука предателя Иуды тянется к чаше через весь стол, словно он хочет приступить к трапезе раньше Учителя. «Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня», — говорит Господь о Своем предателе. Имя его еще не известно ученикам. Они в недоумении и страхе стараются заглянуть в собственную душу, готовые подозревать самих себя. Им ужасна сама мысль о возможности столь низкого поступка. Иоанн Богослов, самый юный ученик Спасителя, склонился к Нему на грудь в знак любви и благоговения. По просьбе апостола Петра он робко спрашивает Учителя об имени злодея. Но Господь не отвечает прямо на поставленный вопрос: Он меняет тему разговора и предлагает апостолам Свое последнее наставление о любви к Богу и ближнему.

Звонкие холодноватые тона древней живописи передают атмосферу тишины и сдержанной гармонии, которую создает мерный круговой ритм фигур. Кажется, что от большого трапезного стола словно исходит таинственное сияние. Маленькая золотая чаша как бы притягивает основные линии композиции, собирая ее динамические «лучи» в единый фокус. Светлое светящееся облако фона позволяет ясно выделить главные силуэты фигур. Весь образ вписывается в сферу подобно традиционным изображениям иконописного рая. Краски древней иконы сгармонированы, подчинены единому целому. Икона производит очень цельное впечатление в единстве всех составляющих ее элементов. «Тайная вечеря» - так называется эта икона. Почему последняя трапеза апостолов называется Тайной? Что за тайные, глубинные смыслы заключены в образе, который о ней рассказывает? Об этом вы узнаете из этой книги.

Русская икона - Давидова Мария - Тайная вечеря

СПб.: Метропресс : ООО «Метропресс», 2014, 76 с.

ISBN 978-5-00000-018-2

Давидова Мария - Тайная вечеря - Оглавление

СЮЖЕТ И ПОЧИТАНИЕ (Мария Георгиевна Давидова)

ОБРАЗЫ И СИМВОЛЫ (Мария Георгиевна Давыдова)

ОБРАЗ В ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ (Мария Георгиевна Давидова)

РАССКАЗ ОБ ОДНОМ ШЕДЕВРЕ (Мария Георгиевна Давидова)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СПИСОК ИЗОБРАЖЕНИИ