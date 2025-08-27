Давный - Учение адвентизма и Библия

Давный - Учение адвентизма и Библия
БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ
Прежде чем говорить о вероучении адвентистов седьмого дня, мы обратимся к учению самого Господа нашего Иисуса Христа и Его Апостолов. Священное Писание открывает, что будет на земле в последнее время перед вторым пришествием Христа.
Иисус Христос в Своей знаменитой нагорной проповеди, с которой Он начал свое служение, дал совершенно новое учение, резко отличающее от Ветхозаветного учения Моисеево закона. Это написано в Ев. от Мтф.5 гл., начиная с 21 стиха: "Вы слышали, что сказано древним: "Не убивай”. А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.” Апостол Иоанн в этом вопросе идет дальше и говорит: ’’Всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца”, 1 Ин.3:15. Дальше в Матф.5:27-32 говорится: “Не прелюбодействуй”. “А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем”. Здесь же в стихах 33-37 говорится: “Не преступай клятвы”. А Я говорю вам: “Не клянись вовсе”. В стихах 38-42 говорится: “Око за око, зуб за зуб”. А Я говорю вам, не противься злому”. В стихах 43-44 : “Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам, любите врагов ваших” и т.д.
А в Матв.7.15 Христос предупреждает своих учеников: ’’Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”. И дальше Христос в конце Своего служения напоминает:” И многие лжепророки восстанут и прельстят многих”, Мф.24, II.А в 24,25 опять повторяет: ’’Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных. Вот, Я наперед сказал вам”.
Апостол Павел предупреждает пресвитеров Ефесских церквей в Деян. 20:28- 30: “Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе Кровью Своею”. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою”. И далее он наставляет Тимофея в 1 послание 4,1-3 : ’’Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духами обольстителям и учениям бесовским . Через лицемерие лжи словесников, сожженных в совести своей. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил”.
И вот, мой друг, читающий эти строки, читай вдумчиво, критически, чтобы понять, кто же эти волки, притом хищные и лютые(примечание: хищный волк возьмет одну овцу, а лютый растерзает все стадо).Нельзя забывать, что мы живем уже в конце этого времени, и эти лютые волки уже появились, и даже вышедшие из среды овец, которые извращают Слово Божие и учат превратно, проникают в истинные Церкви и стараются своею льстивостью и обольщением увлекать за собою членов церкви. Но есть и такие, которые своим превратным ложным учением и извращением Слова Божия превосходят других .Это адвентисты седьмого дня субботники, вышедшие из среды баптистов в 40-е годы 19-го столетия, и иеговисты- свидетели Иеговы”, вышедшие из среды субботников в 70-е годы 19-го века.
Они и своем учении не признают Иисуса Христа за Сына Божия. Адвентисты признают Христа за одного из пророков, наравне с адвентистской пророчицей Еленой Уайт, а ее учение признают даже более авторитетным, чем учение Библии. В разговоре с адвентистами обнаруживается , что когда Слово Божие говорит очень ясно против них. то тогда они просто отвечают, что если это и так говорит Библия, то мы все же верим больше в пророчество Елены Уайт.
Это значит, что верующие люди перешли в язычество , верят больше людям, чем Богу. Библия говорит: ’’должно повиноваться больше Богу нежели человекам”, Деян. 5.29 Иеговисты принимают Христа за архангела Михаила, который по их учению не умирал, а обратно превратился в архангела, то есть Христос не Бог-Творец, а только творение, и поэтому Иеговисты называют себя не свидетелями Христа, как сказал сам Христос в Деян. 1,8 :”Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями”, а иеговисты считают себя только свидетелями Иеговы, то есть Бога. Об этих доказательствах поговорим дальше. А теперь заглянем крутенько в историю Адвентизма.
В. Т. Давный - Учение адвентизма и Библия
- 144 с.
ISBN 5-7790-0267-3
В. Т. Давный - Учение адвентизма и Библия - Содержание
Предисловие.
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Глава 1. Библейское предупреждение о последнем времени
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Глава 2. Краткая история адвентизма
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Глава З. Сравнение учения Е. Уайт с Библией
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Глава 4. Что Библия говорит о праздниках
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Глава 5. Определение души по Священному Писанию
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Глава б. Существование ада
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Глава 7. Библия подтверждает существование ада
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Глава 8. Сотворение человека
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Глава 9.Является ли Иисус Христос Богом?
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Глава 10. Дух святой как личность
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Глава 11. Телесное воскресение Христа
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Глава 12. Ветхозаветные заповеди
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Глава 13. Закон вступил благодати
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Глава 14. Следует ли христианам соблюдать субботу
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Глава 15. Новый Завет о субботе
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Глава 16. Новый Завет о воскресении
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Глава 17. Отношение к пище
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Глава 18. Десятина
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Глава 19. Спасение во Христе
Заключение
Краткая история христианских церквей
Обращение
Послесловие
Основная литература
А мне, как адвентисту, даже понравилась книга, она говорит "чистую" правду - правду о том, во что превращаются индивидумы в современном христианстве - в мракобесие, главное полить всё и всех грязью, даже не понимая, что несешь.
ПОЛНАЯ АХИНЕЯ...
Правда много вопросов и тексту, например, на стр. 15 читаем:
"Елена Уайт имела множество откровений и утверждала, что она была не раз похищена на небо и побывала на многих других планетах, а также там, куда Христос, по ее словам, еще не вошел в Святое Святых, где лежал ковчег завета и, заглянув туда, она увидела особый ореол вокруг 4-й заповеди о субботе."
Полная ахинея - значит Уайт была там, где еще не был Иисус. ГЕНИАЛЬНО! Не знает автор, что писала Уайт, но сам перевод фразы говорит, что это просто "МЕРЗКОЕ ВАРЕВО" в котле, куда побрасли "кучу дохлых кошек" и предлагается как деликатесс для искупленных Господом Иисусом, Который есть истинный Бог и жизнь вечная.
Перевод хуже некуда, а если оно написано русскими, тогда это прямой продукт самого сатаны:
стр. 14: "В 1846 году Елена Гасмон" - ее фамилия была Гармон, это чистое искажение простого факта
стр. 14: "Адвентизм до сего дня считает ее пророчества богодухновенными и ставит их наряду со Священным Писанием , хотя никогда не афиширует их, не знакомит с ними рядовых членов общин. Даже проповедники знают о них не по первоисточнику..." - АСБОЛЮТНАЯ ГРЯЗНАЯ ЛОЖЬ!!! В каждой адвентистской общине есть координаторы духовного наследия, среди которых и я, которые дают разъяснения касательно ее трудов и знакомят поближе с ее трудами.
Я ЗАЯВАЛЯЮ СО ВСЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОЕГО СЛУЖЕНИЯ - ТОЛЬКО АВТОР этой книги и подобные ему ставят ее труды выше Библии... мне и в голову такое не придет.
АВТОР - или кто там за нима - ТЫ ЛЖЕЦ и отец твой дьявол.
стр. 13: "И стал фактически с большой энергией проповедовать сущую, ложь, как видим из истории. Вильям Миллер имел крепкую волю и большую работоспособность. Он собрал и провел первый съезд в марте 1840 г. в городе Бостоне. Второй съезд собрался в июне 1841" - ПРИКОЛЬНО, ОБВИНЯЯ ВО ЛЖИ ОДНОГО, НЕСЕШЬ ЧИСТУЮ ЛОЖЬ В ОТВЕТ - Миллер не устраивал съезды, это делал Хаймс, к тому же на первой Миллера не было, он был болен.
стр. 11-12: "Тогда Мюллер нашел, что в еврейском календаре была ошибка и в связи с некоторым уточнением пришествие должно произойти по истечению года. Он назначил новый срок: 21 марта 1844 года. Но Христос и в этот срок не пришел. Очень многие люди разочаровались, соблазнились и отошли от учения Мюллера, а другие отошли от веры в Бога.
Но Мюллер не сдавался. Тогда он вспомнил, что в 25 главе от Матфея написаны слова: ”И как жених замедлил”, до полуночи. Миллер вновь пересчитал дату пришествия Христа и назначил ее на 22 октября 1844 года. Но Христос и в это число не пришел. Вильям Миллер и сам разочаровался, был исключен из Церкви, хотя и сожалевал о своем заблуждении. Он умер в одиночестве, забытый всеми в 1849 году."
САТАНА, ТЫ ИЗВРАТИЛ ВСЕ ФАКТЫ, Я НЕ ДАМ ТЕБЕ ПОБЛАЖКИ - Миллер не назначал дату в 22 октября 1844 года, эту дату через исследование предложил проповедник Самюэль Сноу. В Википедии по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel%20S.%20Snow так и написано в первом абзаце что именно Сноу высчитал дату 22 октября.
А сам факт выхода подобной грязи и говорит, что ни Миллер не был забыт, ни движение миллеритское 19 века, потому автор и "наварил" подобное варево, чтобы вызвать отвращение к Миллеру.
САТАНА, ТЫ ОКЛЕВЕТАЛ МИЛЛЕРА И ВЕСЬ АДВЕНТИЗМ! ПОСМОТРИМ, ЗАХОТЯТ ЛИ ЛЮДИ ЕСТЬ ТВОЕ МЕРЗКОЕ ВАРЕВО!?!?
Кому хотя бы нужны азы про миллеритское движение 19 века, рекомендую книгу "Зайцев - Без прошлого нет будущего"
https://esxatos.com/zaycev-bez-proshlogo-net-budushchego