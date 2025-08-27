Давный - Учение адвентизма и Библия

БИБЛЕЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОСЛЕДНЕМ ВРЕМЕНИ

Прежде чем говорить о вероучении адвентистов седьмого дня, мы обратимся к учению самого Господа нашего Иисуса Христа и Его Апостолов. Священное Писание открывает, что будет на земле в последнее время перед вторым пришествием Христа.

Иисус Христос в Своей знаменитой нагорной проповеди, с которой Он начал свое служение, дал совершенно новое учение, резко отличающее от Ветхозаветного учения Моисеево закона. Это написано в Ев. от Мтф.5 гл., начиная с 21 стиха: "Вы слышали, что сказано древним: "Не убивай”. А Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду.” Апостол Иоанн в этом вопросе идет дальше и говорит: ’’Всякий ненавидящий брата своего, есть человекоубийца”, 1 Ин.3:15. Дальше в Матф.5:27-32 говорится: “Не прелюбодействуй”. “А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем”. Здесь же в стихах 33-37 говорится: “Не преступай клятвы”. А Я говорю вам: “Не клянись вовсе”. В стихах 38-42 говорится: “Око за око, зуб за зуб”. А Я говорю вам, не противься злому”. В стихах 43-44 : “Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам, любите врагов ваших” и т.д.

А в Матв.7.15 Христос предупреждает своих учеников: ’’Берегись лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные”. И дальше Христос в конце Своего служения напоминает:” И многие лжепророки восстанут и прельстят многих”, Мф.24, II.А в 24,25 опять повторяет: ’’Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно и избранных. Вот, Я наперед сказал вам”.

Апостол Павел предупреждает пресвитеров Ефесских церквей в Деян. 20:28- 30: “Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе Кровью Своею”. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою”. И далее он наставляет Тимофея в 1 послание 4,1-3 : ’’Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духами обольстителям и учениям бесовским . Через лицемерие лжи словесников, сожженных в совести своей. Запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил”.

И вот, мой друг, читающий эти строки, читай вдумчиво, критически, чтобы понять, кто же эти волки, притом хищные и лютые(примечание: хищный волк возьмет одну овцу, а лютый растерзает все стадо).Нельзя забывать, что мы живем уже в конце этого времени, и эти лютые волки уже появились, и даже вышедшие из среды овец, которые извращают Слово Божие и учат превратно, проникают в истинные Церкви и стараются своею льстивостью и обольщением увлекать за собою членов церкви. Но есть и такие, которые своим превратным ложным учением и извращением Слова Божия превосходят других .Это адвентисты седьмого дня субботники, вышедшие из среды баптистов в 40-е годы 19-го столетия, и иеговисты- свидетели Иеговы”, вышедшие из среды субботников в 70-е годы 19-го века.

Они и своем учении не признают Иисуса Христа за Сына Божия. Адвентисты признают Христа за одного из пророков, наравне с адвентистской пророчицей Еленой Уайт, а ее учение признают даже более авторитетным, чем учение Библии. В разговоре с адвентистами обнаруживается , что когда Слово Божие говорит очень ясно против них. то тогда они просто отвечают, что если это и так говорит Библия, то мы все же верим больше в пророчество Елены Уайт.

Это значит, что верующие люди перешли в язычество , верят больше людям, чем Богу. Библия говорит: ’’должно повиноваться больше Богу нежели человекам”, Деян. 5.29 Иеговисты принимают Христа за архангела Михаила, который по их учению не умирал, а обратно превратился в архангела, то есть Христос не Бог-Творец, а только творение, и поэтому Иеговисты называют себя не свидетелями Христа, как сказал сам Христос в Деян. 1,8 :”Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете Мне свидетелями”, а иеговисты считают себя только свидетелями Иеговы, то есть Бога. Об этих доказательствах поговорим дальше. А теперь заглянем крутенько в историю Адвентизма.

В. Т. Давный - Учение адвентизма и Библия

- 144 с.

ISBN 5-7790-0267-3

В. Т. Давный - Учение адвентизма и Библия - Содержание

Предисловие.

Глава 1. Библейское предупреждение о последнем времени

Глава 2. Краткая история адвентизма

Глава З. Сравнение учения Е. Уайт с Библией

Глава 4. Что Библия говорит о праздниках

Глава 5. Определение души по Священному Писанию

Глава б. Существование ада

Глава 7. Библия подтверждает существование ада

Глава 8. Сотворение человека

Глава 9.Является ли Иисус Христос Богом?

Глава 10. Дух святой как личность

Глава 11. Телесное воскресение Христа

Глава 12. Ветхозаветные заповеди

Глава 13. Закон вступил благодати

Глава 14. Следует ли христианам соблюдать субботу

Глава 15. Новый Завет о субботе

Глава 16. Новый Завет о воскресении

Глава 17. Отношение к пище

Глава 18. Десятина

Глава 19. Спасение во Христе

Заключение

Краткая история христианских церквей

Обращение

Послесловие

Основная литература