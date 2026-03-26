Строгое различие понятий «силы» и «энергии» прослеживается практически у всех святых Отцов. В этом отношении представляется странным утверждение В. Н. Лосского, согласно которому термин δύναμις в Ареопагитиках используется в значении энергии, соответствуя понятию «энергии» в богословии Каппадокийцев и поздних византийских отцов.
Действительно ли у Ареопагита имеет место такое смешение понятий?
Прежде всего необходимо отметить, что Дионисий в перечислении основных понятий своей богословской системы последовательно различает δύναμις и ενέργεια. Говоря о проявлениях Божества вне своей неприступной сверхсущности, он обычно пользуется терминами «выступления (πρόοδοι)» и «проявления (εκφάνσεις)». Согласно комментарию преподобного Максима, «выступлением (πρόοδον) же он называет божественную энергию (τήν θείαν ένέργειαν)». Несомненно, Ареопагит соотносит Божественные «выступления (πρόοδοι)» именно с энергией, а не с силой: «Бог... все содержит... и во всем присутствует... промыслительными выступлениями (προνοητικάΐς προόδοις)... и энергиями (ένεργείαις)»
Иерей Олег Давыденков - Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти
М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002 - 181 с.
ISBN 5-7429-0009-0
Иерей Олег Давыденков - Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти - Содержание
Понятия «силы» и «энергии» в святоотеческом богословии
Communicatio idiomatum как важнейшая часть православного учения о Лице Искупителя
Спор о границах богопознания в XIV веке
Учение Севира Антиохийского о «единой сложной природе» и христология святителя Кирилла Александрийского
Уточнение значения формулы έν θεωρία у святителя Кирилла Александрийского
Христологические споры в Египте VI века
Учение Юлиана Галикарнасского и традиция Древней Церкви
Православны ли «православные» эфиопы (Христологическая концепция Tewahedo)?
Антихалкидониты. Великое искушение
Выступление митрополита Киринейского Павла на заседании Смешанной Богословской комиссии в Дамаске
