Давыденков - Велия благочестия тайна

Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Theology, Educational

Строгое различие понятий «силы» и «энергии» прослеживается практически у всех святых Отцов. В этом отношении представляется странным утверждение В. Н. Лосского, согласно которому термин δύναμις в Ареопагитиках используется в значении энергии, соответствуя понятию «энергии» в богословии Каппадокийцев и поздних византийских отцов.

Действительно ли у Ареопагита имеет место такое смешение понятий?

Прежде всего необходимо отметить, что Дионисий в перечислении основных понятий своей богословской системы последовательно различает δύναμις и ενέργεια. Говоря о проявлениях Божества вне своей неприступной сверхсущности, он обычно пользуется терминами «выступления (πρόοδοι)» и «проявления (εκφάνσεις)». Согласно комментарию преподобного Максима, «выступлением (πρόοδον) же он называет божественную энергию (τήν θείαν ένέργειαν)». Несомненно, Ареопагит соотносит Божественные «выступления (πρόοδοι)» именно с энергией, а не с силой: «Бог... все содержит... и во всем присутствует... промыслительными выступлениями (προνοητικάΐς προόδοις)... и энергиями (ένεργείαις)»

Иерей Олег Давыденков - Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти

М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002 - 181 с.

ISBN 5-7429-0009-0

Иерей Олег Давыденков - Велия благочестия тайна: Бог явился во плоти - Содержание

  • Понятия «силы» и «энергии» в святоотеческом богословии

  • Communicatio idiomatum как важнейшая часть православного учения о Лице Искупителя

  • Спор о границах богопознания в XIV веке

  • Учение Севира Антиохийского о «единой сложной природе» и христология святителя Кирилла Александрийского

  • Уточнение значения формулы έν θεωρία у святителя Кирилла Александрийского

  • Христологические споры в Египте VI века

  • Учение Юлиана Галикарнасского и традиция Древней Церкви

  • Православны ли «православные» эфиопы (Христологическая концепция Tewahedo)?

  • Антихалкидониты. Великое искушение

  • Выступление митрополита Киринейского Павла на заседании Смешанной Богословской комиссии в Дамаске

