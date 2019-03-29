Каждое мгновение нашей жизни проникнуто Присутствием, Которое любит нас и одаряет. Жить верой - значит уметь замечать это любящее и неустанно одаряющее нас Присутствие. Благодаря вере Христос постепенно становится тем светом, который озаряет всю жизнь человека, озаряет весь мир. Он становится живым, действенным Присутствием в жизни Своих учеников. Каждый момент жизни приносит нам Его присутствие.

Время - это Присутствие с большой буквы, присутствие Христа в нашей жизни, личное присутствие Бога, Который являет нам Себя как Тот, Кто чего-то от нас ожидает. Бог открывает нам Себя через Свою волю. А в чём заключается Его воля? - Бог всегда хочет для нас добра, поскольку Он есть Любовь. Каждое мгновение твоей жизни - это момент встречи с этим любящим тебя Присутствием. Кто-то сказал, что время - это таинство встречи человека с Богом. В этом смысле каждое мгновение является евангельским талантом, ибо является Присутствием, которое к чему-то нас призывает. С каждой минутой, независимо от того, радостная она или горькая, Бог связывает Свою благодать.

о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере

пер. с польск. А. Кузнецова

Гродно: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла у Рэспубліцы Беларусь, 2008. 256 с.

ISBN 978-985-6724-47-6

о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере - Содержание

Часть первая ДОБРОДЕТЕЛЬ ВЕРЫ

Глава I ВЕРА КАК УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ БОГА

Глава II ВЕРА КАК ПРИПАДЕНИЕ КО ХРИСТУ

Глава III ВЕРИТЬ - ЗНАЧИТ ОПИРАТЬСЯ НА ХРИСТА И ВВЕРЯТЬ СЕБЯ ЕМУ

Глава IV ВЕРА КАК ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ БЕСПОМОЩНОСТИ И ОЖИДАНИЕ ВСЕГО ОТ БОГА

Часть вторая ДИНАМИЗМ ВЕРЫ

Глава I ОБРАЩЕНИЕ КАК СВОЙСТВО НАШЕЙ ВЕРЫ

Глава II «ДОБРОДЕТЕЛЬ» ЮМОРА НА СЛУЖБЕ У ВЕРЫ

Глава III ИСПЫТАНИЯ ВЕРЫ

Глава IV ПУСТЫНЯ

Глава V БОГАТЫЕ И НИЩИЕ СРЕДСТВА В ЦЕРКВИ

Часть третья АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ

Глава I ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

Глава II МИРОПОМАЗАНИЕ

Глава III ЕВХАРИСТИЯ

Глава IV ВСЛУШИВАНИЕ В БОЖЬЕ СЛОВО

Глава V МОЛИТВА КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ

Глава VI ЛЮБОВЬ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ

о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере - Вера как участие в жизни Бога

Святой Фома Аквинский говорит, что вера приближает нас к Божьему познанию, ибо, участвуя в жизни Бога, мы начинаем видеть и оценивать всё как бы Его глазами - omnia quasi oculo Dei intuemur («In Boeth. de Trinitate», qu. 3, a. 1). Участвуя посредством веры в жизни Бога, мы становимся новым человеком, получаем новое понимание действительности, новое видение как Бога, так и окружающего нас преходящего мира. Посредством веры мы начинаем видеть во временной, преходящей реальности действие первопричины - Бога. Мы видим Его присутствие и действие как в себе, так и в мире природы или в истории. Мы видим, что это Он является автором, это Он является творцом всего; что действительность, которую мы познаём лишь с чисто человеческой точки зрения, по-мирски, не есть полная действительность; что это не более чем чисто внешнее видение, рассматривание только вторичных причин, которыми пользуется Бог.

Вера - это добродетель, благодаря которой для нас становится возможным контакт с Богом и которая составляет фундамент сверхъестественной жизни. Поскольку она лежит в основе всякой сверхъестественной деятельности, то всё совершается через неё. Активность нашей сверхъестественной жизни зависит от достоинств и недостатков нашей веры. Трудности в сверхъестественной жизни всегда связаны со слабостью веры. Она является основополагающей добродетелью, поскольку даёт нам возможность участвовать в жизни Бога. Вера - это участие в мысли Бога, это как бы опирающийся на естественные способности души сверхъестественный разум, который делает нас способными мыслить так, как мыслит Бог, - и о себе самих, и обо всём, с чем мы сталкиваемся. Поэтому верить означает согласовывать свою мысль с Его мыслью и с Его мыслью соглашаться. Разница между естественным познанием и познанием посредством веры заключается не в степени познания, а в его природе. Вера даёт единение с мыслью Бога и внутреннее участие в том свете, в котором Бог познаёт Самого Себя. В этом смысле вера ведёт к созерцанию, является введением в будущее познание Бога в вечности. Поскольку через веру мы вступаем в жизнь Бога, в жизнь Иисуса Христа, то через веру Бог рождает в нас Свою собственную жизнь. Цель нашей веры заключается в том, чтобы мы мыслили, как Христос, чтобы мы позволили Ему, живущему в нас посредством веры, пользоваться нами, думать в нас, жить в нас.

Благодаря вере, в нас может совершиться полное преображение нашего прежнего видения мира, наших мыслей, чувств и переживаний. Вера изменяет наш образ мышления, учит нас всегда ставить Бога на первое место, стараться ориентировать на Него всю жизнь, истолковывать мир в Его Божественном свете. Тогда все наши суждения, оценки, желания и надежды будут озарены светом веры. Так совершается общение в вере, которое достигнет своей полноты лишь в любви. Окружающий нас сотворённый мир - это своего рода обращающийся к нам голос. Если наша вера слаба, то этот голос отвлекает нас, уводит от Бога, приковывает наше внимание к себе. По мере возрастания веры происходит обратный процесс. Тогда внешний мир начинает говорить нам о Боге, обращает к Нему наше внимание, влечёт к Нему, становится знаком Его присутствия, помогает установить с Ним контакт, становится для нас местом встречи с Ним. Вера делает тебя способным преодолевать иллюзии, помогает за вторичными причинами разглядеть первопричину. Она позволяет увидеть, что всё происходящее вокруг совершается не силой человека. Благодаря вере ты можешь открывать в творении следы Бога, можешь видеть в явлениях и событиях проявление Божьей воли, видеть каждое событие как «прохождение» Бога.