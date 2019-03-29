Дайчер - Размышления о вере
Каждое мгновение нашей жизни проникнуто Присутствием, Которое любит нас и одаряет. Жить верой - значит уметь замечать это любящее и неустанно одаряющее нас Присутствие. Благодаря вере Христос постепенно становится тем светом, который озаряет всю жизнь человека, озаряет весь мир. Он становится живым, действенным Присутствием в жизни Своих учеников. Каждый момент жизни приносит нам Его присутствие.
Время - это Присутствие с большой буквы, присутствие Христа в нашей жизни, личное присутствие Бога, Который являет нам Себя как Тот, Кто чего-то от нас ожидает. Бог открывает нам Себя через Свою волю. А в чём заключается Его воля? - Бог всегда хочет для нас добра, поскольку Он есть Любовь. Каждое мгновение твоей жизни - это момент встречи с этим любящим тебя Присутствием. Кто-то сказал, что время - это таинство встречи человека с Богом. В этом смысле каждое мгновение является евангельским талантом, ибо является Присутствием, которое к чему-то нас призывает. С каждой минутой, независимо от того, радостная она или горькая, Бог связывает Свою благодать.
о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере
пер. с польск. А. Кузнецова
Гродно: Гродзенская дыяцэзія Рымска-каталіцкага Касцёла у Рэспубліцы Беларусь, 2008. 256 с.
ISBN 978-985-6724-47-6
о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере - Содержание
Часть первая ДОБРОДЕТЕЛЬ ВЕРЫ
- Глава I ВЕРА КАК УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ БОГА
- Глава II ВЕРА КАК ПРИПАДЕНИЕ КО ХРИСТУ
- Глава III ВЕРИТЬ - ЗНАЧИТ ОПИРАТЬСЯ НА ХРИСТА И ВВЕРЯТЬ СЕБЯ ЕМУ
- Глава IV ВЕРА КАК ПРИЗНАНИЕ СВОЕЙ БЕСПОМОЩНОСТИ И ОЖИДАНИЕ ВСЕГО ОТ БОГА
Часть вторая ДИНАМИЗМ ВЕРЫ
- Глава I ОБРАЩЕНИЕ КАК СВОЙСТВО НАШЕЙ ВЕРЫ
- Глава II «ДОБРОДЕТЕЛЬ» ЮМОРА НА СЛУЖБЕ У ВЕРЫ
- Глава III ИСПЫТАНИЯ ВЕРЫ
- Глава IV ПУСТЫНЯ
- Глава V БОГАТЫЕ И НИЩИЕ СРЕДСТВА В ЦЕРКВИ
Часть третья АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ
- Глава I ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
- Глава II МИРОПОМАЗАНИЕ
- Глава III ЕВХАРИСТИЯ
- Глава IV ВСЛУШИВАНИЕ В БОЖЬЕ СЛОВО
- Глава V МОЛИТВА КАК АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ
- Глава VI ЛЮБОВЬ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕРЫ
о. Дайчер Тадеуш - Размышления о вере - Вера как участие в жизни Бога
Святой Фома Аквинский говорит, что вера приближает нас к Божьему познанию, ибо, участвуя в жизни Бога, мы начинаем видеть и оценивать всё как бы Его глазами - omnia quasi oculo Dei intuemur («In Boeth. de Trinitate», qu. 3, a. 1). Участвуя посредством веры в жизни Бога, мы становимся новым человеком, получаем новое понимание действительности, новое видение как Бога, так и окружающего нас преходящего мира. Посредством веры мы начинаем видеть во временной, преходящей реальности действие первопричины - Бога. Мы видим Его присутствие и действие как в себе, так и в мире природы или в истории. Мы видим, что это Он является автором, это Он является творцом всего; что действительность, которую мы познаём лишь с чисто человеческой точки зрения, по-мирски, не есть полная действительность; что это не более чем чисто внешнее видение, рассматривание только вторичных причин, которыми пользуется Бог.
Вера - это добродетель, благодаря которой для нас становится возможным контакт с Богом и которая составляет фундамент сверхъестественной жизни. Поскольку она лежит в основе всякой сверхъестественной деятельности, то всё совершается через неё. Активность нашей сверхъестественной жизни зависит от достоинств и недостатков нашей веры. Трудности в сверхъестественной жизни всегда связаны со слабостью веры. Она является основополагающей добродетелью, поскольку даёт нам возможность участвовать в жизни Бога. Вера - это участие в мысли Бога, это как бы опирающийся на естественные способности души сверхъестественный разум, который делает нас способными мыслить так, как мыслит Бог, - и о себе самих, и обо всём, с чем мы сталкиваемся. Поэтому верить означает согласовывать свою мысль с Его мыслью и с Его мыслью соглашаться. Разница между естественным познанием и познанием посредством веры заключается не в степени познания, а в его природе. Вера даёт единение с мыслью Бога и внутреннее участие в том свете, в котором Бог познаёт Самого Себя. В этом смысле вера ведёт к созерцанию, является введением в будущее познание Бога в вечности. Поскольку через веру мы вступаем в жизнь Бога, в жизнь Иисуса Христа, то через веру Бог рождает в нас Свою собственную жизнь. Цель нашей веры заключается в том, чтобы мы мыслили, как Христос, чтобы мы позволили Ему, живущему в нас посредством веры, пользоваться нами, думать в нас, жить в нас.
Благодаря вере, в нас может совершиться полное преображение нашего прежнего видения мира, наших мыслей, чувств и переживаний. Вера изменяет наш образ мышления, учит нас всегда ставить Бога на первое место, стараться ориентировать на Него всю жизнь, истолковывать мир в Его Божественном свете. Тогда все наши суждения, оценки, желания и надежды будут озарены светом веры. Так совершается общение в вере, которое достигнет своей полноты лишь в любви. Окружающий нас сотворённый мир - это своего рода обращающийся к нам голос. Если наша вера слаба, то этот голос отвлекает нас, уводит от Бога, приковывает наше внимание к себе. По мере возрастания веры происходит обратный процесс. Тогда внешний мир начинает говорить нам о Боге, обращает к Нему наше внимание, влечёт к Нему, становится знаком Его присутствия, помогает установить с Ним контакт, становится для нас местом встречи с Ним. Вера делает тебя способным преодолевать иллюзии, помогает за вторичными причинами разглядеть первопричину. Она позволяет увидеть, что всё происходящее вокруг совершается не силой человека. Благодаря вере ты можешь открывать в творении следы Бога, можешь видеть в явлениях и событиях проявление Божьей воли, видеть каждое событие как «прохождение» Бога.
Из предисловий
Отец Рене Лорентин, Профессор:
Эта книга приносит плод, подобно евангельскому зерну. (...) Она ведёт к обращению; призывает к святости. Она легко читается, хотя и предъявляет требования к читателю. Она обращена ко всем. (...) В ней нет искаженной, неподлинной мистики. Это призыв к святости в повседневной жизни. (Из французского издания).
Отец Умберто Варгас Ривера, Епископский викарий по вопросам мирян:
Настоящая книга исключительно актуальна. Она публикуется именно для того, чтобы ответить на непрестанный призыв Святого Духа к новой евангелизации. (...) Мы уверены в этом, и просим Святого Духа, чтобы чтение этой книги для многих стало моментом полного обращения и возрождения слабой, исчезающей веры. (Из мексиканского издания).
Его Высокопреосвященство, Кардинал Ангела Сукия, Мадрид, Испания:
Я благодарю за чудесную книгу «Размышления о вере», написанную основателем Движения, Ф. Дайчером. Несомненно, она отражает весь духовный путь Движения, истина которого заключается в предании себя Богу через Марию. (...) Я прочту эту книгу медленно, очень внимательно, наслаждаясь ее содержанием, чтобы сохранить его в глубине сердца. (Из благодарственного письма по поводу испанского издания книги «Размышления о вере»).
Преподобный Бруно Форте, Профессор:
Книга (...) бесспорно является плодом глубокого познания Бога, а также особого познания человеческого сердца и его глубочайшего динамизма. (Из итальянского издания).
Его Преосвященство Джауме Капродон, Епископ Гироны:
Квинтэссенцией книги, по-моему, является глава, которая называется «Агапа». Она очень краткая, однако открывает читателю своеобразие и силу любви. Словно стрела, она настигает человека, который ещё не до конца решился жить духовностью Назарета, и побуждает его выйти из кельи, чтобы везде открывать следы Возлюбленного. (...) Вас ожидает духовная пища высшего качества. Не теряйте напрасно времени: «Duc in altum» (Лк 5,4) - отплывите в глубины! (Из каталонского издания).
Его Преосвященство Мануель Алмейда Тринидад, Епископ Авеиро:
Это ценная книга. (...) Надеюсь, тот, кто прочитает её однажды, захочет (как захотел и я) прочитать её снова. Я пришёл к выводу, что прочесть множество книг - не самое главное. Важно, чтобы посчастливилось найти те, которые стоит прочесть. А эта книга является одной из них. (Из португальского издания).