Книга «Антология ирландского политеизма: Дагда. Морриган» (2026) представляет собой фундаментальный труд Морган Даймлер, одного из ведущих идеологов современного кельтского реконструкционизма. Издание объединяет под одной обложкой три работы из знаменитой серии Pagan Portals, предлагая читателю как теоретическую базу для возрождения древней веры, так и глубокое погружение в культы двух ключевых божеств Ирландии. В отличие от общих эзотерических течений, подход Даймлер базируется на скрупулезном изучении академических источников и средневековых рукописей, стремясь отделить подлинное историческое «ядро» от поздних мистификаций.

Первая часть антологии посвящена основам ирландского язычества: от этических норм и календаря праздников до острых вопросов культурной апроприации и магии. Вторая и третья части детально исследуют образы Дагды («Доброго Бога») и Морриган («Великой Королевы» или «Богини воронов»). Автор анализирует их роли в ключевых мифах, таких как «Битва при Маг Туиред», разбирает атрибуты, владения и взаимоотношения с героями Уладского цикла. Книга не только реконструирует прошлое, но и дает практические советы по выстраиванию личных отношений с этими божествами в реалиях XXI века.

Издание снабжено подробными библиографическими списками, руководствами по произношению имен на древнеирландском и современном гэльском языках, а также списком онлайн-ресурсов. Эта антология станет незаменимым пособием для практикующих политеистов, фольклористов и всех, кто всерьез интересуется духовным наследием Туата де Дананн. Книга написана живым, интеллектуальным языком, превращающим научное исследование в захватывающее путешествие в мир кельтских богов.

Морган Даймлер — Антология ирландского политеизма

М.: Касталия, 2026. — 302 с.

ISBN 978-5-8990-7969-5

Морган Даймлер — Антология ирландского политеизма - Содержание