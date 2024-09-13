В идеале современный исследователь должен попытаться найти золотую середину, не уходя в крайности.

Когда мы стремимся разузнать побольше о Морриган, перед нами сразу встает несколько вопросов. Первый – понять, что означает само ее имя, что нелегко, ведь ясного ответа на этот вопрос нет. Далее нам нужно определить: Морриган – это имя, титул или название, потому что в повествовании могут упоминаться Морриган и три Морригны (Morrignae, the Morrigan или Morrigans), когда рассказывается о богинях, которых зовут по-разному, но которые объединяются одним названием «Морриган», или же о сверхъестественных существах, которых называют «морриган», со строчной буквы. Читатели также сталкиваются со множеством преданий, которые часто противоречат друг другу и содержат древнеирландские понятия и представления с совершенно иным значением, чем мы привыкли думать, поскольку они исходят из другой эпохи и другой культуры. Все эти трудности следует преодолеть в самом начале, чтобы двигаться вперед и узнать, кем была Морриган, что поможет понять ее в современных условиях.

Сначала давайте рассмотрим возможные значения ее имени и поймем, что каждое из них расскажет о ее характере. Этимология имени «Морриган» вызывает споры, но в настоящее время по основной теории считается, что его приблизительное значение – «королева кошмаров», часто также «королева призраков», хотя другие все еще предпочитают использовать некогда популярный перевод «великая королева». Разница кроется в написании первой части имени – есть ли fada (диакритический знак в ирландском языке, который изменяет звучание гласной), то есть Mor или Mór. Общепринятое значение слова «Mor» соотносится со старогерманским mara и англосаксонским maere, что означает «кошмар», а с острым акцентом (акутом) mór значит «великий, большой» (eDIL1). Некоторые также пытаются связать mor с морем или океаном, в результате чего выходит «морская королева», в чем видится некоторая связь с Морганой ле Фей, или Феей Морганой, из цикла легенд о Короле Артуре, но это не общепринятая точка зрения (eDIL). Согласно другой теории, mor связано с индоевропейским словом móros, «смерть», и тогда имя означает «королева мертвых», или «королева павших» (Gulermovich Epstein, 1998). Вторая часть, rígan или rigan, значит «королева» или «знатная дама» (eDIL). К сожалению, нет уверенности в том,какое значение было первоначально. Однако мы можем сказать, что в староирландском языке встречается написание Morrigan и, вероятно, более древнее значение – «королева кошмаров», в то время как вариант Mórrígan появился в среднеирландский период вместе со значением «великая королева». Таким образом, если мы рассмотрим все эти варианты вместе, то поймем, что ее имя может означать королеву призраков, великую королеву, морскую королеву или королеву павших, причем каждое из этих значений может оказаться подсказкой о том, кто же она и чем занимается.

Морган Даймлер – Морриган - Знакомство с Великими королевами

М.: Касталия, 2022. — 166 c.

ISBN 978-5-521-16428-8

Морган Даймлер – Морриган - Содержание

От автора

Вступление

Глава 1. Морригу – Богиня сражения

Глава 2. Маха – Богиня суверенитета

Глава 3. Бадб – Богиня пророчества

Глава 4. Морриган под другими именами

Глава 5. Морриган в мифологии

Глава 6. Животные и Морриган

Глава 7. Обретение Морриган в современном мире

Заключение

Библиография