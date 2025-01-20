Современные языческие верования включают в себя несметное количество всевозможных вариаций, и практика магии фейри — всего лишь одна из множества. Для некоторых из нас сочетание неоязыческих и традиционных верований в волшебство кажется идеальным, некоторые же вправе решить, что этот путь не для них. Тем не менее, как бы щедро ни был вознаграждён тот, кто вступает на этот путь, нужно четко осознавать, что одолеть его и пройти через тернии к звездам будет непросто, ибо потребуется вся имеющаяся сила воли, изрядная выдержка и постоянная практика. Самое главное, о чем следует помнить, — это то, что неоязычество — религия, полная риска и опасностей, совсем не похожая на то спокойное и безопасное состояние блаженного тепла уютного одеяла, к которому мы привыкли в традиционных религиозных системах, в которое можно завернуться в случае невзгод и переждать любую непогоду. Скорее у вас возникнет ощущение, что вы надели пару железных башмаков, которые уведут вас с протоптанной дороги на неизведанные тропы и в которых вы пройдете весь свой путь.

Магические практики фейри — это способ возвращения ушедших в глубину времён верований и знаний в современную жизнь в контексте неоязычества. Вера в фейри — это необычная система верований, которая находится вне каких-либо религиозных конфессий, а потому ей можно следовать, исповедуя любую религию — идеально же она сочетается с неоязычеством. Когда ведьма-язычница решает следовать древней кельтской вере в фейри и объединяет всё в единое целое, то в результате рождается новая система, которую я называю «Магическое Искусство Фейри» и в которой прекрасно уживаются и применяются как элементы древних традиций, так и ведьмовские практики, в результате чего рождается вполне целостная система. Она дает нам возможность не только отдать должное фейри, но и соединиться с ними, а также познать более глубокие слои Иного мира и проникнуть в них.

Магическое Искусство Фейри, как оно описано в этой книге, есть не что иное, как совокупность всех собранных и испробованных мною практик начиная с 1991 года. Они переплетаются между собой, как разноцветные нити, образуя причудливый узор. И все они, без сомнения, оказали на меня огромное влияние. В практики входит и изучение древнего ирландского фольклора, историй о фейри и вере в этих чудесные создания, и не- оязыческое ведьмовское искусство, и учение друидов, тщательное изучение кельтского и древнегерманского эпоса, различных языческих поверий, обычаев и нравов. И, хотя эта книга предлагает вашему вниманию полную систему магических практик, вы можете модифицировать и адаптировать все эти практики под себя и свое направление. Таким образом, книгу можно рассматривать как руководство по овладению магическими практиками фейри.

Морган Даймлер - Волшебное ремесло - Практика магии фейри

М.: «Касталия», 2025. — 266 с.

ISBN 978-5521-24461-4

Морган Даймлер - Волшебное ремесло – Содержание

Введение

Глава 1 Верования

Глава 2 Божества

Глава 3 Этикет и защита

Глава 4 Фейри и предки

Глава 5 Магические инструменты и ритуальное пространство

Глава 6 Праздники и молитвы

Глава 7 Ритуалы, обряды и практики

Глава 8 Камни, растения и животные

Глава 9 Магия

Глава 10 Сновидения и медитации

Глава 11 Живое искусство ведьмовства

Заключение

Приложение 1 Источники

Приложение 2 Словарь терминов

Библиография