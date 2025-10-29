Де Челья - Вампир
Христос никогда не воскресал. Его тело попросту похитили, чтобы люди поверили в сбывшееся пророчество. И понеслось: свидетельства, воспоминания, истории. Да, действительно, Матфей писал, что на следующий день после смерти того, кто называл себя Сыном Божьим, первосвященники и фарисеи явились к Пилату с предупреждением: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: ״После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гробницу до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: ״Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого» (Мф 27: 63-64). Услышав это, Пилат выставил солдат на охрану гробницы. Правда, стражники эти от страха «стали, как мертвые», когда на рассвете «первого дня недели» пришли «Мария Магдалина и другая Мария», и «сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем» (Мф 28: 2), возвещая о воскресении.
Впрочем, не так и важно, испугались те солдаты или нет, но само их присутствие подтверждало то, что никто не имел доступа к могиле — ни днем, ни ночью: а все же это произошло. Выходит, прямо перед изумленным взором караульных.
Любопытно, однако, что в других Евангелиях, по крайней мере канонических, ни о какой страже и вовсе не упоминается. В них рассказывается, как, подойдя к могиле, женщины увидели, что камень гробницы сдвинут с места (Мк 16: 4; Лк 24: 2-3; Ин 20: 1). Значит, все случилось еще до рассвета. Словно кто-то очень спешил, не дожидаясь истечения трех дней. Конечно, Бог не смотрит на часы, и в таких делах важен только ритм сердца. Но, откровенно говоря, трудно понять причины такой поспешности в планировании самого важного события в истории человечества: Если Бог хотел воскресить Иисуса, сотворив всеобщее чудо, почему Он не сделал этого днем, на глазах у всех? Почему пустую могилу обнаружили только рано утром, да еще и без единого признака того, что отличало бы сверхъестественное воскрешение от тайного похищения тела?
Франческо Паоло Де Челья - Вампир - Естественная история воскрешения
Де Челья, Ф.П. Вампир: Естественная история воскрешения / Франческо Паоло Де Челья; пер. с ит. А. Строкиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 584 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)
ISBN 978-5-44482722-2
Франческо Паоло Де Челья - Вампир - Содержание
- Пролог
- Благодарности
-
Глава первая. Рождество воскрешения. Вампиры
- Рождество, когда мертвые вернулись
- Безусловные виновницы. Покойницы, восставшие от одиночества
- Второе Рождество той же зимы
- Нулевой пациент
- Вскрытия вампиров
- История перемещается в Венгрию
-
Глава вторая. Злые ветра с юго-востока. Гуль
- Грохот мира
- Во всем виноваты османы
- Империализм и его «сотворенный дикарь»
- Почему у Петара не получилось?
- Заразный, как чума
-
Глава третья. Сродни сновидениям. Инкубы и ночные кошмары
- А на третий день ты умрешь
- Пыл остывших
- Робкие морои
- Последняя ночь
- Социальное измерение сновидений
- Вампиризм как болезнь
-
Глава четвертая. Сокровища в могиле. Дети-вампиры
- Инкуб, ставший вампиром
- Первый упырь
- Гурманы — ценители росы и молока
- Леденящее прикосновение мертвеца
- Мистические поиски могилы
- Не открывайте эту дверь
- Магическая слизь
- Вампиры на ужин
-
Глава пятая. Рожденные в рубашке. Живые вампиры
- Поймать волка за хвост
- Смерть волкам!
- Да здравствует волк!
- Все твари земные, кроме летучей мыши
- Молочные зубы
- Две души, два сердца
- Охотники на вампиров
- Земля скорби
-
Глава шестая. Растерзанный демоном. Пожиратели савана
- Вампир в Академии
- Во всем виноват папа
- Не жуй с открытым ртом
- Ведьма-вампир
- Ведьмы-каннибалы и пряничные домики
- И только мертвый может явиться мне во сне
- С запада — дьявол, с востока — ожившие мертвецы
- Демоны Лютера
- Темное сердце Лейпцига
- И вновь небесного волка низвергли
- Сухое и влажное
-
Глава седьмая. Кабинет доктора Парацельса. Гомункулы, порожденные жаждой мести мертвых
- Жажда крови
- В начале была месть
- На месте преступления
- Живая кровь: чудо для католиков
- Живая кровь: знамение для протестантов
- Живой, как мумия
- Вампиризм как «мумиальное» явление
- Чудеса, сотворенные воображением
- Там, где обитают фантастические создания
- Но разве вампиры жевали саваны?
- Кто появится в моем воображении, тот умрет!
-
Глава восьмая. Обыденный ужас. Пронзенные посмертной магией
- Пустые колыбели Силезии и Моравии
- Больше раскопок — больше находок
- Вампир как преступник
- Фабрика вампиров
- И снова взглянем на Рим
- Закон, чтобы обойти закон
- Судите и наказывайте этих подземных мятежников
- Развеять страх
- Ведьма, затерявшаяся на фабрике
-
Глава девятая. Что, если все иначе? Громкие, как барабаны, мертвецы
- Бурное море Миконоса
- Были ли вампиры у древних греков?
- Вампир-еретик
- Если не подчинишься — обращу в вампира
- Волки и барабаны
- Вампир, который играл в мяч
- Какого цвета смерть?
- Далеки от чистилища
-
Глава десятая. Психоанализ огня. Тела, объятые пламенем
- Всего лишь час — и от мертвых ни следа
- Контроль подземного бытия
- Основы геотеологии
- Северные возвращения
- Ностальгия по пламени
- Драугр, сводящий с ума
- А что, если первый вампир был англичанином?
- Открытие огня
- Все чистилища мира
-
Глава одиннадцатая. Пасхальные яйца. Нетленные тела
- Дары смерти
- Гробница, омытая кровью
- Святые или вампиры?
- Богословский «бестселлер»
- Погребенные заживо!
- Католическое контрнаступление
- Нетленность или сохранность?
- Развращенное воображение
- Возвращение вампира
- Зло — это болезнь?
- Когда мир открыл «фабрику вампиров»
- Наука на службе у политики
- Вампир, запрещенный законом
- Эпилог
- Примечания
No comments yet. Be the first!