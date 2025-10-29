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Де Челья - Вампир

Франческо Паоло Де Челья - Вампир - Естественная история воскрешения
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism, Tarot and Psychology, Esotericism Mysticism Kabbalah

Христос никогда не воскресал. Его тело попросту похитили, чтобы люди поверили в сбывшееся пророчество. И понеслось: свидетельства, воспоминания, истории. Да, действительно, Матфей писал, что на следующий день после смерти того, кто называл себя Сыном Божьим, первосвященники и фарисеи явились к Пилату с предупреждением: «Господин! Мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: ״После трех дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гробницу до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, не украли Его и не сказали народу: ״Воскрес из мертвых“, и будет последний обман хуже первого» (Мф 27: 63-64). Услышав это, Пилат выставил солдат на охрану гробницы. Правда, стражники эти от страха «стали, как мертвые», когда на рассвете «первого дня недели» пришли «Мария Магдалина и другая Мария», и «сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем» (Мф 28: 2), возвещая о воскресении.

Впрочем, не так и важно, испугались те солдаты или нет, но само их присутствие подтверждало то, что никто не имел доступа к могиле — ни днем, ни ночью: а все же это произошло. Выходит, прямо перед изумленным взором караульных.

Любопытно, однако, что в других Евангелиях, по крайней мере канонических, ни о какой страже и вовсе не упоминается. В них рассказывается, как, подойдя к могиле, женщины увидели, что камень гробницы сдвинут с места (Мк 16: 4; Лк 24: 2-3; Ин 20: 1). Значит, все случилось еще до рассвета. Словно кто-то очень спешил, не дожидаясь истечения трех дней. Конечно, Бог не смотрит на часы, и в таких делах важен только ритм сердца. Но, откровенно говоря, трудно понять причины такой поспешности в планировании самого важного события в истории человечества: Если Бог хотел воскресить Иисуса, сотворив всеобщее чудо, почему Он не сделал этого днем, на глазах у всех? Почему пустую могилу обнаружили только рано утром, да еще и без единого признака того, что отличало бы сверхъестественное воскрешение от тайного похищения тела?

Франческо Паоло Де Челья - Вампир - Естественная история воскрешения

Де Челья, Ф.П. Вампир: Естественная история воскрешения / Франческо Паоло Де Челья; пер. с ит. А. Строкиной. — М.: Новое литературное обозрение, 2025. — 584 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)
ISBN 978-5-44482722-2

Франческо Паоло Де Челья - Вампир - Содержание

  • Пролог
  • Благодарности
  • Глава первая. Рождество воскрешения. Вампиры
    • Рождество, когда мертвые вернулись
    • Безусловные виновницы. Покойницы, восставшие от одиночества
    • Второе Рождество той же зимы
    • Нулевой пациент
    • Вскрытия вампиров
    • История перемещается в Венгрию
  • Глава вторая. Злые ветра с юго-востока. Гуль
    • Грохот мира
    • Во всем виноваты османы
    • Империализм и его «сотворенный дикарь»
    • Почему у Петара не получилось?
    • Заразный, как чума
  • Глава третья. Сродни сновидениям. Инкубы и ночные кошмары
    • А на третий день ты умрешь
    • Пыл остывших
    • Робкие морои
    • Последняя ночь
    • Социальное измерение сновидений
    • Вампиризм как болезнь
  • Глава четвертая. Сокровища в могиле. Дети-вампиры
    • Инкуб, ставший вампиром
    • Первый упырь
    • Гурманы — ценители росы и молока
    • Леденящее прикосновение мертвеца
    • Мистические поиски могилы
    • Не открывайте эту дверь
    • Магическая слизь
    • Вампиры на ужин
  • Глава пятая. Рожденные в рубашке. Живые вампиры
    • Поймать волка за хвост
    • Смерть волкам!
    • Да здравствует волк!
    • Все твари земные, кроме летучей мыши
    • Молочные зубы
    • Две души, два сердца
    • Охотники на вампиров
    • Земля скорби
  • Глава шестая. Растерзанный демоном. Пожиратели савана
    • Вампир в Академии
    • Во всем виноват папа
    • Не жуй с открытым ртом
    • Ведьма-вампир
    • Ведьмы-каннибалы и пряничные домики
    • И только мертвый может явиться мне во сне
    • С запада — дьявол, с востока — ожившие мертвецы
    • Демоны Лютера
    • Темное сердце Лейпцига
    • И вновь небесного волка низвергли
    • Сухое и влажное
  • Глава седьмая. Кабинет доктора Парацельса. Гомункулы, порожденные жаждой мести мертвых
    • Жажда крови
    • В начале была месть
    • На месте преступления
    • Живая кровь: чудо для католиков
    • Живая кровь: знамение для протестантов
    • Живой, как мумия
    • Вампиризм как «мумиальное» явление
    • Чудеса, сотворенные воображением
    • Там, где обитают фантастические создания
    • Но разве вампиры жевали саваны?
    • Кто появится в моем воображении, тот умрет!
  • Глава восьмая. Обыденный ужас. Пронзенные посмертной магией
    • Пустые колыбели Силезии и Моравии
    • Больше раскопок — больше находок
    • Вампир как преступник
    • Фабрика вампиров
    • И снова взглянем на Рим
    • Закон, чтобы обойти закон
    • Судите и наказывайте этих подземных мятежников
    • Развеять страх
    • Ведьма, затерявшаяся на фабрике
  • Глава девятая. Что, если все иначе? Громкие, как барабаны, мертвецы
    • Бурное море Миконоса
    • Были ли вампиры у древних греков?
    • Вампир-еретик
    • Если не подчинишься — обращу в вампира
    • Волки и барабаны
    • Вампир, который играл в мяч
    • Какого цвета смерть?
    • Далеки от чистилища
  • Глава десятая. Психоанализ огня. Тела, объятые пламенем
    • Всего лишь час — и от мертвых ни следа
    • Контроль подземного бытия
    • Основы геотеологии
    • Северные возвращения
    • Ностальгия по пламени
    • Драугр, сводящий с ума
    • А что, если первый вампир был англичанином?
    • Открытие огня
    • Все чистилища мира
  • Глава одиннадцатая. Пасхальные яйца. Нетленные тела
    • Дары смерти
    • Гробница, омытая кровью
    • Святые или вампиры?
    • Богословский «бестселлер»
    • Погребенные заживо!
    • Католическое контрнаступление
    • Нетленность или сохранность?
    • Развращенное воображение
    • Возвращение вампира
    • Зло — это болезнь?
    • Когда мир открыл «фабрику вампиров»
    • Наука на службе у политики
    • Вампир, запрещенный законом
  • Эпилог
  • Примечания
Views 441
Rating 3.0 / 5
Added 29.10.2025
Author brat Vadim
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3.0/5 (2)

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