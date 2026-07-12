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Де Грааф - Исход

Де Грааф - Исход
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Книга Анны де Грааф «Исход. Моисей ведёт свой народ» представляет для детей и семейного чтения одну из центральных библейских историй Ветхого Завета — освобождение Израиля из египетского рабства, путь через море и пустыню, дарование заповедей и становление народа Завета. Автор пересказывает материал книг Исход и Левит простым, живым языком, сохраняя основную богословскую линию повествования: Бог верен Своим обещаниям, ведёт Свой народ, заботится о нём, учит его доверию, послушанию и жизни перед Его лицом.

Особенность книги состоит в том, что великие события библейской истории поданы через конкретные человеческие переживания: страх перед фараоном, радость освобождения, ропот в пустыне, нужду в воде и пище, ожидание Моисея у Синая, падение в идолопоклонство и обновление Завета. Благодаря этому история Исхода воспринимается не только как древнее повествование, но и как школа веры, где ребёнок видит, что Божье водительство связано с испытаниями, Божий закон — с заботой, а избранность народа — с ответственностью жить по Завету.

Де Грааф Анна – Исход – Моисей ведёт свой народ

Авт. текста Анна де Грааф; худож. Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Мария Торчинская. – [Б. м.]: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Библейские истории.)
ISBN 978-5-89355-509-7

Де Грааф Анна – Исход – Содержание

  • Бегство из Египта

    • Еврейская Пасха

    • Вон из Египта

    • Бог указывает путь

    • Рабы, назад!

    • Стены из вод морских

  • В пути

    • Нам нечего пить

    • Нам нечего есть

    • Не опускай руки!

    • Моисей находит помощников

  • В чём воля Божия?

    • Божия гора

    • Десять заповедей

    • Бог заботится о Своём народе

  • Бог и Его народ

    • Обещание Господа

    • Дом Бога

    • Зачем нужна суббота?

    • Золотой телец

    • Новые скрижали Завета

  • Жизнь по Завету

    • Путь к Богу

    • Забота не только о душе, но и о теле

    • Об оседлой жизни

Views 35
Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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