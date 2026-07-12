Книга Анны де Грааф «Исход. Моисей ведёт свой народ» представляет для детей и семейного чтения одну из центральных библейских историй Ветхого Завета — освобождение Израиля из египетского рабства, путь через море и пустыню, дарование заповедей и становление народа Завета. Автор пересказывает материал книг Исход и Левит простым, живым языком, сохраняя основную богословскую линию повествования: Бог верен Своим обещаниям, ведёт Свой народ, заботится о нём, учит его доверию, послушанию и жизни перед Его лицом.

Особенность книги состоит в том, что великие события библейской истории поданы через конкретные человеческие переживания: страх перед фараоном, радость освобождения, ропот в пустыне, нужду в воде и пище, ожидание Моисея у Синая, падение в идолопоклонство и обновление Завета. Благодаря этому история Исхода воспринимается не только как древнее повествование, но и как школа веры, где ребёнок видит, что Божье водительство связано с испытаниями, Божий закон — с заботой, а избранность народа — с ответственностью жить по Завету.

Де Грааф Анна – Исход – Моисей ведёт свой народ

Авт. текста Анна де Грааф; худож. Хосе Перес Монтеро; пер. и лит. обработка Мария Торчинская. – [Б. м.]: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 36 с. – (Библейские истории.)

ISBN 978-5-89355-509-7

Де Грааф Анна – Исход – Содержание