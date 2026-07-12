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Де Грааф - Сила веры

Де Грааф - Сила веры
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Jewish History, Family, Educational
Series Библейские истории - Ридерз Дайджест (12 books)

Данное издание представляет собой литературно-наративный парафраз трех фундаментальных ветхозаветных сюжетов, объединенных сквозной темой преодоления тяжелых жизненных кризисов посредством непоколебимого упования на Бога. Через призму судеб моавитянки Руфи, праведного страдальца Иова и бездетной Анны автор раскрывает ключевые теологические концепты ковенантной верности, божественной суверенности и силы искренней просительной молитвы. Текст адаптирован для широкого круга читателей, сочетая доступность изложения с уважением к догматическому содержанию Священного Писания.

Особое значение книге придает глубокое визуальное сопровождение, выполненное известным художником Хосе Пересом Монтеро, которое служит самостоятельным инструментом визуальной экзегезы и психологического портретирования персонажей. Издание снабжено четкой внутренней структурой, соответствующей синодальной библейской хронологии, и ориентировано на пастырское утешение, христианское просвещение, семейное чтение и катехизацию.

Де Грааф Анна – Сила веры – Руфь, Иов и Анна

Перевод и литературная обработка М. Торчинская; художник Х. П. Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Серия «Библейские истории».)
ISBN 978-5-89355-514-1

Де Грааф Анна – Сила веры – Содержание

  • Господь заботится о Руфи

    • Плохие времена

    • Руфь остаётся с Ноеминью

    • Руфь начинает работать

    • Прабабушка царя

  • Почему хороший человек страдает?

    • На небесах

    • Покинутый всеми, кроме Господа

  • Жизнь бывает горькой

    • Стоны и стенания

    • Причина

    • Виноват ли Иов?

  • Где Господь?

    • Иов пытается найти Господа

    • Господь говорит

  • На все ли вопросы нужно отвечать?

    • Творец

    • Всё сначала

  • Желание Анны исполняется

    • В ожидании ребёнка

    • Феннана обижает Анну

    • Искренняя молитва

    • Младенец Самуил

    • Анна оставляет Самуила с Илием

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Rating 5.0 / 5
Added 12.07.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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