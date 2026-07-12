Де Грааф - Сила веры

Данное издание представляет собой литературно-наративный парафраз трех фундаментальных ветхозаветных сюжетов, объединенных сквозной темой преодоления тяжелых жизненных кризисов посредством непоколебимого упования на Бога. Через призму судеб моавитянки Руфи, праведного страдальца Иова и бездетной Анны автор раскрывает ключевые теологические концепты ковенантной верности, божественной суверенности и силы искренней просительной молитвы. Текст адаптирован для широкого круга читателей, сочетая доступность изложения с уважением к догматическому содержанию Священного Писания.

Особое значение книге придает глубокое визуальное сопровождение, выполненное известным художником Хосе Пересом Монтеро, которое служит самостоятельным инструментом визуальной экзегезы и психологического портретирования персонажей. Издание снабжено четкой внутренней структурой, соответствующей синодальной библейской хронологии, и ориентировано на пастырское утешение, христианское просвещение, семейное чтение и катехизацию.

Де Грааф Анна – Сила веры – Руфь, Иов и Анна

Перевод и литературная обработка М. Торчинская; художник Х. П. Монтеро. – М.: ЗАО «Издательский Дом Ридерз Дайджест», 2012. – 32 с. – (Серия «Библейские истории».)

ISBN 978-5-89355-514-1

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