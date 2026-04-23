Дехтяренко - Убийца, живущий на свободе

Дехтяренко - Пикок - Убийца, живущий на свободе
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Family, Ethics

Брошюра «Убийца, живущий на свободе» представляет собой острое полемическое исследование проблемы абортов, рассматривающее это явление как самую масштабную и кровопролитную войну в истории человечества. Авторы анализируют исторический путь отношения к прерыванию беременности — от античных философов и клятвы Гиппократа до легализации абортов в XX веке. В тексте приводится шокирующая мировая статистика, согласно которой ежегодно уничтожается целое поколение, что ставит под угрозу само будущее цивилизации.

Основной акцент сделан на этической и духовной стороне вопроса. Авторы детально описывают не только физиологические риски и психологические травмы женщин, но и коммерческую сторону «индустрии абортов», сравнивая её с фабриками смерти нацистской Германии. С богословской точки зрения жизнь рассматривается как божественный дар, начинающийся с момента зачатия, а аборт — как посягательство на суверенитет Творца. Издание завершается призывом к осознанию ответственности и поиску прощения через духовное возрождение.

Убийца, живущий на свободе (The World's Greatest Killer)

Чикаго: Slavic Gospel Press (SGP), 1990. — 16 с.

Убийца, живущий на свободе — Содержание

  • Введение: Невидимая война против беззащитных

  • История вопроса: От Шумерского кодекса до легализации в XX веке

  • География трагедии: Статистика абортов в СССР, Европе и мире

  • Методы насилия: Медицинские аспекты прерывания жизни на разных сроках

  • Последствия для матери: Физическое здоровье и психологическая травма

  • Индустрия абортов: Грязный бизнес и использование «материала»

  • Богословский взгляд: Зачатие как божественный акт

  • Библейское свидетельство: Жизнь как наследие от Господа

  • Предупреждение о суде: Ответственность за пролитие невинной крови

  • Путь к спасению: Надежда и прощение во Христе

  • Заключение: Реальность цифр и призыв к действию

Views 30
Rating 5.0 / 5
Added 23.04.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 8 hours ago
Благодарю

