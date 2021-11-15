Ален Деко, Член Французской академии, в своей книге рассказывает об апостоле Павле, который всю свою жизнь посвятил распространению христианского учения.

Ален Деко - Апостол Павел

Ален Деко; пер. с фр. И. И. Челышевой; вступ. слово В. Я. Курбатова. — 3-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 255[1] с: ил.

Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1305

ISBN 978-5-235-03431-0

Ален Деко - Апостол Павел - Содержание

Валентин Курбатов. Тринадцатый

Глава I. Небезызвестный киликийский город

Глава II. Краеугольный камень

Глава III. Дорога на Дамаск

Глава IV. Две недели, чтобы познать Христа

Глава V. Савл становится Павлом

Глава VI. Покорение Анатолии

Глава VII. Под знаком обрезания

Глава VIII. По другую сторону Эгейского моря

Глава IX. Коринф

Глава X. Эфес: страсти и сражения

Глава XI. Дорога в Иерусалим

Глава XII. Человек в цепях

Глава XIII. Павел и Нерон

Источники. Мученичество святого апостола Павла

Исторические события при жизни святого Павла

Аннотированный список имен

Список географических названий, упоминаемых в книге

Литература

Ален Деко - Апостол Павел - От автора

Уже более сорока лет фигура Павла из Тарса не дает мне покоя. Если быть точным, я заинтересовался ею тогда, когда один из моих друзей заметил: «А ты знаешь, что святой Павел никогда не встречался с Христом?» С тех пор я всегда задавал себе вопросы, когда думал о Павле. Я «встречался» с ним в тех местах, где он когда-то жил, бывал, останавливался, проповедовал иудеям учение Христа, нес Евангелие язычникам, писал свои послания, ставшие фундаментальными источниками христианской доктрины. Я «видел» его, когда он был охвачен ненавистью, когда его бросали в тюрьму, когда его неоднократно бичевали и когда он пережил побивание камнями. Я сначала посетил Эфес, а потом Таре, побывал в Салониках, затем в Иерусалиме. Из этих моих хронологических метаний я вынес впечатление о человеке, бросающем вызов всякому понятию о мере. Я двадцать лет колебался, прежде чем приступил к написанию книги о нем.

Этот человек огромен. Он предан Христу. Apostolus furio-sus [1] . Его огнедышащая вера потрясает. Его противоречия ставят в тупик любого. Безжалостный гонитель христиан — его методы борьбы с ними предвосхищают политическую полицию XX века — он узнал сына Божьего, когда на дороге в Дамаск Иисус обратился к нему. Самопровозглашенный апостол. Мистик и стратег. Человек с трудным характером, раздираемый бесконечными терзаниями, когда подвергает сомнению то, во что верит, но ни на йоту не отступающий от своей веры. Только Павел понял, что будущее христианства — в обращении к язычникам. Его эпистолярное наследие бесценно. Он гениально обращал людей в веру Христову. Его можно назвать архитектором христианства.

Ален Деко - Апостол Павел - Валентин Курбатов - Тринадцатый

Кажется, мы знаем о нем всё — не только от него самого и его спутника в трудах апостола Луки, но и от писавших о нем Г. Сенкевича и Ф. Ницше, о. Александра Меня и М. Бубера, А. Швейцера и тех двух десятков богословов, писателей, философов, на которых радостно, даже восхищенно ссылается автор этой книги, обнаруживая в восхищении не соперничество с предшественниками, а братство любви к своему герою. А уж что говорить о тысячах толкований «Посланий» апостола! Подлинно, как пишет Ален Деко, — «пролиты реки чернил». Что же при таком знании все-таки побудило французского писателя взяться за еще одну книгу об апостоле? Он предупреждает этот вопрос с первой страницы, доверчиво и открыто, как всё в этой подкупающей книге. Воспитанник рационалистической Французской академии, потеснившей Б. Паскаля для Э. Ренана, он не был внимательным сыном католической церкви и поздно узнал, что апостол Павел не встречался с Христом, а узнав, не мог понять, как тот встал в истории Церкви рядом с ближайшим Христу Петром. И с этого удивления начался сорокалетний путь «преследования» тайны, вчитывания в судьбу своего героя, которая, становясь известнее, не делалась постижимее.

Писатель прошел всеми дорогами апостола Павла, коснулся всех камней, которых касался апостол в Малой Азии, Иерусалиме, Греции, Риме. Я знаю счастье такого пути, потому что тоже касался этих камней в Тарсе и Антиохии, в Перги и Листре, Эфесе и Троаде, знаю свет этих небес и тяжесть дорог апостола. Наверное, временами мы шли рядом. Но наше знание уже только умно и не обожжено единством мира и близостью неба.

В нас во всех уже больше Ренана, торопившегося воспользоваться великой наукой XIX века, чтобы снисходительно объяснить все чудеса Христа и апостолов, в нас больше португальца Эса де Кейроша, который прекрасно пишет о каждом уголке Святой земли и знает, какими улицами шел Иосиф Аримафейский за телом Спасителя и где Христос ступил на Скорбный путь, но для которого это уже только святые, украшающие человечество «легенды».

Он может сказать, что это было в те времена, «когда ангелы еще ходили по земле», но для него это останется только изящной аллегорией, а не высокой реальностью, в которой Богородица спокойно встает навстречу Архангелу Гавриилу, пришедшему с вестью о Сыне: «Я раба Господня. Да будет Мне по слову твоему», потому что «перемычка» между земной и небесной мыслью была прозрачна или ее не было вовсе, и небо было, по слову пророка Исайи, «престол Господень, земля подножие ног Его», и они были одно.