Деко - Апостол Павел
Ален Деко, Член Французской академии, в своей книге рассказывает об апостоле Павле, который всю свою жизнь посвятил распространению христианского учения.
Ален Деко - Апостол Павел
Ален Деко; пер. с фр. И. И. Челышевой; вступ. слово В. Я. Курбатова. — 3-е изд., испр. — М.: Молодая гвардия, 2011. — 255[1] с: ил.
Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; вып. 1305
ISBN 978-5-235-03431-0
Ален Деко - Апостол Павел - Содержание
- Валентин Курбатов. Тринадцатый
- Глава I. Небезызвестный киликийский город
- Глава II. Краеугольный камень
- Глава III. Дорога на Дамаск
- Глава IV. Две недели, чтобы познать Христа
- Глава V. Савл становится Павлом
- Глава VI. Покорение Анатолии
- Глава VII. Под знаком обрезания
- Глава VIII. По другую сторону Эгейского моря
- Глава IX. Коринф
- Глава X. Эфес: страсти и сражения
- Глава XI. Дорога в Иерусалим
- Глава XII. Человек в цепях
- Глава XIII. Павел и Нерон
Источники. Мученичество святого апостола Павла
Исторические события при жизни святого Павла
Аннотированный список имен
Список географических названий, упоминаемых в книге
Литература
Исторические события при жизни святого Павла
Аннотированный список имен
Список географических названий, упоминаемых в книге
Литература
Ален Деко - Апостол Павел - От автора
Уже более сорока лет фигура Павла из Тарса не дает мне покоя. Если быть точным, я заинтересовался ею тогда, когда один из моих друзей заметил: «А ты знаешь, что святой Павел никогда не встречался с Христом?» С тех пор я всегда задавал себе вопросы, когда думал о Павле. Я «встречался» с ним в тех местах, где он когда-то жил, бывал, останавливался, проповедовал иудеям учение Христа, нес Евангелие язычникам, писал свои послания, ставшие фундаментальными источниками христианской доктрины. Я «видел» его, когда он был охвачен ненавистью, когда его бросали в тюрьму, когда его неоднократно бичевали и когда он пережил побивание камнями. Я сначала посетил Эфес, а потом Таре, побывал в Салониках, затем в Иерусалиме. Из этих моих хронологических метаний я вынес впечатление о человеке, бросающем вызов всякому понятию о мере. Я двадцать лет колебался, прежде чем приступил к написанию книги о нем.
Этот человек огромен. Он предан Христу. Apostolus furio-sus[1]. Его огнедышащая вера потрясает. Его противоречия ставят в тупик любого. Безжалостный гонитель христиан — его методы борьбы с ними предвосхищают политическую полицию XX века — он узнал сына Божьего, когда на дороге в Дамаск Иисус обратился к нему. Самопровозглашенный апостол. Мистик и стратег. Человек с трудным характером, раздираемый бесконечными терзаниями, когда подвергает сомнению то, во что верит, но ни на йоту не отступающий от своей веры. Только Павел понял, что будущее христианства — в обращении к язычникам. Его эпистолярное наследие бесценно. Он гениально обращал людей в веру Христову. Его можно назвать архитектором христианства.
Ален Деко - Апостол Павел - Валентин Курбатов - Тринадцатый
Кажется, мы знаем о нем всё — не только от него самого и его спутника в трудах апостола Луки, но и от писавших о нем Г. Сенкевича и Ф. Ницше, о. Александра Меня и М. Бубера, А. Швейцера и тех двух десятков богословов, писателей, философов, на которых радостно, даже восхищенно ссылается автор этой книги, обнаруживая в восхищении не соперничество с предшественниками, а братство любви к своему герою.
А уж что говорить о тысячах толкований «Посланий» апостола! Подлинно, как пишет Ален Деко, — «пролиты реки чернил». Что же при таком знании все-таки побудило французского писателя взяться за еще одну книгу об апостоле?
Он предупреждает этот вопрос с первой страницы, доверчиво и открыто, как всё в этой подкупающей книге. Воспитанник рационалистической Французской академии, потеснившей Б. Паскаля для Э. Ренана, он не был внимательным сыном католической церкви и поздно узнал, что апостол Павел не встречался с Христом, а узнав, не мог понять, как тот встал в истории Церкви рядом с ближайшим Христу Петром. И с этого удивления начался сорокалетний путь «преследования» тайны, вчитывания в судьбу своего героя, которая, становясь известнее, не делалась постижимее.
Писатель прошел всеми дорогами апостола Павла, коснулся всех камней, которых касался апостол в Малой Азии, Иерусалиме, Греции, Риме. Я знаю счастье такого пути, потому что тоже касался этих камней в Тарсе и Антиохии, в Перги и Листре, Эфесе и Троаде, знаю свет этих небес и тяжесть дорог апостола. Наверное, временами мы шли рядом. Но наше знание уже только умно и не обожжено единством мира и близостью неба.
В нас во всех уже больше Ренана, торопившегося воспользоваться великой наукой XIX века, чтобы снисходительно объяснить все чудеса Христа и апостолов, в нас больше португальца Эса де Кейроша, который прекрасно пишет о каждом уголке Святой земли и знает, какими улицами шел Иосиф Аримафейский за телом Спасителя и где Христос ступил на Скорбный путь, но для которого это уже только святые, украшающие человечество «легенды».
Он может сказать, что это было в те времена, «когда ангелы еще ходили по земле», но для него это останется только изящной аллегорией, а не высокой реальностью, в которой Богородица спокойно встает навстречу Архангелу Гавриилу, пришедшему с вестью о Сыне: «Я раба Господня. Да будет Мне по слову твоему», потому что «перемычка» между земной и небесной мыслью была прозрачна или ее не было вовсе, и небо было, по слову пророка Исайи, «престол Господень, земля подножие ног Его», и они были одно.
Большое спасибо!
И посоветуйте еще книг о нем!