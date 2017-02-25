Задача этой книги - взять вас с собой в путешествие по наиболее важным представлениям и открытиям современной науки, от физики до биологии; путешествие, цель которого выяснить, как удивительные открытия ученых могут повлиять на представления отдельного человека о жизни и вселенной.

Прошли времена, когда такое путешествие могло походить на королевский визит в империю, которую человек при помощи своей изобретательности отвоевал себе для собственного комфорта и благополучия. Нам предстоит смиренный и терпеливый поиск смысла важнейших научных понятий в поэтическом, историческом и философском контекстах. В нашем исследовании мы будем руководствоваться древней и совсем недавно обретшей новую жизнь идеей: все существующее участвует в великом и гармоническом танце.

Джузеппе Дель Ре - Космический танец: Научное исследование таинственной гармонии вселенной

Москва, Христианская Россия 2006 г. – 520 с.

ISBN 5-94270-044-3

Джузеппе Дель Ре - Космический танец: Научное исследование таинственной гармонии вселенной - Содержание

Предисловие

Вступление

Благодарности

Глава 1. Образ великого танца

Новый образ мира

Концепция Weltanschauung

Астрономия и астрология

Возвращение к идее когерентности

Птицы, звезды и богиня земли

Музыка и танец

Ритм и тембр музыки пульсаров

Глава 2. Информация, порядок и жизнь

Соук и Квелл

Информация

Сложность

Единство

Возникновение информации

Порядок

Организация и жизнь

Лазер и рынок

Глава 3. Структура чувственной реальности

О назначении онтологии

Реальность с точки зрения науки

Споры об онтологии

Две бесконечности Паскаля

Сложность и «реальные» объекты

Снова о частях и целом

Индивидуальные свойства и среда

Значение размеров

На пути к бесконечным размерам

На пути от элементарных частиц

Глава 4. Время и становление

Средиземье и история

Роль времени

Становление

Время танца

Процессы и процессирование

Детерминистические и стохастические процессы

Экспериментальный метод, обратимость и необратимость

Забвение прошлого и неопределенность будущего

Глава 5. Хаос, живая игра и случай

Детерминистический хаос

Возникновение порядка

Мир Конвея

Случай и возникновение порядка

Роль случая

Случай в роли причины

Глава 6. Рождение голоса

Самоорганизация, самосозидание и происхождение жизни

Наука и религия о жизни

Финализм в науке

Природа как умопостигаемая реальность

Научное объяснение, предсказательность, открытость

Причины и цели

Мечта о далеком будущем

Целенаправленное поведение и когерентная эволюция

Телеономия вселенной

Глава 7. Регулярность, разнообразие и единство мира

Случай и судьба: новые аспекты стохастических процессов

Случай и разнообразие

Расточительность и игра в кости

Ценность индивидуальности

Снова о случайности и необходимости

Период формирования галактик

Антропный принцип

Пути, уводящие от мудрости

Поля и пространственно-временной континум

Пространственно-временные узлы

Куда ж нам плыть?

Глава 8. Место человека

Пролог

Наука как инструмент человека

Человек как свободный субъект

Основания науки об окружающей среде

Проблема морали

Биологическая инженерия

Этика и теория систем

Подведение итогов и некоторые вопросы

Гомеостаз и индивид

Оптимальное состояние

Верховный законодатель

Место человека

Робинзон Крузо

Глава 9. Механицизм, магия и единство природы

Единство природы

Подъем механицизма

Когерентность: тайная сеть отношений

Дух алхимии: все во всем (Tout est dans tout)

Интуиция сложности

Отец Мари Мерсенн и вселенская гармония

Симпатия, влияние и причина

Кирхер, деревья и лес

Панпсихизм вчера и сегодня

«Действует» ли магия?

О демонах, феях и прочих невидимых существах

Глава 10. Алхимия и техника: от мудрости к ноу-хау

Алхимия и химия

Истоки

Алхимия как наука

Дух алхимии

Путь к мудрости

Аналогии, аллегории, соответствия

Алхимия, мистика и этика

Духовные критерии

Глава 11. Универсальная коммуникация, значение символы

Наука и коммуникация

Диалог о бытии и коммуникации

Отношение между вещами и процессами

Гнозиматон, познающая машина

Значение и человек

Океан символов

Символы в науке

Разделенный треугольник, символ человека

Освящение огня

Зоология символов

Окно в волшебную страну

К новым морям

Глава 12. Сознание, душа, Психея и прочее

Два современных мифа

Быть живым

Нисходящая причинность

Способности растения и души животных

Душа человека

Влечения

Сознание как интеллект

Сознание как свободная воля

Сознание как самосознание

Душа и тело

Что мы называем духом?

Бессмертие

Глава 13. Научное мировоззрение

Наука и загадка

Немного кошмаров

История Рамы

Ощущение чуда

Применяя методы науки

Наука и факты

Человеческое знание как знание реальности

Реальна ли реальность?

Что такое наука?

Принципы как ключи к ответам

Научный принцип: сохранение энергии

Метанаучные принципы и убеждения

От науки к опоре на реальность

«Научное» мировоззрение

Глава 14. Заключение

Образ танца

Медитация

Правила танца

Наука и духовная перспектива

Библиография

Содержание

Джузеппе Дель Ре - Космический танец: Научное исследование таинственной гармонии вселенной – Предисловие

Эта книга по-своему замечательна, поскольку, написанная выдающимся ученым и весьма незаурядным человеком, она посвящена целостному научному пониманию вселенной и её смысла. Джузеппе Дель Ре родился в 1923 году в Неаполе. Его отец, Рафаэлло Дель Ре, был специалистом по античной литературе и философии, широко известным своими филологическими и критическими работами по эллинистической философии. Прежде чем стать профессором теоретической химии в Университете Неаполя, Джузеппе изучал латынь и греческий. Первой областью, которой посвятил себя молодой исследователь, избрав естественнонаучное поприще, стала квантовая химия. Главные достижения в этой сфере приобрели известность как «метод Дель Ре» для определения заряда атома в молекулах (1958), и введение «гибридов максимума локализации» в молекулярный орбитальный метод. Обе операции широко используются сегодня. В хорошо разработанной теории познания он предлагает единый в основе своей взгляд на реальность, стремясь преодолеть дуалистический характер нашего сознания, издавна отличающий европейскую мысль и воздействующий как на науку, так и на философию. Это очень заметно в проводимом Дель Ре анализе химических оснований жизни и впечатляющем развитии категории «комплексности» с особенной опорой на организацию как отличительный признак живых существ, разрешение противоречий отношения тело-сознание, и возникновение значения. В то же время он обратил особое внимание на философию химии и обретение ей статуса самостоятельной дисциплины. Профессор Дель Ре опубликовал более 180 научных работ. Он наиболее известен благодаря своим исследованиям электронных состояний молекул. Дель Ре принадлежит к числу ведущих представителей второго поколения специалистов по квантовой химии и признан во всем мире благодаря его особому вниманию к теоретическим и эпистемологическим проблемам нашей пост-механистической эпохи. Об этом свидетельствует, например, его вклад в исследования проблемы мозг-сознание, над которой он работал вместе с сэром Джоном Экк- лесом, опубликовав результаты в издательстве Папской Академии наук. Джузеппе Дель Ре является членом Международной академии философии науки (Брюссель) и Европейской академии по вопросам окружающей среды (Тюбинген), соучредителем Международного центра междисциплинарных исследований (Париж) и входит в состав консультативного совета трех международных философских журналов — Hyle (Карлсруэ), La Nuova Critica (Рим) и Filosofia oggi (Генуя). Он преподавал в Канаде, Германии, Франции, Перу, Венгрии, а в последнее время в парижской Эколь Нормаль Супериор.

Первые главы этой книги посвящены научным и философским вопросам, которые сегодня признаются центральными для понимания мироздания: информация, благодаря которой вещь есть то, что она есть; комплексность, новейшее общее понятие науки и технологии; порядок и познаваемость природы; организация, динамический порядок, отличающий живое, детерминизм, финализм, случайность и связанные с ними процессы; значение и коммуникация; жизнь и ее история. Профессор Дель Ре исходит из иерархического или многоуровневого понимания природы, согласно которому, вся материальная реальность описывается на нескольких уровнях. Этот подход показывает, что наука ставит вопросы, выводящие за пределы ее компетенции. В то же время при принятии разумных и ответственных решений эти вопросы нельзя обойти молчанием. Знаменитый Джон Арчибальд Уиллер, который вместе с Дель Ре был членом Международной Академии философии науки, говорил о третьей эпохе в истории физики как о «физике смысла». В блистательной книге, которую вы держите перед собой, Джузеппе Дель Ре показывает, что это название приложимо далеко не к одной физике или химии, - к тому, что он называет «наукой наук». Это наука, указывающая за пределы науки в направлении универсального духовного мировоззрения, которое обнимает науку и в научном аспекте соместимо с ее наиболее строгими исследовательскими принципами и с вопросами, еще не получившими разрешения.