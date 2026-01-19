Книга Энн МакНили Делдон «Восхождение Меркурия» — это глубокое юнгианское исследование одного из самых неуловимых и парадоксальных архетипов коллективного бессознательного. Трикстер, часто представляемый как хаотичный шут или коварный обманщик, в данной работе предстает как важнейший агент психической трансформации. Автор ставит перед собой амбициозную задачу: исследовать женственную грань этого традиционно «мужского» архетипа и понять, как энергия Гермеса-Меркурия помогает человеку дифференцировать зло и формировать более взвешенную этику в современном мире.

Опираясь на труды Карла Юнга и Карла Кереньи, Делдон проводит читателя через «адские» бездны индивидуальной психики, анализируя состояния паранойи, угрызений совести и экзистенциального тупика. Она показывает, что Трикстер — это не просто мифологический персонаж, а живая сила, способная разрушать застывшие формы сознания («зеркала» и «лупы»), чтобы открыть путь к исцелению души. Книга исследует, как распознавание этого архетипа в собственной жизни превращает растерянность перед «темными аспектами» судьбы в глубокий духовный смысл.

Особую ценность представляет глава о Женщине-Трикстере, где автор деконструирует патриархальные мифы и открывает новые горизонты женской индивидуации. «Восхождение Меркурия» призывает отказаться от ограниченности воображения и взглянуть в лицо Хаосу, который, при правильном подходе, становится проводником к неожиданным решениям и новому балансу душевных сил. Это чтение для тех, кто готов встретиться со своим внутренним «божественным плутом» и обрести подлинную психологическую свободу.

Энн МакНили Делдон — Восхождение Меркурия

Женщины, зло и боги-трикстеры. — М.: Касталия, 2026. — 294 с. ISBN 978-5-907969-82-7

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