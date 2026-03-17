Демосс - Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает

Книга Нэнси Лей ДеМосс и Данны Греш «Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает» представляет собой глубокое и практическое руководство, специально разработанное для девочек-подростков, сталкивающихся с огромным давлением современной культуры. Авторы ставят задачу выявить скрытые ментальные ловушки, которые формируют искаженное представление о себе, Боге и окружающем мире. Основная идея произведения заключается в том, что духовная свобода и подлинное счастье возможны только через осознанное разоблачение популярной «лжи» и замену её на вечные библейские истины, которые дают твердую опору в период взросления.

Содержательная часть книги структурирована вокруг двадцати пяти самых распространенных заблуждений, с которыми сталкиваются современные девушки: от вопросов внешности и популярности до представлений о грехе, родителях и будущем. ДеМосс и Греш детально анализируют, как ложь проникает в сознание через социальные сети, музыку и сверстников, постепенно разрушая самооценку и отношения с Творцом. Авторы уделяют значительное внимание практическим стратегиям «сопротивления», предлагая читательницам конкретные стихи из Писания и молитвенные практики для каждой ситуации. Особое место в работе занимает призыв к чистоте сердца и доверию Божьему плану, который всегда шире и прекраснее мимолетных трендов.

Текст написан в очень доверительном, современном и сострадательном стиле, напоминающем беседу с мудрыми старшими наставницами. Нэнси и Данна мастерски сочетают личные истории молодых девушек с глубоким библейским анализом, избегая сухого морализаторства и предлагая вместо него путь надежды и преображения. Работа служит важным инструментом для воспитания внутренней стойкости и духовной проницательности у подрастающего поколения. Это чтение помогает девушкам осознать свою истинную ценность не в глазах мира, а в глазах Бога, превращая процесс взросления в увлекательное путешествие к подлинной зрелости и свободе.

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2010. - 272 с. - (Дни юности).

ISBN 978-5-94861-120-4

Демосс Н. Л., Греш Д. - Ложь, в которую верят девушки – Содержание

Обращение к родителям и руководителям молодежных церковных групп 3

Благодарности

Введение. Вопиющая ложь

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ЛОЖЬ

Глава 1. Обманщик Откуда берется ложь?

Глава 2. Обманутые Откуда у лжи сила, способная разрушить мою жизнь?

Глава 3· Истина Как мне обрести истину?



ЧАСТЬ 2. ЛОЖЬ, В КОТОРУЮ ВЕРЯТ ДЕВУШКИ

Глава 4· ЛОЖЬ О ГОСПОДЕ 1. «Господь — это не все, что мне нужно, чтобы быть счастливой» 2 «Господь не принимает участия в моей жизни» 3 «Господь должен решить все мои проблемы» 4 «Господь мне как отец»

Глава 5· ЛОЖЬ О САТАНЕ 5 «Все несчастья и беды — следствие духовной битвы между Господом и сатаной» 6 «Я никогда не имела ничего общего с кознями сатаны»

Глава 6. ЛОЖЬ О СЕБЕ И СВОЕЙ ЖИЗНИ 7 «Я должна быть красивой» 8 «Я должна быть успешной»

Глава 7· ЛОЖЬ О МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ 9 «Мне нужно встречаться с каким-нибудь парнем» 10 «В том, чтобы встречаться с нехристианином, нет ничего плохого» 11 «То, чем мы занимаемся, вовсе не секс» 12 «Я не выдержу одиночества, которое сопровождает мое стремление к целомудрию»

Глава 8. ЛОЖЬ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С БЛИЗКИМИ 13 «Быть одним человеком дома и совсем другим на людях —- это нормально, особенно если речь идет об общении онлайн» 14 «Будь у меня друзья, я не чувствовала бы себя одинокой» 15.«Я хозяйка собственной жизни»

Глава 9. ЛОЖЬ О ВЕРЕ 16 «Мой пастор — это моя связь с Господом» 17 «В моей церкви все оценивают и осуждают меня» 18 «Конечно, я христианка, ведь я...»

Глава 10. ЛОЖЬ О ГРЕХЕ 19 «Я не могу победить свой грех» 20 «Если это не причиняет вреда мне и окружающим меня людям, законы и правила можно иногда нарушать» 21 «Я не в состоянии себя контролировать, когда у меня ПМС»

Глава 11. ЛОЖЬ О МЕДИА 22 «Преимущества современных средств связи перевешивают их недостатки» 23 «Общение онлайн и по телефону — это пустая трата времени, но это нестрашно»

Глава 12. ЛОЖЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ 24 «Карьера намного важнее семьи» 25 «Мои сегодняшние поступки никак не влияют на мое будущее»



ЧАСТЬ 3. ПОБЕДА НАД ЛОЖЬЮ

Глава 13. Как перестать руководствоваться ложью Перестань прислушиваться ко лжи и полагаться на нее

Глава 14. Как освободиться от лжи Освободись от лжи и обрети истину

Глава 15. Истина» которая освобождает Могущественная истина освободит тебя от лжи Заключительное слово от наших сердец к твоему …



Специальный раздел

Примечания