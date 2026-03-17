Демосс - Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает

Демосс - Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Pastoral Care Counseling

Книга Нэнси Лей ДеМосс и Данны Греш «Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает» представляет собой глубокое и практическое руководство, специально разработанное для девочек-подростков, сталкивающихся с огромным давлением современной культуры. Авторы ставят задачу выявить скрытые ментальные ловушки, которые формируют искаженное представление о себе, Боге и окружающем мире. Основная идея произведения заключается в том, что духовная свобода и подлинное счастье возможны только через осознанное разоблачение популярной «лжи» и замену её на вечные библейские истины, которые дают твердую опору в период взросления.

Содержательная часть книги структурирована вокруг двадцати пяти самых распространенных заблуждений, с которыми сталкиваются современные девушки: от вопросов внешности и популярности до представлений о грехе, родителях и будущем. ДеМосс и Греш детально анализируют, как ложь проникает в сознание через социальные сети, музыку и сверстников, постепенно разрушая самооценку и отношения с Творцом. Авторы уделяют значительное внимание практическим стратегиям «сопротивления», предлагая читательницам конкретные стихи из Писания и молитвенные практики для каждой ситуации. Особое место в работе занимает призыв к чистоте сердца и доверию Божьему плану, который всегда шире и прекраснее мимолетных трендов.

Текст написан в очень доверительном, современном и сострадательном стиле, напоминающем беседу с мудрыми старшими наставницами. Нэнси и Данна мастерски сочетают личные истории молодых девушек с глубоким библейским анализом, избегая сухого морализаторства и предлагая вместо него путь надежды и преображения. Работа служит важным инструментом для воспитания внутренней стойкости и духовной проницательности у подрастающего поколения. Это чтение помогает девушкам осознать свою истинную ценность не в глазах мира, а в глазах Бога, превращая процесс взросления в увлекательное путешествие к подлинной зрелости и свободе.

Демосс Н. Л., Греш Д. - Ложь, в которую верят девушки, и истина, которая освобождает

Пер. с англ. - СПб.: ЛКС, 2010. - 272 с. - (Дни юности).

ISBN 978-5-94861-120-4

Демосс Н. Л., Греш Д. - Ложь, в которую верят девушки – Содержание

Обращение к родителям и руководителям молодежных церковных групп 3

Благодарности

Введение. Вопиющая ложь

ЧАСТЬ 1. ЧТО ТАКОЕ ЛОЖЬ

  • Глава 1. Обманщик

    • Откуда берется ложь?

  • Глава 2. Обманутые

    • Откуда у лжи сила, способная разрушить мою жизнь?

  • Глава 3· Истина

    • Как мне обрести истину?

ЧАСТЬ 2. ЛОЖЬ, В КОТОРУЮ ВЕРЯТ ДЕВУШКИ

  • Глава 4· ЛОЖЬ О ГОСПОДЕ

    • 1. «Господь — это не все, что мне нужно, чтобы быть счастливой»

    • 2 «Господь не принимает участия в моей жизни»

    • 3 «Господь должен решить все мои проблемы»

    • 4 «Господь мне как отец»

  • Глава 5· ЛОЖЬ О САТАНЕ

    • 5 «Все несчастья и беды — следствие духовной битвы между Господом и сатаной»

    • 6 «Я никогда не имела ничего общего с кознями сатаны»

  • Глава 6. ЛОЖЬ О СЕБЕ И СВОЕЙ ЖИЗНИ

    • 7 «Я должна быть красивой»

    • 8 «Я должна быть успешной»

  • Глава 7· ЛОЖЬ О МОЛОДЫХ ЛЮДЯХ

    • 9 «Мне нужно встречаться с каким-нибудь парнем»

    • 10 «В том, чтобы встречаться с нехристианином, нет ничего плохого»

    • 11 «То, чем мы занимаемся, вовсе не секс»

    • 12 «Я не выдержу одиночества, которое сопровождает мое стремление к целомудрию»

  • Глава 8. ЛОЖЬ ОБ ОТНОШЕНИЯХ С БЛИЗКИМИ

    • 13 «Быть одним человеком дома и совсем другим на людях —- это нормально, особенно если речь идет об общении онлайн»

    • 14 «Будь у меня друзья, я не чувствовала бы себя одинокой»

    • 15.«Я хозяйка собственной жизни»

  • Глава 9. ЛОЖЬ О ВЕРЕ

    • 16 «Мой пастор — это моя связь с Господом»

    • 17 «В моей церкви все оценивают и осуждают меня»

    • 18 «Конечно, я христианка, ведь я...»

  • Глава 10. ЛОЖЬ О ГРЕХЕ

    • 19 «Я не могу победить свой грех»

    • 20 «Если это не причиняет вреда мне и окружающим меня людям, законы и правила можно иногда нарушать»

    • 21 «Я не в состоянии себя контролировать, когда у меня ПМС»

  • Глава 11. ЛОЖЬ О МЕДИА

    • 22 «Преимущества современных средств связи перевешивают их недостатки»

    • 23 «Общение онлайн и по телефону — это пустая трата времени, но это нестрашно»

  • Глава 12. ЛОЖЬ О СВОЕМ БУДУЩЕМ

    • 24 «Карьера намного важнее семьи»

    • 25 «Мои сегодняшние поступки никак не влияют на мое будущее»

ЧАСТЬ 3. ПОБЕДА НАД ЛОЖЬЮ

  • Глава 13. Как перестать руководствоваться ложью

    • Перестань прислушиваться ко лжи и полагаться на нее

  • Глава 14. Как освободиться от лжи

    • Освободись от лжи и обрети истину

  • Глава 15. Истина» которая освобождает

    • Могущественная истина освободит тебя от лжи

    • Заключительное слово от наших сердец к твоему …

Специальный раздел

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 3 weeks ago
Благодарю.

