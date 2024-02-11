День за днём – Том 1 - 5 - Краткий комментарий на Священное Писание для ежедневного чтения

Дорогой читатель, вначале прочти отрывок из Писания, а затем — комментарий. Читай также места из Писания, на которые даются ссылки в комментариях, так как это является составной частью наших размышлений.

Оригиналом этих комментариев является книга “Chaque jour les Ecritures” (3-є издание), опубликованная La Bonne Semence, Valence, France. Публикуя это издание, мы хотим сопроводить его словами из Библии: “Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен” (2 Тим.3,16.17).

Благослови, Господь, нас на чтение твоего Слова, чтобы мы могли возрастать в познании истины.

Мы рекомендуем эти комментарии для того, чтобы читатель мог лучше познать Слово Бога. Это издание вышло в 5-ти томах; читая его каждый день в течение 5-ти лет, читатель сможет исследовать все Писание. Но даже прочитав все это издание, к нему можно будет обращаться как к справочному пособию по Библии.

День за днём – Том 1 - Бытие — Иисус Навин

Eschenburg: GBV-Dillenburg, 2002. – 374 с.

День за днём – Том 1 – Содержание

К читателю

Предисловие

День за днем

1 января – 31 декабря

8 февраля - Быт.24,32-49

Как будто за руку Бог привел слугу Авраама к дому, в котором жила семья его господина. Авраам торжественно взял с него клятву, чтобы он не брал жену его сыну из дочерей хананеев (стих 3). Дорогие юные друзья, знающие Иисуса, даже если брак представляется вам весьма отдаленным событием, никогда не будет слишком преждевременным крепко держать научение Слова по этому поводу: “Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными... какое соучастие верного с неверным?” (2 Кор.6,14.15). Дети Бога могут соединяться только с теми, кто принадлежит семье веры, то есть с другими детьми Бога. Те же, кто не принял в расчет этих предписаний, признают их после со многими скорбями: союз с необращенной личностью — это не только явное непослушание Слову Господа, но также источник беспокойства и горя на всю жизнь.

Какое свидетельство слуга Авраама несет о своем господине, принадлежать которому он почитает за честь (стихи 34-36)! Он великий, он богатый, у него есть сын — наследник всего, “что у него”. Таким же образом Святой Дух, приняв сердцем, возвещает об Отце и Сыне, и таким же образом мы, как искупленные Господом, будем знать, что говорить о них.

День за днём – Том 2 – Судьи - Есфирь

Eschenburg: GBV-Dillenburg, 2002. – 374 с.

День за днём – Том 2 – Содержание

1 января – 31 декабря

27 июля - 2 Цар. 13,10-25

Елисей, чье имя означает “Господь помог”, остается пророком благодати до самого конца своего длительного служения. Сейчас он объявляет избавление новому царю Израиля Иоасу, который посетил его. А где сегодня мы можем обрести благодать и спасение, если не во Христе, умершем за нас?

К сожалению, Иоас не в состоянии был принять всю благодать, предложенную ему. У него недоставало веры. А разве мы не бываем похожи на него? Бог богат своей благодатью. Он готов дать ее нам. Но мы слишком робко просим его, как будто Он беден или не хочет дать нам свою благодать. Это, конечно же, говорит о нашем несовершенном представлении о нашем Отце. Ограниченность исходит не от него, а от недостатка нашей веры: “Не имеете, потому что не просите” (Иак.4,2). Елисей умирает. Но даже мертвый он становится источником жизни для других. Так, даже в могиле, этот замечательный пророк является прообразом Христа (см. Матф.27,52).

В конце этой главы мы видим, что Господь, вынужденный наказывать свой народ (Израиль), “умилосердился над ними, и помиловал их” (стих 23, см. также Евр. 12,6).

День за днём – Том 3 – Иов; Псалмы 1-41; Притчи 1-15; Исаия; Матфей; Иеремия; Плачи Иеремии; Марк

Eschenburg: GBV-Dillenburg, 2002. – 374 с.

День за днём – Том 3 – Содержание

1 января – 31 декабря

16 января - Иов.15,1-16

Началась новая дискуссия, когда каждый из друзей Иова вновь обращается к нему в том же порядке, что и в первый раз. Они вновь обрушиваются со своими обвинениями на Иова: “... ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя” (стихи 5,6).

Эти трое друзей Иова были моралистами, хотя каждый имел свой собственный взгляд и метод аргументации. Елифаз уповает на свой опыт: на свои знания (стих 9) и на то, что он видел (стих 17). Вилдад же обращается к традициям (гл.8,8). Что же касается Софара, то он говорит, как законник (легалист). Но ни один из них не полагается на то, что говорит Бог. Видя их ложные позиции, мы можем вспомнить ответ Иисуса саддукеям: “Заблуждаетесь, не зная Писаний” (Матф.22,29). Слово Бога является единственным источником истины, на который мы можем положиться и на который мы должны указывать другим. Молодой человек, даже ребенок, который знает Слово, легче принимает то, что говорит нам Бог, чем “седовласый и старец” (стих 10), чья мудрость основывается на собственном жизненном опыте (Пс.119,99.100).

День за днём – Том 4 – Псалмы 42-89; Иезекииль; Лука — 2 Коринфянам

Eschenburg: GBV-Dillenburg, 2002. – 374 с.

День за днём – Том 4 – Содержание

1 января – 31 декабря

14 июня - Лук. 19,11-28

Здесь притча представляет нам отвержение Господа Иисуса как царя (стих 14), а также ответственность верующих в него во время его отсутствия здесь на земле. В притче о “талантах” из Матф.25 каждый раб получил разные суммы по усмотрению хозяина, награда же была одинакова для всех. В приведенной здесь притче каждый из рабов получил от своего господина по одной мине (фунт серебра), награда же была пропорциональна усердию рабов. Каждому верующему Бог дает одно и то же спасение, одно Слово и один Дух, но различные дары. Однако не все верующие имеют одинаковое усердие в использовании этих даров для прославления своего отсутствующего господина. Движущей силой для служения является любовь к Господу, которому мы служим. Чем больше любовь, тем больше будет усердие в служении. Третий раб из притчи и вовсе не служил своему господину, ибо считал его жестоким и боялся его. Этот раб образно представляет всех номинальных христиан, у которых Бог заберет даже то, что, как им кажется, они имеют (стих 26). Печально, но даже истинные дети Бога, имеющие дары от него, не используют их в служении Господу, лишая его и самих себя плодов, которыми они могли бы насладиться вместе с ним.

День за днём – Том 5 – Псалмы 90-150 — Песня песней; Даниил — Малахия; Галатам — Откровение

Eschenburg: GBV-Dillenburg, 2002. – 374 с.

День за днём – Том 5 – Содержание

1 января – 31 декабря

16 сентября - 2Фес.З,1-18

Павел просит братьев, чтобы они молились о нем (стих 1; 1 Фес.5,25). Сам он не переставал молиться о них (гл. 1,11). Павел полагался на Господа, чтобы Он укреплял их и удерживал от зла. Он рассчитывал на то, что фессалоникийцы будут послушны его повелениям и будут исполнять свои повседневные обязанности. Но до него дошли известия, что некоторые из них поступают бесчинно, “ничего не делают”. В ожидании пришествия Господа они остановили свои работы, перестали возделывать поля и вообще трудиться. Это привело к безделию и праздности (стих 11; 1Тим.5,13). Павел строго осуждает это. Ничего из его слов и дел не могло послужить примером этого беспорядка и без- делия (стихи 6,7,11; ср. 1 Фес.4,11). Напротив, он подавал им пример трудолюбия, трудясь собственными руками, чтобы не зависеть от чьей-либо помощи. Он молится о том, чтобы Бог управил их сердца в ’’терпение Христово”, чтобы они терпеливо ждали его пришествия, когда Он возьмет свою церковь к себе.

Послания Фессалоникийцам завершают серию посланий Павла, написанных им семи различным собраниям. В них рассматривались самые разные аспекты христианской жизни и христианского учения—от спасения (послание Римлянам) до грядущей славы в пришествие Господа (послания Фессалоникийцам). Все эти учения имеют непреходящее значение для верующих во все времена. Путь же Господь направит наши сердца на то, чтобы мы могли “держать” эти истины в них!