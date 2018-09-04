Книга Э. Дени написана ярким и образным языком, ясно выстроена логически и красноречиво аргументирована, при ее написании автором были использованы все или почти все известные на то время источники и исторические труды, имеющие отношение к этой теме, что отражено в многочисленных подстрочных примечаниях и обширном списке использованной литературы.

Важным положительным фактором стало хорошее владение автора чешским (как, впрочем, и немецким) языком, что давало ему обширный доступ к первоисточникам, а также его близкое знакомство с видными чешскими историками того времени, также как и с самой Чехией, ее архивами и книжными собраниями, в которых он проработал не один год. Знаком был французский историк и с русской историографией гусизма первой половины - середины XIX в., находившейся тогда всецело во власти славянофильских идей, оказавших на него самого заметное влияние.

Однако в замысел автора не входило кропотливое и максимально подробное изложение всех известных событий описываемой им эпохи. Его труд рассчитан не только на коллег - ученых, но и (и может быть, прежде всего) на широкую читательскую аудиторию, его стиль намеренно публицистичен, полемически заострен, окрашен политической злободневностью; местами оратор побеждает в авторе историка, страстные обличения, моральные и историософские сентенции, ламентации обильно изливаются на целые абзацы и даже страницы книги, широко используемое в тексте «настоящее историческое» грамматическое время, стилистически оживляющее повествование, как будто бы само собой переходит подчас под пером автора в обычное настоящее - ученый труд превращается в прокламацию, историко-политический памфлет, чтобы затем вновь вернуться в более академичное русло.

Эрнест Дени - Гус и гуситские войны

М., Издательство «Клио», 2016 - 424 с.

ISBN 978-5-906518-28-6

Эрнест Дени - Гус и гуситские войны - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. Ян Гус. Реформа и восстание

Глава I. Пражский университет

Глава II. Гус и римская Церковь

Глава III. Гус и собор

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. Война

Глава IV. Предвестие войны

Глава V. Сигизмунд хочет победить Чехию с помощью Чехии

Глава VI. Утраквисты и табориты

Глава VII. Немецкий брод. Гуситско-польский союз

Глава VIII. Анархия в Чехии

Глава IX. Прокоп Великий и Корибут

Глава X. Террор таборитов

Глава XI. Переговоры и Компактаты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОЯСНЕНИЯ. Прага в конце XIV в.

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА

БИБЛИОГРАФИЯ

Эрнест Дени Гус и гуситские войны - Пражский университет

Как ни велика была деятельность Конрада Вальдгаузера, Яна Милича из Кромержижа и Матвея из Янова (хотя клиру и императору подчас внушали страх их смелость и то брожение умов, которое вызывали их проповеди и сочинения), возможно, спокойствие мало-помалу вернулось бы в души, и жестокий кризис не разразился, несмотря на недовольство различных сословий и общее беспокойство, если бы не становилась все более очевидной необходимость религиозной реформы. Все еще продолжалась Великая схизма, попытки примирения потерпели неудачу, и народы, будучи неуверенными, среди противоречаших друг другу отлучений и интердиктов, метались между папами в Риме и папами в Авиньоне, не понимая, где находится законная власть. Что сталось с Церковью, если ее высшие сановники, забыв об учении Спасителя, казалось, не имеют другого желания, как сокрушить своих соперников, и другого стремления, как свободно распоряжаться огромными богатствами клира? Среди этих раздоров и бесчисленных проистекавших из них злоупотреблений, почему бы верующим не искать правды и спасения вне обычных путей, призвать иных вождей вместо правителей бессильных, либо погибших от порока, покинувших без угрызений совести своих подданных, чтобы заботиться о своих мелочных интересах или о своих преступных страстях?

Христианство потеряло своих поводырей, и университеты были, по общему мнению, призваны временно исполнять обязанности папства, и они взяли в свои руки дело Реформы, которую понтифики не могли или не хотели проводить. В то время существовало три наиболее известных и влиятельных университета - в Оксфорде, Париже и Праге. Оксфорд был ослаблен преждевременным выступлением Уиклифа, он стал внушать недоверие и был смутно заподозрен в ереси, к тому же будучи ограничен в своих действиях отдаленным местоположением и политическими бедствиями, которые возмущали Англию в конце XIV в., университет не мог играть в этот период роль, учитывая участие университета в этой распре. Не было ничего более способствующего ожесточению душ, чем эти ежедневные сражения, где победа была особенно блестящей, а поражение тем более горьким, что их ежедневными свидетелями становились сами соперники и еще студенты, а самолюбие и злопамятность рядились в одежды самого благородного, что есть в мире - в любовь к истине. Сторонники Реформы слишком часто, в свою очередь, отвечали на клевету оскорблениями и насилием на несправедливость, но все же они никогда не нападали, придерживаясь оборонительной тактики; их вождь Гус, впрочем, смог сохранить себя незапятнанным участием в различных бесчинствах.