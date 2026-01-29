Деннетт - Виды психики

Существует ли сознание у животных? А у роботов? И что на самом деле происходит в нашей голове, когда мы говорим «Я»? Один из самых влиятельных мыслителей современности, Дэниел Деннет, приглашает в увлекательное турне по задворкам психики. Написанная с юмором и блестящей эрудицией, книга разрушает привычные иллюзии о «душе в машине» и показывает, что наш разум — это результат работы миллиардов крошечных «роботов» (нейронов).

Это история о том, как интуиция и язык превратили нас в единственных существ на планете, способных задаваться вопросом о собственной природе.

Деннетт Д. К. - Виды психики - На пути к пониманию сознания. Интуиция и другие инструменты мышления

Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 336 с.

ISBN 978-5-88373-794-6

Деннетт Д. К. - Виды психики – Содержание

Виды психики. На пути к пониманию сознания

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА 1. Какие существуют виды психики?

ГЛАВА 2. Интенциналыюсть: интенционально-системный подход

ГЛАВА 3. Тело и виды его психики

ГЛАВА 4. Как интенциональность приобрела важное значение

ГЛАВА 5. Создание мышления

ГЛАВА 6. Наш разум и разум других

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ИНТУИЦИЯ и другие инструменты мышления