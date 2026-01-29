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Деннетт - Виды психики

Деннетт - Виды психики
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
Series Библиотека аналитической философии (10 books)

Существует ли сознание у животных? А у роботов? И что на самом деле происходит в нашей голове, когда мы говорим «Я»? Один из самых влиятельных мыслителей современности, Дэниел Деннет, приглашает в увлекательное турне по задворкам психики. Написанная с юмором и блестящей эрудицией, книга разрушает привычные иллюзии о «душе в машине» и показывает, что наш разум — это результат работы миллиардов крошечных «роботов» (нейронов).

Это история о том, как интуиция и язык превратили нас в единственных существ на планете, способных задаваться вопросом о собственной природе.

Деннетт Д. К. - Виды психики - На пути к пониманию сознания. Интуиция и другие инструменты мышления

Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 336 с.

ISBN 978-5-88373-794-6

Деннетт Д. К. - Виды психики – Содержание

Виды психики. На пути к пониманию сознания

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • ГЛАВА 1. Какие существуют виды психики?

  • ГЛАВА 2. Интенциналыюсть: интенционально-системный подход

  • ГЛАВА 3. Тело и виды его психики

  • ГЛАВА 4. Как интенциональность приобрела важное значение

  • ГЛАВА 5. Создание мышления

  • ГЛАВА 6. Наш разум и разум других

  • ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ

  • БИБЛИОГРАФИЯ

ИНТУИЦИЯ и другие инструменты мышления

  • ПРЕДИСЛОВИЕ

  • I.

    • ВВЕДЕНИЕ Что такое насос интуиции?

  • II.

    • Дюжина универсальных инструментов мышления

      • 1. Совершая ошибки

      • 2. «На основе пародии»: использование reductio ad absurdum

      • 3. Правила Рапопорта

      • 4. Закон Старджона

      • 5. Бритва Оккама

      • 6. Метла Оккама

      • 7. Использование обывателей в качестве ложной аудитории

      • 8. Выпрыгивание

      • 9. Три вида гулдинга: скорейность, нагромождения и тустеп Гулда

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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