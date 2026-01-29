Деннетт - Виды психики
Существует ли сознание у животных? А у роботов? И что на самом деле происходит в нашей голове, когда мы говорим «Я»? Один из самых влиятельных мыслителей современности, Дэниел Деннет, приглашает в увлекательное турне по задворкам психики. Написанная с юмором и блестящей эрудицией, книга разрушает привычные иллюзии о «душе в машине» и показывает, что наш разум — это результат работы миллиардов крошечных «роботов» (нейронов).
Это история о том, как интуиция и язык превратили нас в единственных существ на планете, способных задаваться вопросом о собственной природе.
Деннетт Д. К. - Виды психики - На пути к пониманию сознания. Интуиция и другие инструменты мышления
Пер. с англ. П.И. Быстров. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 336 с.
ISBN 978-5-88373-794-6
Деннетт Д. К. - Виды психики – Содержание
Виды психики. На пути к пониманию сознания
ПРЕДИСЛОВИЕ
ГЛАВА 1. Какие существуют виды психики?
ГЛАВА 2. Интенциналыюсть: интенционально-системный подход
ГЛАВА 3. Тело и виды его психики
ГЛАВА 4. Как интенциональность приобрела важное значение
ГЛАВА 5. Создание мышления
ГЛАВА 6. Наш разум и разум других
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЧТЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
ИНТУИЦИЯ и другие инструменты мышления
ПРЕДИСЛОВИЕ
I.
ВВЕДЕНИЕ Что такое насос интуиции?
II.
Дюжина универсальных инструментов мышления
1. Совершая ошибки
2. «На основе пародии»: использование reductio ad absurdum
3. Правила Рапопорта
4. Закон Старджона
5. Бритва Оккама
6. Метла Оккама
7. Использование обывателей в качестве ложной аудитории
8. Выпрыгивание
9. Три вида гулдинга: скорейность, нагромождения и тустеп Гулда
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