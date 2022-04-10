Деревенские святыни

В рамках нашего исследовательского проекта, помимо собственно полевых и архивных изысканий, важной составляющей работы были научные семинары. Сборник состоит из двух частей и приложения. Первая часть целиком посвящена теме бытования деревенских святынь в Тамбовской области. В ее составе - описание полевой работы и очерки участников экспедиции: Л. Горюшкиной о ремесле украшения икон, И. Мельникова о специфике местной книжности, Е. Воронцовой о фигуре почитателя деревенских святынь. Сюда же мы включили текст О. Лёвина о почитании святых источников в регионе при советской власти, который позволяет составить более полное представление об исследуемом феномене в исторической ретроспективе. Публикуемые в приложении первоисточники также логически примыкают к первой главе. Самым объемным получилось приложение 1, представляющее собой объединенные в тематические группы (по названиям чтимых источников, именам юродивых и т.п.) фрагменты из интервью, записанные в ходе экспедиционной работы (2018-2020 гг.) и отражающие различные стороны местного почитания деревенских святынь. В приложении 2 мы поместили очерки О. Лёвина о современном почитании целого ряда местных источников, большинство из которых расположены за пределами той территории, которую нам удалось охватить. В приложении 3 представлены материалы Тамбовских архивов о борьбе с деревенскими святынями в 1950-е годы. Приложения 4 и 5 представляют собой уникальные материалы, полученные нами в экспедиции из частных архивов. В приложении 4 мы приводим краткое содержание и некоторые выдержки из следственных дел, возбужденных против блаженной Насти Вирятинской и некоторых близких к ней людей в 1950-е годы. Копии этих материалов, так же как и те, что вошли в приложение 5, попали к нам через информантов, близких к кругу почитающих Настю Вирятинскую как святую, осенью 2019 г. В приложении 5 мы поместили воспоминания о посещении Насти Вирятинской, собранные местными жителями. В приложение 6 мы включили пропагандистскую статью А. И. Демьянова (впервые она была опубликована в газете «Тамбовская правда» в 1972 г., ее текст есть в архиве А. И. Клибанова), посвященную критике почитания колодца у с. Дубовое.

Во вторую часть настоящего сборника вошли тексты, позволяющие шире взглянуть на проблемы почитания деревенских святынь. Так, статья Эрика Сеитова позволяет проследить сходные мотивы (а также зафиксировать целый ряд уникальных черт) в почитании местных святынь у мусульман Центральной Азии. Текст Аркадия Тарасова и Марии Ерохиной посвящен интересной легенде о возникновении чтимой пещеры в Больших Дивах Воронежской области. В очерке Ксении Сергазиной отражены история и современное состояние практик вокруг источника в подмосковном местечке Костыши. Наконец, тексты Ильи Мельникова, а также Екатерины Мироновой и Надежды Беляковой отражают практики почитания ярких религиозных лидеров. И. Мельников обращается к теме православного старчества и юродства по материалам Новгородской области. Е. Миронова и Н. Белякова по полевым и архивным материалам реконструируют феномен женского лидерства в тамбовской общине евангельских христиан-баптистов.

Деревенские святыни: Сборник статей, интервью и документов

Е. В. Воронцова, А. Н. Алленов, В. С. Елагина, Е. А. Коршикова и др.

М. : Издательство ПСТГУ, 2021. - 280 с.

ISBN 978-5-7429-1405-1

Деревенские святыни: Сборник статей, интервью и документов - Содержание

Предисловие и благодарности

Введение

Часть 1

Методологические замечания

Описание поля

Воронцова Е. «Тадышние люди»: заметки о почитателях деревенских святынь

Мельников И. «Грешно, вроде как, читать по этому...»: священные книги в Тамбовской области

Горюшкина Л. Украшение икон: люди и традиции (по материалам Тамбовской эксп. 2018-2020 гг.)

Лёвин О. «Посреде гор пройдут воды»: почитание святых источников в Тамбове

Часть 2

Мельников И. «Старчики», «блаженные» и «юродливые» в совр. культуре Новгородской области

Сеитов Э. Вариативность «святых мест» и паломнических практик в постсоветской Центральной Азии

Белякова Н., Миронова Е. Старицы в общинах евангельских христиан-баптистов послевоенного СССР

Ерохина М., Тарасов А. Предание о пещере в Больших Дивах: предварительные наблюдения

Сергазина К. Почитание источника в подмосковных Костышах: история и современность

Заключение

Приложения

Приложение 1. Деревенские святыни. Фрагменты полевых интервью (ПМА, Тамбов)

Приложение 2. Лёвин О. Описания особо чтимых источников Тамбовской епархии

Приложение 3. Архивные материалы 1950-х годов о святых источниках в Тамбовской области

Приложение 4. Ход следственного дела блаженной Насти Вирятинской (ПМА)

Приложение 5. Материалы о Насте Вирятинской, собранные местными жителями

Приложение 6. Из советской печати: Демьянов А. Правда и кривда о «святом» источнике

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