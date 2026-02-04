Дэвис - Смерть, ритуал и вера
Дуглас Дэвис анализирует погребальную культуру как сложную систему смыслопроизводства. Основной тезис книги заключается в том, что ритуал — это лингвистический и символический ответ общества на вызов небытия.Автор исследует широкий спектр практик: от традиционного предания земле и кремации до современных экологических захоронений и цифровой памяти.
В центре внимания Дэвиса — концепция «слов, которые побеждают смерть». Он показывает, как вера и ритуал создают когнитивную защиту, позволяя горюющему социуму восстановить свою целостность. Книга является обязательным трудом для антропологов и социологов религии,
Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов
пер. с англ. К. Колкуновой
М.: Новое литературное обозрение, 2022. 480 с.
Серия «Studia religiosa»
ISBN 978-5-4448-1773-5
Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов - Содержание
Благодарности
Предисловие
Глава 1. Интерпретация обрядов смерти
Глава 2. Обращение с мертвецами: нечистота, фертильность и страх
Глава 3. Теории горя
Глава 4. Насилие, жертва и завоевание
Глава 5. Судьба и смерть на Востоке
Глава 6. Предки, кладбища и локальная идентичность
Глава 7. Судьбы иудеев и мусульман
Глава 8. Христианство и смерть Иисуса
Глава 9. Околосмертные переживания, символическая смерть и перерождение
Глава 10. Места, где умирают
Глава 11. Души и присутствие умерших
Глава 12. Смерть домашних и диких животных
Глава 13. Роботы, книги, фильмы и здания
Глава 14. Оскорбительная смерть, горе и религии
Глава 15. Светские жизнь и смерть
Список использованной литературы
Указатель имен
No comments yet. Be the first!