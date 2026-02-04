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Дэвис - Смерть, ритуал и вера

Дэвис - Смерть, ритуал и вера
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism

Дуглас Дэвис анализирует погребальную культуру как сложную систему смыслопроизводства. Основной тезис книги заключается в том, что ритуал — это лингвистический и символический ответ общества на вызов небытия.Автор исследует широкий спектр практик: от традиционного предания земле и кремации до современных экологических захоронений и цифровой памяти.

В центре внимания Дэвиса — концепция «слов, которые побеждают смерть». Он показывает, как вера и ритуал создают когнитивную защиту, позволяя горюющему социуму восстановить свою целостность. Книга является обязательным трудом для антропологов и социологов религии,

Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов

пер. с англ. К. Колкуновой

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 480 с.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1773-5

Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов - Содержание

Благодарности

Предисловие

  • Глава 1. Интерпретация обрядов смерти

  • Глава 2. Обращение с мертвецами: нечистота, фертильность и страх

  • Глава 3. Теории горя

  • Глава 4. Насилие, жертва и завоевание

  • Глава 5. Судьба и смерть на Востоке

  • Глава 6. Предки, кладбища и локальная идентичность

  • Глава 7. Судьбы иудеев и мусульман

  • Глава 8. Христианство и смерть Иисуса

  • Глава 9. Околосмертные переживания, символическая смерть и перерождение

  • Глава 10. Места, где умирают

  • Глава 11. Души и присутствие умерших

  • Глава 12. Смерть домашних и диких животных

  • Глава 13. Роботы, книги, фильмы и здания

  • Глава 14. Оскорбительная смерть, горе и религии

  • Глава 15. Светские жизнь и смерть

Список использованной литературы

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Views 295
Rating 5.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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