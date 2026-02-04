Дэвис - Смерть, ритуал и вера

Дуглас Дэвис анализирует погребальную культуру как сложную систему смыслопроизводства. Основной тезис книги заключается в том, что ритуал — это лингвистический и символический ответ общества на вызов небытия.Автор исследует широкий спектр практик: от традиционного предания земле и кремации до современных экологических захоронений и цифровой памяти.

В центре внимания Дэвиса — концепция «слов, которые побеждают смерть». Он показывает, как вера и ритуал создают когнитивную защиту, позволяя горюющему социуму восстановить свою целостность. Книга является обязательным трудом для антропологов и социологов религии,

Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов

пер. с англ. К. Колкуновой

М.: Новое литературное обозрение, 2022. 480 с.

Серия «Studia religiosa»

ISBN 978-5-4448-1773-5

Дэвис Дуглас - Смерть, ритуал и вера: риторика погребальных обрядов - Содержание

Благодарности

Предисловие

Глава 1. Интерпретация обрядов смерти

Глава 2. Обращение с мертвецами: нечистота, фертильность и страх

Глава 3. Теории горя

Глава 4. Насилие, жертва и завоевание

Глава 5. Судьба и смерть на Востоке

Глава 6. Предки, кладбища и локальная идентичность

Глава 7. Судьбы иудеев и мусульман

Глава 8. Христианство и смерть Иисуса

Глава 9. Околосмертные переживания, символическая смерть и перерождение

Глава 10. Места, где умирают

Глава 11. Души и присутствие умерших

Глава 12. Смерть домашних и диких животных

Глава 13. Роботы, книги, фильмы и здания

Глава 14. Оскорбительная смерть, горе и религии

Глава 15. Светские жизнь и смерть

Список использованной литературы

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