А что, если христианин говорит: «Мой Бог - Бог любви» - и при этом имеет в виду, что Бог никого не отправит в ад? Это тоже плохое богословие, но распознать его не так легко, как богословие атеиста. Проблема в том, что оно частично правильное. Бог действительно есть Бог любви. Библия говорит: «Бог есть любовь» (1Ин.4:8). Любовь - не просто добавление к личности Бога. Она неотъемлемая часть Его сущности.

В чем тогда проблема с утверждением «Мой Бог - Бог любви»? Во-первых, проблематичны слова «мой Бог». Бог этого человека - творение рук самого человека. Его представление о Боге не основано на внешней, объективной информации.

Во-вторых, утверждение «Мой Бог - Бог любви» игнорирует один факт: Бог также есть Бог справедливости и праведности. Оно игнорирует то, что говорит Библия: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность людей» (Рим.1:18). Богословие этого утверждения не придает значения плохой вести о праведном Божьем суде, поэтому оно не может сообщить нам действительно хорошую новость о том, что Бог любит нас настолько, что послал Своего Сына, чтобы Он умер за наши грехи (1Ин.4:10; 1Кор.15:1-3).

Это лишь один пример плохого богословия, которое встречается сегодня среди христиан. Есть и другие. Существует богословие, отрицающее богодухновенность и, следовательно, авторитет Писания. Существует богословие, которое отрицает или умаляет заместительную смерть Христа за наши грехи. Существует богословие, которое преуменьшает важность поместной церкви. В наше время встречается много плохого богословия, так как христиане не строят свое богословие на Библии. Вот где книга Кевина Деянга «Благая весть, которую мы почти забыли» может быть полезна.

Кевин Деянг - Благая весть, которую мы почти забыли: Открываем заново Евангелие в катехизисе шестнадцатого века

Минск: А. Н. Вараксин, 2022. - 360 с.

ISBN 978-985-7299-07-2

Кевин Деянг - Благая весть, которую мы почти забыли: Открываем заново Евангелие в катехизисе шестнадцатого века - Содержание

Предисловие

Введение. Игра в прятки и Гейдельберг

1. Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш

2. Беда не приходит одна

3. Все действительно настолько плохо

4. Мы любим справедливость, и Господь тоже

5. Все же не два, а один

6. Замещение и удовлетворение

7. Истинная вера

8. Самое важное учение, о котором вы почти не думаете

9. Ваш Отец - Бог

10. Все из Его руки

11. Что значит имя?

12. Христос и христиане

13. Его Сын, наш Господь

14. Девушка дает жизнь

15. Добрый Пастух полагает жизнь за овец

16. Смерть и ад

17. Актуальность воскресения

18. Утерянный финал

19. Возвращение Царя

20. Божественный, утешающий, всегда и вечно Святой Дух

21. Церковь тех, кто считается праведным

22. Лучше, чем накануне

23. А помнишь, как все начиналось?

24. Как достичь низкой самооценки

25. Видимые знаки невидимой благодати

26. Чистый! Чистый!

27. Задорное крещение детей

28. «Всякий раз»

29. Реальное присутствие?

30. Вечеря Господня и месса: велика ли разница?

31. Ключи царства

32. Станем ли грешить, чтобы умножилась благодать?

33. Умирать и оживать

34. Радость о законе и Господе

35. Не всегда лучше увидеть, чем услышать

36. От полноты сердца говорят уста

37. Можно ли давать клятву?

38. Праздничный день отдыха

39. Взросление и уважение к власти

40. Как избежать наказания за убийство

41. Оружие для борьбы с похотью

42. Справедливость и щедрость

43. Сладкая боль

44. Зависть или довольство?

45. Молитва: почему, как, о чем

46. Всегда Отец

47. Первостепенное - в первую очередь

48. Царство и Царь

49. Хотеть и делать

50. Нет молитвы - нет веры

51. Получить и раздать

52. Да будет так!

Эпилог. Убеждения и снобизм

Приложение. Запрещает ли Гейдельбергский катехизис гомосексуализм?