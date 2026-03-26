Исх. 20:1-2 предваряет десять заповедей — один из самых известных отрывков Библии и, бесспорно, один из самых важных религиозных текстов в мире. Как ни странно, в самом библейском тексте выражение «десять заповедей» не встречается. Вместо него в Ветхом Завете трижды (Исх. 34:28; Втор. 4:13; 10:4) используется древнееврейское словосочетание «десять слов». Именно поэтому двадцатую главу книги Исход часто называют декалогом: дека — греческое числительное 'десять', а логос — 'слово'. Бог дал эти десять слов израильтянам на горе Синай, и — я абсолютно в этом убежден — Он желает, чтобы все мы тоже их соблюдали.

Десять заповедей, как их ни назови, — это повеления, точнее, даже больше, чем повеления, и никак не меньше. И людей коробит не от их названия, а от их содержания. Десять заповедей обнажают суть человеческого бунта: нам не нравится, когда Бог говорит, что мы можем делать, а что нет.

пер. с англ.

Минск : Позитив-центр, 2019. — 224 с.

ISBN 978-985-7193-47-9

Кевин Деянг - Десять заповедей - что они значат, почему они важны и почему мы должны повиноваться им - Содержание

Введение. Благая весть закона

Бог и никто, кроме Него Способ поклонения Что значит имя? Отдыхать. Веселиться. Повторить Почитайте тех, кого должно почитать «Вы и убили» Дела сердечные Сокровища на небесах: Правдивые свидетели Довольный христианин дорогого стоит

Эпилог

Благодарность

Учебное руководство. Высечено на камне, запечатлено в сердцах

Библейский указатель