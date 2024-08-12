Дейногалериан - Взрослый снаружи, взрослый внутри
«Я чувствую себя ребенком в мире взрослых» — частая жалоба моих клиентов. А значит — «я чужой на этом празднике жизни», мне не хватает сил, я одинок в этом огромном мире, не справляюсь с жизнью, боюсь, стыжусь, тушуюсь, живу вполсилы, в четверть силы.
В душе у каждого из нас живет ребенок, и он хочет чуда. Даже когда вокруг все говорит о том, что чуду не бывать. Ребенок хочет раскрасить в яркие цвета свои серые будни и сотворить сказку из собственной жизни. Но не справляется. В нем слишком мало сил, любая неудача заставляет его съеживаться и сворачиваться в позу эмбриона. В такие моменты нам пусто, плохо, одиноко, больно. Мы тоже не справляемся и так же замираем, не живем в полную силу и как будто прячемся под одеялко. Соглашаемся на меньшее, плывем по течению, живем по накатанной, боимся неизвестности, страшимся перемен, делаем не то, что хотели бы, живем не с теми, с кем хотели бы. Страдаем от нехватки любви. Ищем ее повсюду и во всем, встречаем на миг и теряем снова.
Нам предлагают баловать в себе ребенка, но не объясняют, что для этого необходимо делать. Как можно баловать того, кто болен, до смерти напуган, выбился из сил? Нам предлагают становиться лучше, мотивированнее, успешнее, тренировать дисциплину и волю, но где на это взять силы? Нам предлагают долгие и трудные пути работы над собой, но мы разочаровываемся быстрее, чем такая работа дает результат. Ребенок внутри нас по-прежнему ждет чуда и надеется на взмах волшебной палочки.
Представьте, что такое чудо есть и каждый из вас может стать самому себе чудотворцем: создавать удачные события, реализовывать смелые цели, исполнять желания и управлять реальностью. Сила, что способна на любые чудеса, — это ваше бессознательное. О нем многие говорят, но никто не учит, как найти с ним общий язык и овладеть его возможностями в полной мере. Общий язык с бессознательным — вот то ключевое звено, которого недостает как институту психоанализа, так и рынку исполнения желаний, медитаций-аффирмаций. Нам предлагают либо «поговорить об этом», либо выполнять ничего не значащие ритуалы. Но ни то ни другое не дает доступа к силе подсознания, которое воистину может все.
Дейногалериан, Вера Александровна - Взрослый снаружи, взрослый внутри - Как исцелить внутреннего ребенка, психологически повзрослеть и стать счастливым
Москва : Эксмо, 2024. — 352 с. — (Работа над собой. Книги сильных психологов).
ISBN 978-5-04-193354-8
Дейногалериан, Вера Александровна - Взрослый снаружи, взрослый внутри – Содержание
Вступление
- Глава первая. В МИРЕ НЕВЗРОСЛЫХ ВЗРОСЛЫХ
- Глава вторая. В МИРЕ ЧУДОВИЩ
- Глава третья. В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ
- Глава четвертая. В ДВУХ ШАГАХ ОТ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
- Глава пятая. ВСЕЛЕННАЯ РАБОВ
- Глава шестая. СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
- Глава седьмая. СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО ПОВЕДЕНИЯ
- Глава восьмая. СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
- Глава девятая. СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ
- Глава десятая. РАСКРЫТИЕ ЛЮБВИ ВНУТРИ СЕБЯ
Заключение
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