Дейногалериан - Взрослый снаружи, взрослый внутри

«Я чувствую себя ребенком в мире взрослых» — частая жалоба моих клиентов. А значит — «я чужой на этом празднике жизни», мне не хватает сил, я одинок в этом огромном мире, не справляюсь с жизнью, боюсь, стыжусь, тушуюсь, живу вполсилы, в четверть силы.

В душе у каждого из нас живет ребенок, и он хочет чуда. Даже когда вокруг все говорит о том, что чуду не бывать. Ребенок хочет раскрасить в яркие цвета свои серые будни и сотворить сказку из собственной жизни. Но не справляется. В нем слишком мало сил, любая неудача заставляет его съеживаться и сворачиваться в позу эмбриона. В такие моменты нам пусто, плохо, одиноко, больно. Мы тоже не справляемся и так же замираем, не живем в полную силу и как будто прячемся под одеялко. Соглашаемся на меньшее, плывем по течению, живем по накатанной, боимся неизвестности, страшимся перемен, делаем не то, что хотели бы, живем не с теми, с кем хотели бы. Страдаем от нехватки любви. Ищем ее повсюду и во всем, встречаем на миг и теряем снова.

Нам предлагают баловать в себе ребенка, но не объясняют, что для этого необходимо делать. Как можно баловать того, кто болен, до смерти напуган, выбился из сил? Нам предлагают становиться лучше, мотивированнее, успешнее, тренировать дисциплину и волю, но где на это взять силы? Нам предлагают долгие и трудные пути работы над собой, но мы разочаровываемся быстрее, чем такая работа дает результат. Ребенок внутри нас по-прежнему ждет чуда и надеется на взмах волшебной палочки.

Представьте, что такое чудо есть и каждый из вас может стать самому себе чудотворцем: создавать удачные события, реализовывать смелые цели, исполнять желания и управлять реальностью. Сила, что способна на любые чудеса, — это ваше бессознательное. О нем многие говорят, но никто не учит, как найти с ним общий язык и овладеть его возможностями в полной мере. Общий язык с бессознательным — вот то ключевое звено, которого недостает как институту психоанализа, так и рынку исполнения желаний, медитаций-аффирмаций. Нам предлагают либо «поговорить об этом», либо выполнять ничего не значащие ритуалы. Но ни то ни другое не дает доступа к силе подсознания, которое воистину может все.

Дейногалериан, Вера Александровна - Взрослый снаружи, взрослый внутри - Как исцелить внутреннего ребенка, психологически повзрослеть и стать счастливым

Москва : Эксмо, 2024. — 352 с. — (Работа над собой. Книги сильных психологов).

ISBN 978-5-04-193354-8

Дейногалериан, Вера Александровна - Взрослый снаружи, взрослый внутри – Содержание

Вступление

Глава первая. В МИРЕ НЕВЗРОСЛЫХ ВЗРОСЛЫХ

Глава вторая. В МИРЕ ЧУДОВИЩ

Глава третья. В СТРАНЕ ДИКАРЕЙ И НАДСМОТРЩИКОВ

Глава четвертая. В ДВУХ ШАГАХ ОТ СВЕРХЧЕЛОВЕКА

Глава пятая. ВСЕЛЕННАЯ РАБОВ

Глава шестая. СОЗДАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

Глава седьмая. СОЗДАНИЕ УСПЕШНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Глава восьмая. СОЗДАНИЕ ГАРМОНИЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава девятая. СОЗДАНИЕ ПОЗИТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Глава десятая. РАСКРЫТИЕ ЛЮБВИ ВНУТРИ СЕБЯ

Заключение