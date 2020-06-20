В Христе Мы Находим Всю Полноту Бога.

«Посему и мы с того дня, как [о сем] услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая [Ему], принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли,– все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было [Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.» [Колоссянам 1:11–20]

Готов ли ты подчинить свою жизнь Божьей воле?

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною.» [Откровение 3:30]

Что произойдет с тобой в Судный День?

Зачем колебаться? Есть ли у вас гарантия, что сегодня не настанет этот день?

«Я говорю вам, вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.» [II Кор. 6:2]

«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.» [Деяния 16:31]

«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса.» [Деяния 22:16]

Рик Дейтон – Безумие Креста

Издательство Христианский научно-апологетического центр 2011. – 16 с.

Рик Дейтон – Безумие Креста - Содержание

Часть I

I. Человеческая мудрость

а. Философия

б. Наука

II. Мудрость Божья

III. Сила Креста

Заключение

Рик Дейтон – Безумие Креста – Центральный момент человеческой истории

Столь значительным было явление Иисуса в истории человеческой расы, что на протяжении последних 15 столетий весь западный мир датирует КАЖДОЕ событие, начиная с рассвета человеческой истории до настоящего времени, фразами, которые определенно связывают их с Его рождением. Никто сегодня не определяет во времени ни одно событие, предшествующее рождению Иисуса, не поместив перед цифрами, обозначающими год, букв В.С., которые буквально означают «до Христа». Сегодня среди язычников ни один судебный документ, ни одна газета, ни одно письмо, ни одно деяние не несет на себе даты, которая не контролируется буквами A.D., сокращением латинской фразы Anno Domini, означающей «от лета Господня». Каждый учебник истории во всем западном мире, каждая датированная страница несут свидетельство достоверности появления в этом мире, около девятнадцати столетий назад, человека по имени Иисус, которого позже назвали Господом.»