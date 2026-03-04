Дейтон - Библейские принципы управления финансами

Учебное пособие «Библейские принципы управления финансами» (2019) представляет собой структурированный девятинедельный курс, разработанный международным служением Compass под руководством Говарда Дейтона. Книга базируется на глубоком исследовании более чем 2350 библейских стихов, касающихся денег и имущества. Основной посыл автора заключается в том, что наше отношение к финансам является не просто бытовым вопросом, а прямым индикатором качества нашей духовной жизни, поскольку материальные блага — главный конкурент Бога за господство в сердце человека.

Курс предлагает четкое разделение зон ответственности: «Божью часть» (верховное владение и контроль) и «нашу часть» (верное управление). Каждая неделя обучения посвящена конкретному практическому аспекту: от учета доходов и борьбы с долгами до формирования привычки щедрости и планирования инвестиций. Автор подчеркивает, что финансовая мудрость — это «марафон, а не спринт», требующий дисциплины в ведении личных отчетов, составлении бюджетов и даже подготовке завещания, что позволяет верующему обрести мир и уверенность в будущем, полагаясь на сверхъестественное попечение Творца.

Издание, напечатанное в Краснодаре, адаптировано для работы в малых группах и включает в себя интерактивные элементы: молитвенный журнал, места Писания для заучивания и практические схемы выплаты долгов. Дейтон использует яркие метафоры, такие как «кошельки над водой», призывая христиан полностью подчинить свою экономическую жизнь Божьему руководству. Пособие призвано не только решить текущие финансовые проблемы читателей, но и трансформировать их характер, помогая войти в «радость господина» через верность в малом.

Краснодар: ООО «Митра», 2019. — 208 с.

ISBN 978-5-6043067-4-1

