Книга, которую вы держите в руках, возвращает нас к исходному значению понятия «гомилетика» – искусство беседы. Это собрание бесед, которые Рик вел с различными слушателями в разное время и в разных ситуациях. Но все они объединены одним – о чем бы ни шла речь, Рик не ставит перед собой иной задачи, чем изменение мировоззрения собеседника, преображение и обновление его сознания, приближение собеседника ко Христу. Это – реальное благовестие, практическая апологетика и эффективное провозглашение Божьего замысла. Я рекомендую эту книгу каждому.

Рик Дейтон - Готов дать ответ

Издательство «Диайпи», 2012 . – 140 с.

ISBN 978-966-491-326-0

Рик Дейтон - Готов дать ответ - Содержание

Предисловие

Посвящение

От автора

Пятнадцать основных убеждений автора

1. Почему я верю в Бога

2. Место креационизма в науке

3. Катастрофические последствия дарвинизма

4. Источник истины

5. Сила личных убеждений

6. Противоречит ли Библия себе, говоря о спасении?

7. Источник свободы

8. Жизнь победителя

Послесловие, или вопрос напоследок

Приложение. Свидетельства студентов Рика Дейтона о преображающей силе Божьей

Рик Дейтон - Готов дать ответ – Пятнадцать основных убеждений автора

1. Я верю, что Иисус Христос есть путь, истина и жизнь. он – Бог, пришедший во плоти, и единственная надежда этого мира.

2. Я верю, что Бог открылся нам в образе отца, Сына и Святого Духа и что в Иисусе обитает вся полнота Божества, все сокровенные знания и мудрость.

3. Я верю, что вся Библия – от Бытия до откровения – истинное Божье слово. И истина эта стоит того, чтобы ее со всей тщательностью изучали, со всей точностью преподавали, и со всем рвением защищали. Защищать истину с рвением, однако, не означает, что мы имеем право выплескивать гнев на наших оппонентов. Мы всегда должны говорить истину с любовью.

4. Я верю, что призвание всех христиан – благовествовать и быть готовыми дать ответ в смирении и страхе Божьем (а не с надменностью и неприязнью) ради той надежды, что живет в нас.

5. Я верю, что христианские лидеры призваны приготовлять верующих нести служение, в котором они исполнят великое поручение Иисуса и великую заповедь.

6. Я верю, что Бог – это совершенная гармония между безграничной любовью и абсолютной справедливостью. И все же верное благовествование откроет истинную природу Бога.

7. Я верю, что благовествование включает в себя рассказ о смерти, погребении, воскресении и явлении Христа ученикам, – в доказательство того, Кто он на самом деле. Именно об этом говорится в 15 главе Послания Коринфянам. Необходимо также в должное время научить других отвечать на благовествование верой, покаянием и крещением в оставление грехов. (См. Марка 16:16, Деяния 2:38).

8. Я верю, что самым важным в благовествовании в нехристианском и постхристианском обществах является благовестие сотворения, т.е. мы сначала должны рассказать о том, что Бог – всемогущий творец, и провозгласить его Создателем всей вселенной, подобно тому как делает Павел в ареопаге в Афинах. (См. Деяния 17:16-34).

9. Я верю, что мы, члены Движения восстановления, – все христиане, но не единственные христиане. Мы не должны14 Рик Дейтон. Готов Дать ответ сторониться других верующих и вести себя как будто истинные христиане – только мы.

10. Я верю, что каждый человек на земле ценен пред Богом и имеет шанс на спасение, в том числе и те, кто в открытую выступают против евангелия. Это враждебно настроенные авторы передовых статей, приверженцы эволюционного учения, врачи, делающие аборты, профессора, придерживающиеся марксистских и атеистических взглядов, исламские террористы, сутенеры и порнографы. Мы должны быть мудры в наших отношениях с окружающими. Мы должны помнить, что наш подлинный враг – сатана и что исполненный любви апостол Павел был полным ненависти Савлом из Тарса до того, как обратился к Богу.

11. Я верю, что молитва – наше главное и самое действенное средство в борьбе против сил сатаны. При этом мы не должны ограничиваться только молитвой, но, не помолившись и не дождавшись руководства от Бога, мы начинаем действовать самостоятельно и наугад.

12. Я верю, что после молитвы любовь – наше самое сильное оружие, способное растопить лед сердец и отворить закрытые двери. Я верю, что Новый Завет основывается на двух принципах – на «вере, действующей любовью» (Галатам 5:6).

13. Я верю, что молитва Иисуса Христа в евангелии от Иоанна (17:20-21) учит нас, что единство тела Христова – самый необходимый фактор для приобретения мира для Иисуса. Нам не нужно учить мир воевать. Мир это и без нас умеет. Нам нужно, чтобы мир страстно желал стать частью Божьей церкви, говоря: «видишь, как они любят друг друга».

14. Я верю, что мы не способствуем объединению христиан, когда поступаемся Божьей истиной, ведь в той же священной молитве Иисус просил: «Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Иоанна 17:17).

15. Поэтому, я верю, что для того, чтобы действенно благовествовать потерянному, запутанному и враждебному нам миру, мы должны осторожно, с молитвой на устах, удерживать равновесие, идя по тонкому канату, протянутому между истиной и единством. «Господь, наполни нас твоим Духом, ибо мы не в состоянии совершить это, полагаясь на собственные силы».