Таким образом, в XVIII в. Русская Православная Церковь фактически превратилась в одно из ведомств государственного аппарата, лишившись владений и оказавшись зависимой от средств, выделяемых на её содержание государством, она становится послушным проводником официальной государственной идеологии. Такая действительность горько переживалась частью духовенства и общества: начинался глубокий кризис русского православия, кульминацией которого станет безбожие XX века.

Диакон Иванов Иван - Взаимоотношения Церкви и государства во второй половине XVIII века (деятельность обер-прокуроров Святейшего Синода 1763-1796 гг.): сборник документов

Москва: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2010 г. - 136 с.

ISBN 978-5-7429-0585-1

Диакон Иванов Иван - Взаимоотношения Церкви и государства во второй половине XVIII века (деятельность обер-прокуроров Святейшего Синода 1763-1796 гг.): сборник документов – Содержание

«Око государево и стряпчий о делах государственных» в системе государственной церковности Екатерининской эпохи

ДОКУМЕНТЫ

Период обер-прокурорства И. И. Мелиссино (10 июня 1763 - 24 октября 1768 гг.)

Период обер-прокурорства П. П. Чебышева (24 октября 1768 - 7 мая 1774 гг.)

Период обер-прокурорства С. В. Акчурина (12 мая 1774 - 28 июня 1786 гг.)

Период обер-прокурорства А. И. Наумова (28 июня 1786 - 26 июля 1791 гг.)

Период обер-прокурорства А. И. Мусина-Пушкина (26 июля 1791 -8 июля 1797 гг.)

Приложение

Библиография

Именной указатель

Диакон Иванов Иван - Взаимоотношения Церкви и государства во второй половине XVIII века (деятельность обер-прокуроров Святейшего Синода 1763-1796 гг.): сборник документов – «Око государево и стряпчий о делах государственных» в системе государственной церковности екатерининской эпохи

История взаимоотношений Российского государства и Русской Православной Церкви в XVIII в. связана с постепенным подчинением духовной власти светской и включением институтов церковного управления в систему государственной власти. Исторически Православная Церковь была главной духовной опорой Российского государства, Петр I упразднил патриаршество и органом, возглавившим Церковь, стал Святейший Правительствующий Синод, первоначально именовавшийся Духовной коллегией.

Синод стал высшим административным и судебным органом по делам Русской Православной Церкви. Он был обязан следить за исполнением законов, относящихся к Православной Церкви, заботиться о религиозном воспитании народа, устанавливать религиозные праздники и торжества, проводить канонизацию святых, вести борьбу с еретиками и раскольниками, подвергать цензуре все сочинения духовного характера, включая и светскую литературу, если в ней затрагивались духовные темы. Ему же принадлежало исключительное право издавать богослужебную литературу в своей Синодальной типографии.

Состав Синода неоднократно подвергался переменам. Заседавшие в Синоде лица делились на две категории: на постоянно присутствующих и периодически вызываемых для заседания в Синоде. К первым принадлежали три митрополита, духовник императора и обер-священник армии и флота. Вызываемые по очереди на время (на год, два или более) епархиальные архиереи имели одинаковый голос с постоянно присутствовавшими в Синоде. С первых годов своего существования Святейший Синод нередко должен был переезжать в Москву, где проводил свои заседания. При возвращении в Санкт-Петербург, он оставлял в Москве нескольких своих членов для завершения неоконченных дел; эти члены и составляли синодальное отделение. Кроме того, в Москве должно было существовать особое управление для заведывания патриаршей епархией, перешедшей в непосредственное ведение Синода. Таким образом, учредилась Синодальная контора. Некоторое время (1731-1735) контора именовалась Святейшим Правительствующим Синодом в Москве. На местах существовали консистории — епархиальные управления в составе от четырех до шести духовных лиц и гражданских чиновников.

Управление канцелярией Синода со всеми ее служащими передавалось обер-прокурору — «оку» государеву и «стряпчему о делах государственных». Эти полномочия, имевшие столь обширные последствия для истории синодального управления, превращали обер-прокурора в ключевую фигуру делопроизводства Синода. Обер-прокурор был обязан наблюдать за ходом синодальных дел, замечать упущения, останавливать незаконные решения и доносить обо всем этом государю, сообщать государю о синодских решениях и быть как бы посредником между Синодом и государственной властью. В конце XVIII столетия к обязанностям обер-прокурора добавляется ведение финансовой отчетности Синода3. Обер-прокурор быстро превратился из наблюдателя в реального участника церковной политики и был не столько «оком», сколько «рукой» верховной власти в тех случаях, когда она считала это необходимым. Зачастую обер-прокурор, проявляя собственную инициативу, играл далеко не последнюю роль в осуществлении церковных реформ, и в таких вопросах всё зависело от его личности.

С развитием абсолютистского государства претворение в жизнь идеи «симфонии» светской и духовной власти становилось неосуществимой. Политика, направленная на огосударствление Русской Православной Церкви, началась еще в середине XVII в. при Алексее Михайловиче (создание Монастырского приказа для управления земельными угодьями архиерейских и патриарших домов и монастырей).