Уважаемый читатель! Может быть, вы просто любознательный атеист и не прочь узнать, что такое христианство от самих христиан? Или те аргументы, что выдвигаются атеистами, вас не во всём убеждают? Или, возможно, вы всерьёз интересуетесь христианством, но прежде чем сделать следующий шаг, хотели бы разрешить кое-какие неясности?

Если хотя бы на один из этих вопросов вы можете ответить положительно, то книжка, которую вы держите в руках,— для вас. Хотя она и не претендует дать исчерпывающие ответы на все возможные вопросы, однако отвечает на наиболее распространённые. Мы надеемся, что вы, по крайней мере, убедитесь, что христианство заслуживает дальнейшего изучения.

Мы также надеемся, что, прочитав эту книгу, вы заинтересуетесь христианством настолько, чтобы внимательно прочитать ту часть Библии, которая называется «Новый Завет», или хотя бы одно из входящих в него евангелий (четырёх книг, рассказывающих о жизни, учении и смерти Иисуса). Возможно, ваши верующие друзья смогут достать вам Библию, в которой вы всё это сможете найти.

В этой книжке вам встретятся цитаты из Библии или ссылки на библейский текст. Они будут выглядеть так: (Лк. 1:1-4). Это означает ссылку на Евангелие от Луки. Первая цифра определяет главу этого Евангелия, а цифры после двоеточия — стихи этой главы. Подобные пометы — сокращённое название книги, номер главы, номер стихов — должны помочь вам найти это место в Библии.

Если после прочтения этой брошюры вы захотите больше узнать о христианстве, то мы надеемся, что вы найдёте возможность познакомиться с людьми, которые уже уверовали во Христа. Но помните: никто не может и не должен привлекать вас в христианство насильно, вопреки вашей воле. Если кто-либо будет пытаться сделать это, просто не обращайте внимания.

Мы надеемся, что эта книжка поможет рассеяться некоторым заблуждениям, которые стоят на вашем пути к христианству, и вы увидите, что прийти к нему намного легче, чем вам казалось.

Диалог. Бог. Вера. Бессмертие – Вопрос – ответ

Ростов-на-Дону: Издательство «Пробуждение», 1994. – 68 с.

Диалог. Бог. Вера. Бессмертие – Содержание