Диалог - Бог - Вера - Бессмертие – Вопрос – ответ
Уважаемый читатель! Может быть, вы просто любознательный атеист и не прочь узнать, что такое христианство от самих христиан? Или те аргументы, что выдвигаются атеистами, вас не во всём убеждают? Или, возможно, вы всерьёз интересуетесь христианством, но прежде чем сделать следующий шаг, хотели бы разрешить кое-какие неясности?
Если хотя бы на один из этих вопросов вы можете ответить положительно, то книжка, которую вы держите в руках,— для вас. Хотя она и не претендует дать исчерпывающие ответы на все возможные вопросы, однако отвечает на наиболее распространённые. Мы надеемся, что вы, по крайней мере, убедитесь, что христианство заслуживает дальнейшего изучения.
Мы также надеемся, что, прочитав эту книгу, вы заинтересуетесь христианством настолько, чтобы внимательно прочитать ту часть Библии, которая называется «Новый Завет», или хотя бы одно из входящих в него евангелий (четырёх книг, рассказывающих о жизни, учении и смерти Иисуса). Возможно, ваши верующие друзья смогут достать вам Библию, в которой вы всё это сможете найти.
В этой книжке вам встретятся цитаты из Библии или ссылки на библейский текст. Они будут выглядеть так: (Лк. 1:1-4). Это означает ссылку на Евангелие от Луки. Первая цифра определяет главу этого Евангелия, а цифры после двоеточия — стихи этой главы. Подобные пометы — сокращённое название книги, номер главы, номер стихов — должны помочь вам найти это место в Библии.
Если после прочтения этой брошюры вы захотите больше узнать о христианстве, то мы надеемся, что вы найдёте возможность познакомиться с людьми, которые уже уверовали во Христа. Но помните: никто не может и не должен привлекать вас в христианство насильно, вопреки вашей воле. Если кто-либо будет пытаться сделать это, просто не обращайте внимания.
Мы надеемся, что эта книжка поможет рассеяться некоторым заблуждениям, которые стоят на вашем пути к христианству, и вы увидите, что прийти к нему намного легче, чем вам казалось.
Диалог. Бог. Вера. Бессмертие – Вопрос – ответ
Ростов-на-Дону: Издательство «Пробуждение», 1994. – 68 с.
Диалог. Бог. Вера. Бессмертие – Содержание
- Есть ли в мироздании что-либо, кроме материи?
- Имела ли Вселенная начало?
- Есть ли у Вселенной Творец? Существует ли Бог?
- Что мы можем знать о Творце? Как мы познаём мир?
- Если Бог всемогущ, всеведущ и благ, то почему тогда существует зло?
- Какова природа человека?
- А как же быть с атеизмом?
- Разве христианство это не просто утешительная иллюзия?
- Существовал ли Христос на самом деле?
- Претендовал ли Иисус на то, что Он Бог, или же Он был просто добрый учитель нравственности?
- Воскрес ли Иисус из мёртвых на самом деле?
- Почему я должен верить в Иисуса, чтобы прийти к Богу?
- Почему Бог не может принять нас такими, какие мы есть?
- Какие ветхозаветные пророчества исполнились в Иисусе?
- Разве христианство это не утешение для слабых?
- Разве не все религии учат одному и тому же?
- Что вы имеете ввиду, говоря о Троице?
- Как вы можете верить в непорочное зачатие?
- Что будет с теми, кто никогда не слыхал о христианстве и Евангелии?
- Как вы можете верить в ад? Почему добрый Бог посылает людей в ад?
- Если Иисус был столь велик, то почему Он не создал всемирную державу?
- Если в христианстве истина, то почему в мире так мало христиан?
- Откуда вы знаете, что Библия говорит правду?
- Разве Библия не противоречит археологии и другим наукам?
- А как быть со всеми злодеяниями христианства?
- Но чтобы стать христианином — не придётся ли мне пойти на жертвы?
- А нужно ли спешить? Может, как-нибудь в другой раз?
- Не слишком ли тяжки мои грехи, чтобы Бог мог их простить?
- Как я могу стать христианином, если у меня так мало веры?
- А что, если мне придётся терпеть за мою веру гонения?
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