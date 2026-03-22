А я никогда не слышала о ней. «Она была последней любовью Кафки, — сказал преподава­тель. — Они очень любили друг друга. Он умер у нее на руках, и она сожгла его рукописи».

Я обеща­ла навести справки и сообщить ему о результате.

После занятий я помчалась в библиотеку. В био­графии Кафки Макса Брода я вычитала, что Доре было девятнадцать лет, когда она встретилась с Кафкой, — столько же, сколько мне, подумала я тогда.

Потом это оказалось неправдой так же, как многое другое, но в тот день я ощутила глубокое волнение, прочитав, что Дора была страстной, пол­ной жизни, образованной юной еврейкой из Восточной Европы, которая подарила одному из самых значительных писателей двадцатого столетия сча­стливейший год в его жизни.

Мне захотелось уз­нать побольше, однако я не нашла никаких сведе­ний о ее жизни после смерти Кафки в 1924 году. И решила, что это тупик.

Кэти Диамант - Последняя любовь Кафки - Тайна Доры Диамант

Чейсовская коллекция

Кэти Диамант; Пер. с англ. Л. Володарской и К. Лукьяненко

М.: Текст, 2008. — 573, [3] с.

ISBN 978-5-7516-0763-0

Кэти Диамант - Последняя любовь Кафки - Тайна Доры Диамант - Содержание

Предисловие автора

1. На пороге счастья

2. Смуглое создание с Востока

3. Вольная жизнь в Берлине

4. Берлинская идиллия

5. Нора

6. Убийственная зима

7. Самый страшный день

8. Начиналось — лучше не придумать

9. Похороны в Праге

10. In memoriam

11. Жизнь после Кафки

12. Между мирами

13. Оклахомский летний театр

14. Описание борьбы

15. Исход из Берлина

16. Пролетарский рай

17. Великое избавление

18. Остров Мэн

19. Друзья идиша

20. Что-то несокрушимое внутри

21. Земля обетованная

22. Ожившее воспоминание

23. «Mach was du kannst«

24. Дочь Кафки

25. В Хэмпстеде растет секвойя

Эпилог