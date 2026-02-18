Дианин-Хавард - Нравственное лидерство
Книга «Нравственное лидерство» Александра Дианина-Хаварда — это манифест нового подхода к управлению, в основе которого лежит не техника манипуляции или «харизма», а человеческий характер. Автор, создатель Института нравственного лидерства, убежден: лидером не рождаются, им становятся через сознательное развитие добродетелей. Книга переведена на многие языки и стала классикой для руководителей, стремящихся совместить профессиональный успех с этической целостностью.
В центре системы Хаварда лежат две «специфические» добродетели лидера: Великодушие (способность мечтать о великом и осознавать свое достоинство) и Смирение (дух служения другим). Автор утверждает, что без великодушия лидер превращается в функционера, а без смирения — в тирана. Вторая часть книги посвящена четырем «кардинальным» добродетелям: благоразумию, мужеству, самообладанию и справедливости, которые образуют фундамент воли и разума.
Книга наполнена живыми примерами и личными историями, включая трогательный эпизод из жизни автора в России 90-х годов, иллюстрирующий благородство человеческого сердца. Хавард предлагает практический путь самосовершенствования (аретологию), показывая, что лидерство — это путь самореализации, где работа над собой приносит пользу не только организации, но и преображает личность самого лидера.
Третье издание, исправленное и дополненное. – Москва, 2019. – 198 с.
ISBN 978-5-9901538-1-3
Александр Дианин-Хавард – Нравственное лидерство - Содержание
От автора
Введение. Лидерство – это характер
Часть I. Величие и служение
Глава 1. Великодушие. Устремленность к великому
Глава 2. Смирение. Преданность служению
Глава 3. Просто сказать «нет»
Часть II. Практическая мудрость и сила воли
Глава 1. Благоразумие. Принимать верные решения
Глава 2. Мужество. Рисковать и держаться курса
Глава 3. Самообладание. Управлять эмоциями
Глава 4. Справедливость. Воздавать каждому должное
Часть III. Лидерами не рождаются, ими становятся
Глава 1. Аретология. Наука о добродетелях
Глава 2. Мы – то, что привычно делаем
Глава 3. Единство добродетелей
Глава 4. Сердце, разум и воля
Часть IV. Лидерство и самореализация
Глава 1. Нравственный облик лидера
Глава 2. Добродетель и самореализация
Глава 3. Ловушки нормативной этики
Часть V. Практические шаги
Эпилог
Постскриптум. Воздействие христианской жизни
Слова признательности
Comments (1 comment)