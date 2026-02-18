Книга «Нравственное лидерство» Александра Дианина-Хаварда — это манифест нового подхода к управлению, в основе которого лежит не техника манипуляции или «харизма», а человеческий характер. Автор, создатель Института нравственного лидерства, убежден: лидером не рождаются, им становятся через сознательное развитие добродетелей. Книга переведена на многие языки и стала классикой для руководителей, стремящихся совместить профессиональный успех с этической целостностью.

В центре системы Хаварда лежат две «специфические» добродетели лидера: Великодушие (способность мечтать о великом и осознавать свое достоинство) и Смирение (дух служения другим). Автор утверждает, что без великодушия лидер превращается в функционера, а без смирения — в тирана. Вторая часть книги посвящена четырем «кардинальным» добродетелям: благоразумию, мужеству, самообладанию и справедливости, которые образуют фундамент воли и разума.

Книга наполнена живыми примерами и личными историями, включая трогательный эпизод из жизни автора в России 90-х годов, иллюстрирующий благородство человеческого сердца. Хавард предлагает практический путь самосовершенствования (аретологию), показывая, что лидерство — это путь самореализации, где работа над собой приносит пользу не только организации, но и преображает личность самого лидера.

Третье издание, исправленное и дополненное. – Москва, 2019. – 198 с.

ISBN 978-5-9901538-1-3

Александр Дианин-Хавард – Нравственное лидерство - Содержание

От автора

Введение. Лидерство – это характер

Часть I. Величие и служение

Глава 1. Великодушие. Устремленность к великому

Глава 2. Смирение. Преданность служению

Глава 3. Просто сказать «нет»

Часть II. Практическая мудрость и сила воли

Глава 1. Благоразумие. Принимать верные решения

Глава 2. Мужество. Рисковать и держаться курса

Глава 3. Самообладание. Управлять эмоциями

Глава 4. Справедливость. Воздавать каждому должное

Часть III. Лидерами не рождаются, ими становятся

Глава 1. Аретология. Наука о добродетелях

Глава 2. Мы – то, что привычно делаем

Глава 3. Единство добродетелей

Глава 4. Сердце, разум и воля

Часть IV. Лидерство и самореализация

Глава 1. Нравственный облик лидера

Глава 2. Добродетель и самореализация

Глава 3. Ловушки нормативной этики

Часть V. Практические шаги

Эпилог

Постскриптум. Воздействие христианской жизни

Слова признательности