Книга представляет собой ясное систематизированное изложение методологии юнгианской аналитической терапии. В профессиональных кругах она была признана лучшим учебником по современному юнгианскому анализу, который необходим всем изучающим аналитическую психологию.

Автором обобщен опыт берлинской школы последователей Юнга,, оказавшей большое влияние на развитие аналитической психологии в целом. На многих примерах из собственной практики автор показывает, как психоаналитическое лечение становится ареной борьбы за индивидуацию. Переведенная на несколько языков, эта книга оказала вдохновляющее влияние на психологов, врачей, всех, кто интересуется практическим воплощением идей К. Г. Юнга.

Ханц Дикманн - Методы в аналитической психологии – Введение

М.: ИД «Городец», 2017. - 264 с.

ISBN 978-5-906815-47-7

Ханц Дикманн - Методы в аналитической психологии – Содержание