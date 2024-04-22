Дилеман - Апостольское отцовство
В каком-то смысле эта книга является продолжением моей предыдущей книги «Сила и Слава». В предыдущей книге я сфокусировал внимание на том, как принять помазание и что делать дальше. Особое внимание уделено принятию помазания. Именно на том моменте, как Елисей принял помазание от Илии. Этот принцип может помочь и нам.
В этой книге я сделал шаг вперед, придавая большее значение служению Илии как таковому. Как сказано в Библии, Илии предстоит сыграть значительную роль перед тем, как суд Божий сойдет на землю. Я верю всем сердцем, что служение Илии — прообраз той пророческой роли, которую Бог приготовил церкви Иисуса Христа. А это означает восстановление божественного отцовства в церкви — откровение об апостольском служении. Кто имеет уши, да слышит!
Я решил более внимательно рассмотреть служение Илии. В то время как я размышлял над проделанной им работой, Господь дал мне множество откровений о жизни Илии. Мы лучше поймем пророческую суть нашего времени, когда претворим в жизнь уроки выдающегося пророка Божьего. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам уши слышать и глаза видеть при чтении этой книги. Чтобы вы приводили сегодняшнее поколение своей нации к Богу. Исполните то, что Он хочет.
Яап Дилеман - Апостольское отцовство
СПб.: Renew-house, 2003, 160 с.
ISBN 5-94041-008-1
Яап Дилеман - Апостольское отцовство - Оглавление
Предисловие
Введение
- Глава I Прореха на духовном поколении
- Глава II Илия — человек Божий
- Глава III Илия на горе Кармил
- Глава IV Огонь с неба
- Глава V Илия против Иезавели
- Глава VI Илия на горе Хорив
- Глава VII Отцовское сердце Илии
- Глава VIII Илия и Елисей
Глава IX Илия, который был, есть и грядет
Приложение
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