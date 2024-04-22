В каком-то смысле эта книга является продолжением моей предыдущей книги «Сила и Слава». В предыдущей книге я сфокусировал внимание на том, как принять помазание и что делать дальше. Особое внимание уделено принятию помазания. Именно на том моменте, как Елисей принял помазание от Илии. Этот принцип может помочь и нам.

В этой книге я сделал шаг вперед, придавая большее значение служению Илии как таковому. Как сказано в Библии, Илии предстоит сыграть значительную роль перед тем, как суд Божий сойдет на землю. Я верю всем сердцем, что служение Илии — прообраз той пророческой роли, которую Бог приготовил церкви Иисуса Христа. А это означает восстановление божественного отцовства в церкви — откровение об апостольском служении. Кто имеет уши, да слышит!

Я решил более внимательно рассмотреть служение Илии. В то время как я размышлял над проделанной им работой, Господь дал мне множество откровений о жизни Илии. Мы лучше поймем пророческую суть нашего времени, когда претворим в жизнь уроки выдающегося пророка Божьего. Я молюсь о том, чтобы Бог дал вам уши слышать и глаза видеть при чтении этой книги. Чтобы вы приводили сегодняшнее поколение своей нации к Богу. Исполните то, что Он хочет.

Яап Дилеман - Апостольское отцовство

СПб.: Renew-house, 2003, 160 с.

ISBN 5-94041-008-1

Яап Дилеман - Апостольское отцовство - Оглавление

Предисловие

Введение

Глава I Прореха на духовном поколении

Глава II Илия — человек Божий

Глава III Илия на горе Кармил

Глава IV Огонь с неба

Глава V Илия против Иезавели

Глава VI Илия на горе Хорив

Глава VII Отцовское сердце Илии

Глава VIII Илия и Елисей

Глава IX Илия, который был, есть и грядет

Приложение

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