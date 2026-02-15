Дин - Айс - Учение Библии на тему Духовная война
Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling

«Учение Библии на тему: Духовная война» — это своего рода «противоядие» против мистических крайностей. Роберт Дин и Томас Айс показывают, что духовная война — это не экзотическое приключение, а серьезная дисциплина христианской жизни, основанная на изучении Библии и верности Христу. Это книга для тех, кто хочет иметь твердое богословское основание и не желает быть обманутым модными духовными веяниями.

Роберт Дин-младший, Томас Айс - Учение Библии на тему Духовная война

Houston, TX: James F. Myers Ministries, б.г. – 222 с.

Роберт Дин-младший, Томас Айс - Учение Библии на тему Духовная война - Содержание

Благодарность

  • 1. Великая война

  • 2. Высший разум

  • 3. Истоки конфликта

  • 4. Мировоззрение завоевания

  • 5. Внутренний враг

  • 6. Вторжение царя

  • 7. Вражьи стратегии

  • 8. Противодействие атакующему

  • 9. Величайшее оружие

  • 10. Победоносные воины

  • 11. Конец войны

  • 12. Успешные святые

Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

