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Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога?

Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога?
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Category ESXATOS BOOKS, **Theology and Science, Science and Technology, Psychology Psychotherapy

В эпоху, когда Ричард Докинз и «воинствующие атеисты» провозгласили победу материи над духом, Дипак Чопра решается на смелый контрудар. Его книга — это не защита догм, а попытка переосмыслить само понятие «Бог» через призму передовой науки.

Дипак Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога? - Мой ответ воинствующему атеизму, лженауке и заблуждениям Ричарда Докинза - Золотой фонд науки

Москва, издательство АСТ, 2015 г. - 480 с.

ISBN 978‑5‑17‑089358‑4

Дипак Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога? - Мой ответ воинствующему атеизму, лженауке и заблуждениям Ричарда Докинза - Золотой фонд науки - Содержание

Отзывы о книге Дипака Чопры

Пролог

Почему у Бога есть будущее

  • Где вы сейчас?

Бог – глагол, а не существительное

  • Новая версия: Бог 2.0 - Три стадии осознания

Пут ь к Богу. Стадия I: Неверие

  • Докинз и его иллюзии - Ответ воинствующему атеизму - Как доказать, существует ли утконос - Психология уверенности

Путь к Богу. Стадия II: Вера

  • За нулевой точкой - Неправедная вера - Мудрое расписание - Возможны ли чудеса?

Путь к Богу. Стадия III: Знание

  • Бог без границ - Существует ли материальный мир? - Тонкий мир - Запредельность: явление Бога - Самый трудный вопрос

Эпилог: Бог мельком

Благодарности

Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 09.01.2025
Author brat lexmak
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5.0/5 (1)

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