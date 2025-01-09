Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога?
В эпоху, когда Ричард Докинз и «воинствующие атеисты» провозгласили победу материи над духом, Дипак Чопра решается на смелый контрудар. Его книга — это не защита догм, а попытка переосмыслить само понятие «Бог» через призму передовой науки.
Дипак Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога? - Мой ответ воинствующему атеизму, лженауке и заблуждениям Ричарда Докинза - Золотой фонд науки
Москва, издательство АСТ, 2015 г. - 480 с.
ISBN 978‑5‑17‑089358‑4
Дипак Чопра - Почему Вселенная не может существовать без Бога? - Мой ответ воинствующему атеизму, лженауке и заблуждениям Ричарда Докинза - Золотой фонд науки - Содержание
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Пролог
Почему у Бога есть будущее
Где вы сейчас?
Бог – глагол, а не существительное
Новая версия: Бог 2.0 - Три стадии осознания
Пут ь к Богу. Стадия I: Неверие
Докинз и его иллюзии - Ответ воинствующему атеизму - Как доказать, существует ли утконос - Психология уверенности
Путь к Богу. Стадия II: Вера
За нулевой точкой - Неправедная вера - Мудрое расписание - Возможны ли чудеса?
Путь к Богу. Стадия III: Знание
Бог без границ - Существует ли материальный мир? - Тонкий мир - Запредельность: явление Бога - Самый трудный вопрос
Эпилог: Бог мельком
Благодарности
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