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Дир - Удивлен силой Святого Духа

Дир - Удивлен силой Святого Духа
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience
Достойный ответ Джону Мак Артуру
От автора. Я был самым неподходящим кандидатом для "шутки", которую сыграл со мной Бог. Подходил к концу десятый год моего преподавания в качестве профессора в отделении Ветхого Завета в Богословской Семинарии Далласа. Седьмой год я уже был пастором в церкви Библии в городе Форт Ворт, которую я и помог организовать.
Прошлой осенью наша семья вернулась из Германии, где я проходил специальный курс обучения. Это был прекрасный год, я с радостью предвкушал свое возвращение к преподавательской и пасторской работе.
Моей основной целью была проповедь и преподавание Слова Божьего. Я был убежден, что самое важное занятие в жизни – это изучение Библии, и все наши нужды, по меньшей мере, самые основные из них, можно было восполнить и решить через изучение Писания. Если проблему нельзя было решить таким образом, тогда я мало чем мог помочь, поскольку я последовал такому богословскому учению, которое оставляло очень мало возможности для Бога проявить Себя как-то по-другому.
Бог, в Которого я веровал и Которого проповедовал, не вмешивался в нашу жизнь настолько сильно, как в жизнь новозаветных верующих. В то время это меня не очень беспокоило, ведь я считал, что Бог на моей стороне. Я думал, что Он Сам изменился. Да, я верил, что Бог отвечает на молитвы, но только на особого рода молитвы.

Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа

Перевод: Гулей В.И.
Киев, Высшая Духовная школа, 2003 г.
Originally published in the U.S.A. under the title SURPISED BY THE POWER OF THE SPIRIT
Впервые опубликована в США в издательстве "Zondervan Publishing House", Grand Rapids, Michigan
Первое издание в Великобритании вышло в 1994 году
Перепечатано (дважды) в 1995 году и в 1995 году

Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа - Содержание

ШОКИРОВАН И УДИВЛЕН
  • Глава 1 Телефонный звонок, который изменил мою жизнь
  • Глава 2 Удивлен Святым Духом
  • Глава 3 Чудеса и Вимберы
РАЗРУШАЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
  • Глава 4 Миф о прямом противоречии с Библией
  • Глава 5 Истинная причина того, почему христиане не верят в сверхъестественные дары
  • Глава 6 Злоупотребление духовными дарами
  • Глава 7 Напуганы до смерти Святым Духом
  • Глава 8 Должны ли чудеса остаться в прошлом?
  • Глава 9 Почему Бог исцеляет?
  • Глава 10 Почему Бог дает дары чудотворения
  • Глава 11 Почему Бог не исцеляет?
ИСКАТЬ ДАРОВ И ДАЯТЕЛЯ ДАРОВ
  • Глава 12 Ревностное стремление к дарам
  • Глава 13 Ревность по Боге
  • Глава 14 Приобретение страсти и силы
ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Приложение А Другие причины, почему Бог исцеляет и творит чудеса сегодня
  • Приложение Б Прекратились ли духовные дары после смерти апостолов?
  • Приложение В Были ли в истории всего три периода чудес?

Джек Дир - Удивлен силой Святого ДухаДжек Дир - Удивлен силой Святого Духа - Отзывы

“Эта книга являет собой убедительное объяснение на утверждение тех людей, которые считают, что сверхъестественные дары, подобные исцелениям и пророчеству, сегодня не проявляются. Книга основана на глубоком знании Библии, написана талантливым толкователем Священного Писания, который знает аргументы и той, и другой стороны. Если вы и до этого верили в сверхъестественное, эта книга освежит вашу веру и любовь к Иисусу, а также поможет вам уберечь себя от различных заблуждений. Но если вы не верите в сверхъестественное сегодня, приготовьтесь изменить свое мнение, а может быть, и свою жизнь!”
– Вайне Грудем Профессор Библейского и систематического Богословия Евангельская Школа Троицы
“Перед вами книга, которая заставит задуматься как пятидесятников, так и баптистов. Она бросает вызов первым, которые часто много говорят о духовном, но не имеют истинного его переживания в себе, а последние строят всю свою аргументацию на переживании духовной жизни, вернее, его отсутствии. Это популярное богословие в своем лучшем изложении, содержащее свидетельства, личное мнение, полностью основанное на Библии. Читатели этой книги будут также удивлены".
– Гордон Д. Фи Профессор Нового Завета, Регент Колледжа
“Одним из самых серьезных препятствий полному проявлению Царства Божия в США послужила книга Вениамина Ворфилда "Counterfeit Miracles", опубликованная 75 лет назад. Книга Дира более всех, что я читал, имеет способность нейтрализовать Ворфилда и его последователей, а также открыть тело Христа для полной силы Божьего Святого Духа. Подлинно исторический труд!"
– С. Питер Вагнер Богословская Семинария Фуллер
“Я считаю, что книга Джека Дира "Удивлен силой Святого Духа" должна быть обязательной книгой для каждого христианина. Я уверен, что эта книга способна вдохновить и благословить каждого читателя. Я желаю всем сердцем, чтобы она попала в руки каждого консервативного верующего".
– Джеймс Робисон Лайф Аутрич Интернешнл
“Поворотный момент в жизни Джека Дира наступил тогда, когда Дух Святой сумел изумить его Своей силой. Бог сам занялся им, как Савлом из Тарса, фарисеем, как Августином-распутником, как Джоном Кальвином, гуманистом 16-го века. Книга доктора Дира описывает этот поворотный пункт и объясняет его на основании Библии. Это книга, время для которой настало".
– Джон Уайт психиатр и писатель
2012-12-27
Views 3 944
Rating 3.5 / 5
Added 27.09.2019
Author brat lexmak
Rate this publication:
3.5/5 (10)

Comments (14 comments)

ЮрийБ 6 years ago

В свій час ця книга дуже допомогла мені! Вона актуальна, практична і написана доступною мовою. Щиро дякую!
B
brat Viktor 13 years ago
Есть какие-то материалы игумена Евмения (Перистого)?
B
brat Dorian 13 years ago
Мир всем!Кратко: ИМХО  книга малополезная для веры.Подробнее:Подобное напарвление в христианстве С.С. Аверинцев в своё время назвал "неоархайкой" Первый раз это явление было в средневековье и второе явление  в неопротестантизме в США. О чём речь - об исцелениях. Но целительство, как и глоссалия, явления черезвычайно распространённые и имющие к вере в Христа не более отношение чем вера в "заряженную" воду и прочее.Примеры: К. Юнг в автобиографии рассказывает как на его лекции он случайно исцелили жещину много лет до этого лишённую возможности ходить. Ну всякик кашпировскик и прочие хилеры и т.д., при всей одиозности исцеляют!Более простой пример плацебо - то есть пустышка имющая видлекарста даёт 30% исцеление.Что же всё это значит? Автор книги даже и не пытается осмыслить свой опыт среди подобного и широкораспространённого опыта целительства, знахарства и т.д. Какой то ответ, мне думается, даёт НЛП, при помощи которого практикуют лечения и  многое другое. У нас, в своё время НЛП пытался внедрить игумен Евмений (Перистый) но был отвергнут, несмотря на многочисленные и неплохие результаты(???) .     
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pikalov 13 years ago
Спасибо!Хорошая книга. Заставляет подумать над некоторыми "закрытыми" вопросами в жизни христиан.
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esxatos 13 years ago
Александр, а когда сами учились в Далласе, ничего о Джеке Дире не слышали?
E
esxatos 13 years ago
И в ФБ ее просят  https://www.facebook.com/logos.eshatos
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Tov 13 years ago
Договорились, буду сканировать!
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esxatos 13 years ago
Кстати, в приложениях к этой книге Джек Дир разбивает доводы светил фундаменталистов - МакАртура и др.
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Vahram 13 years ago
Конечно есть спрос !!! Просим !!!
V
Vahram 13 years ago
Отличная книга, спасибо! И книгу "Удивлен голосом Божьим" долго искал, но так и не нашел.
T
Tov 13 years ago
[quote=Vahram]Отличная книга, спасибо! И книгу "Удивлен голосом Божьим" долго искал, но так и не нашел.[/quote]Если есть спрос, могу сделать.
E
esxatos 13 years ago
[quote=Tov]Если  есть спрос, могу сделать.[/quote]Ну если народ просит 
T
Tov 13 years ago
Хорошая книга. Читается на одном дыхании. Помню после чтения этой сразу приобрел вторую "Удивлен голосом Божьим". Тоже хорошая книга. Советую!
V
volodyanikolaev 13 years ago
Интригующие коментарии. Спешу прочитать.

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