Достойный ответ Джону Мак Артуру

От автора. Я был самым неподходящим кандидатом для "шутки", которую сыграл со мной Бог. Подходил к концу десятый год моего преподавания в качестве профессора в отделении Ветхого Завета в Богословской Семинарии Далласа. Седьмой год я уже был пастором в церкви Библии в городе Форт Ворт, которую я и помог организовать.

Прошлой осенью наша семья вернулась из Германии, где я проходил специальный курс обучения. Это был прекрасный год, я с радостью предвкушал свое возвращение к преподавательской и пасторской работе.

Моей основной целью была проповедь и преподавание Слова Божьего. Я был убежден, что самое важное занятие в жизни – это изучение Библии, и все наши нужды, по меньшей мере, самые основные из них, можно было восполнить и решить через изучение Писания. Если проблему нельзя было решить таким образом, тогда я мало чем мог помочь, поскольку я последовал такому богословскому учению, которое оставляло очень мало возможности для Бога проявить Себя как-то по-другому. Бог, в Которого я веровал и Которого проповедовал, не вмешивался в нашу жизнь настолько сильно, как в жизнь новозаветных верующих. В то время это меня не очень беспокоило, ведь я считал, что Бог на моей стороне. Я думал, что Он Сам изменился. Да, я верил, что Бог отвечает на молитвы, но только на особого рода молитвы.

Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа

Перевод: Гулей В.И.

Киев, Высшая Духовная школа, 2003 г.

Originally published in the U.S.A. under the title SURPISED BY THE POWER OF THE SPIRIT Впервые опубликована в США в издательстве "Zondervan Publishing House", Grand Rapids, Michigan Первое издание в Великобритании вышло в 1994 году

Перепечатано (дважды) в 1995 году и в 1995 году