Дир - Удивлен силой Святого Духа
Достойный ответ Джону Мак Артуру
От автора. Я был самым неподходящим кандидатом для "шутки", которую сыграл со мной Бог. Подходил к концу десятый год моего преподавания в качестве профессора в отделении Ветхого Завета в Богословской Семинарии Далласа. Седьмой год я уже был пастором в церкви Библии в городе Форт Ворт, которую я и помог организовать.
Прошлой осенью наша семья вернулась из Германии, где я проходил специальный курс обучения. Это был прекрасный год, я с радостью предвкушал свое возвращение к преподавательской и пасторской работе.
Моей основной целью была проповедь и преподавание Слова Божьего. Я был убежден, что самое важное занятие в жизни – это изучение Библии, и все наши нужды, по меньшей мере, самые основные из них, можно было восполнить и решить через изучение Писания. Если проблему нельзя было решить таким образом, тогда я мало чем мог помочь, поскольку я последовал такому богословскому учению, которое оставляло очень мало возможности для Бога проявить Себя как-то по-другому.
Бог, в Которого я веровал и Которого проповедовал, не вмешивался в нашу жизнь настолько сильно, как в жизнь новозаветных верующих. В то время это меня не очень беспокоило, ведь я считал, что Бог на моей стороне. Я думал, что Он Сам изменился. Да, я верил, что Бог отвечает на молитвы, но только на особого рода молитвы.
Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа
Перевод: Гулей В.И.
Киев, Высшая Духовная школа, 2003 г.
Originally published in the U.S.A. under the title SURPISED BY THE POWER OF THE SPIRIT
Впервые опубликована в США в издательстве "Zondervan Publishing House", Grand Rapids, Michigan
Первое издание в Великобритании вышло в 1994 году
Перепечатано (дважды) в 1995 году и в 1995 году
Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа - Содержание
ШОКИРОВАН И УДИВЛЕН
- Глава 1 Телефонный звонок, который изменил мою жизнь
- Глава 2 Удивлен Святым Духом
- Глава 3 Чудеса и Вимберы
РАЗРУШАЕМ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
- Глава 4 Миф о прямом противоречии с Библией
- Глава 5 Истинная причина того, почему христиане не верят в сверхъестественные дары
- Глава 6 Злоупотребление духовными дарами
- Глава 7 Напуганы до смерти Святым Духом
- Глава 8 Должны ли чудеса остаться в прошлом?
- Глава 9 Почему Бог исцеляет?
- Глава 10 Почему Бог дает дары чудотворения
- Глава 11 Почему Бог не исцеляет?
ИСКАТЬ ДАРОВ И ДАЯТЕЛЯ ДАРОВ
- Глава 12 Ревностное стремление к дарам
- Глава 13 Ревность по Боге
- Глава 14 Приобретение страсти и силы
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение А Другие причины, почему Бог исцеляет и творит чудеса сегодня
- Приложение Б Прекратились ли духовные дары после смерти апостолов?
- Приложение В Были ли в истории всего три периода чудес?
Джек Дир - Удивлен силой Святого Духа - Отзывы
“Эта книга являет собой убедительное объяснение на утверждение тех людей, которые считают, что сверхъестественные дары, подобные исцелениям и пророчеству, сегодня не проявляются. Книга основана на глубоком знании Библии, написана талантливым толкователем Священного Писания, который знает аргументы и той, и другой стороны. Если вы и до этого верили в сверхъестественное, эта книга освежит вашу веру и любовь к Иисусу, а также поможет вам уберечь себя от различных заблуждений. Но если вы не верите в сверхъестественное сегодня, приготовьтесь изменить свое мнение, а может быть, и свою жизнь!”
– Вайне Грудем Профессор Библейского и систематического Богословия Евангельская Школа Троицы
“Перед вами книга, которая заставит задуматься как пятидесятников, так и баптистов. Она бросает вызов первым, которые часто много говорят о духовном, но не имеют истинного его переживания в себе, а последние строят всю свою аргументацию на переживании духовной жизни, вернее, его отсутствии. Это популярное богословие в своем лучшем изложении, содержащее свидетельства, личное мнение, полностью основанное на Библии. Читатели этой книги будут также удивлены".
– Гордон Д. Фи Профессор Нового Завета, Регент Колледжа
“Одним из самых серьезных препятствий полному проявлению Царства Божия в США послужила книга Вениамина Ворфилда "Counterfeit Miracles", опубликованная 75 лет назад. Книга Дира более всех, что я читал, имеет способность нейтрализовать Ворфилда и его последователей, а также открыть тело Христа для полной силы Божьего Святого Духа. Подлинно исторический труд!"
– С. Питер Вагнер Богословская Семинария Фуллер
“Я считаю, что книга Джека Дира "Удивлен силой Святого Духа" должна быть обязательной книгой для каждого христианина. Я уверен, что эта книга способна вдохновить и благословить каждого читателя. Я желаю всем сердцем, чтобы она попала в руки каждого консервативного верующего".
– Джеймс Робисон Лайф Аутрич Интернешнл
“Поворотный момент в жизни Джека Дира наступил тогда, когда Дух Святой сумел изумить его Своей силой. Бог сам занялся им, как Савлом из Тарса, фарисеем, как Августином-распутником, как Джоном Кальвином, гуманистом 16-го века. Книга доктора Дира описывает этот поворотный пункт и объясняет его на основании Библии. Это книга, время для которой настало".
– Джон Уайт психиатр и писатель
2012-12-27
В свій час ця книга дуже допомогла мені! Вона актуальна, практична і написана доступною мовою. Щиро дякую!