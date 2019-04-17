Не всегда пристрастие, привычка и даже злоупотребление является зависимостью. Так, выпив в компании, кто-то сможет вовремя остановиться и на следующий день отправится на работу, а кто-то не найдет в себе сил: алкоголь уже имеет над ним власть и определяет его жизненные выборы. К консультирующему психологу очень часто обращаются родители, обеспокоенные тем, что у их ребенка развилась компьютерная зависимость.

Обычно родители ставят такой диагноз, основываясь только на своих наблюдениях: ребенок проводит за компьютером больше времени, чем им кажется нормальным. Но более подробные расспросы показывают, что, несмотря на свое увлечение, подросток неплохо учится в школе, ходит в спортивную секцию, с удовольствием занимается музыкой. Это означает, что он в состоянии управлять своим общением с компьютером и не является зависимым.

Дмитриевский Петр - Путь независимости. Интернет, отношения, работа, еда, игры, алкоголь

М.: Никея, 2017. 192 с.

Серия "Становление личности"

ISBN 978-5-91761-638-4

Дмитриевский Петр - Путь независимости. Интернет, отношения, работа, еда, игры, алкоголь - Содержание

Введение

Глава 1 Зависимость — многоликая беда

Глава 2 Как развивается зависимость

Глава 3 Корень зависимости

Глава 4 Из крайности в крайность: зависимость в отношениях

Глава 5 Общество зависимых

Глава 6 «Ревность не по Бозе», или Как зависимость поддерживается в Церкви

Глава 7 Путь к свободе. Что делать, если вы столкнулись с проблемой зависимости

Приложения

Программа «12 шагов» — реальная помощь зависимым

Протестируйте себя

Дневник чувств. Как научиться различать, что с нами происходит

Дмитриевский Петр - Путь независимости. Интернет, отношения, работа, еда, игры, алкоголь - Введение

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое

1 Кор. 13:11

Слабость, пристрастие, дурная привычка — каждому из нас есть что за собой вспомнить. Мы можем отмахиваться от предостережений родных, прощать себя или ненавидеть за такие слабости. А иногда, увы, и катиться в пропасть. Будучи взрослыми по паспорту и статусу, не в силах справиться с собой, словно малые дети, — мы оказываемся в плену своих зависимостей: кто от интернета, кто от работы, кто от «страсти нежной», кто от сладкого или безудержных покупок. Как избавиться от порабощающей силы зависимости? Не всегда мы способны даже сформулировать для себя этот вопрос. А ответить на него еще труднее. Изучением зависимого поведения и поиском путей его преодоления занимается наука аддиктология, появившаяся в 80-х годах прошлого века. Свое имя она получила от латинского addictus — так называли осужденного, связанного долгами. Образ человека, скованного цепями грехов, хорошо знаком православному христианину: «Связан многими ныне пленицами грехов и содержим лютыми страстьми и бедами, к Тебе прибегаю, моему спасению, и вопию: помози ми, Дево, Мати Божия», — говорится в молитве покаянного канона, обыкновенно читаемого перед исповедью.

Все мы понимаем, что такой силой, делающей нас несвободными, обладают наркотики, алкоголь или азартные игры, но и интимная близость, еда, деньги и множество других вещей могут завладеть человеком и требовать, по ощущениям зависимого, тотального повиновения. Безобидные или даже вызывающие восхищение образы пройдут перед глазами читателей этой книги: коллеги, без сна и отдыха работающие над очередным проектом; братья и сестры, несущие служения в храме; друзья за бокалом вина; женщины, всю жизнь посвятившие мужу и детям; самоотверженные родители, неустанно спасающие непутевых отпрысков... Как понять, почувствовать, когда из этих картин уходит свет, а их герои попадают в ловушку? Как и почему это происходит? И что делать, если ты или твой близкий оказался тем самым «осужденным», связанным по рукам и ногам, больше не вольным выйти из соцсети, расслабиться и отдохнуть от работы, вырваться из изоляции одиночества, защититься от разрушительных и мучительных отношений?