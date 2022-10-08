Добреньков - В поисках Бога
XX век неожиданно услышал голос безумного человека XIX столетия, который, по словам Ницше, в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал «Я ищу Бога! Я ищу Бога!», обращаясь к людям, которые обычно скапливались в таком месте. Безумец вбежал в толпу и воскликнул — «где Бог? Я хочу сказать вам это! Мы его убили, и вы, и я\ Мы все его убийцы!»... Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили». Но увидев, что толпа людей молчала, он бросил свой фонарь на землю, так, что тот разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано,— сказал он тогда — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей».
И вот спустя столетие в XX веке устами множества просвещенных, образованных людей — теологов, философов, социологов была провозглашена весть о смерти традиционного, христианского теистического Бога, которая стала широко обсуждаемой темой не только в теологии, как католической, так и протестантской, но и среди широкого круга интеллектуалов и простых людей — как верующих, так и не верующих.
«Нам следует честно признать,— пишет известный епископ Джон Шелби Спонг,— и смириться с тем фактом, что христианство умерло и началась история постхристианского мира».
Владимир Иванович Добреньков - В поисках Бога. Метаморфозы идеи Бога и христианства в протестантской теологии
(Методы: религиоведение)
М.: Издательская группа «Альма-Матер»; Гаудеамус, 2022.— 470 с.
ISBN 978-5-6047269-9-0 (Изд. группа «Альма Матер»)
ISBN 978-5-984-26-177-7 (Гаудеамус)
Владимир Иванович Добреньков - В поисках Бога. Метаморфозы идеи Бога и христианства в протестантской теологии - Содержание
Предисловие
Посвящение
Афоризмы для раздумий
Глава 1. Протестантская теология и современный мир
- § 1. Кризис христианской религии в глобальную эпоху
- § 2. Радикальный протестантский теологический модернизм: «теология смерти Бога» и «безрелигиозное христианство»
Глава 2. Философия религии И. Канта как идейно-теоретический источник либерализации христианской теологии
- § 1. Традиционная христианская религия перед судом критического разума
- § 2. Кантовская парадигма «религии разума», «моральной религии» как отрицание традиционной христианской религии
- § 3. Протестантизм и философская герменевтика Канта
Глава 3. Начало и вектор исторического развития протестантского теологического либерализма. Теология Ф. Шлейермахера
- § 1. Теологическая парадигма «религии чувства», «религии сердца»
- § 2. Философско-рационалистическая интерпретация ортодоксальной христианской догматики
- § 3. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера как основа стратегического развития парадигм либерального и радикального протестантизма
Глава 4. Основные типы современных протестантских теологических парадигм
- § 1. Теологические парадигмы традиционалистских (консервативных) ориентаций
- § 2. Теологические парадигмы модернистских ориентаций
Глава 5. Парадигма демифологизации христианства (Р. Бультман)
- § 1. Программа демифологизации Р. Бультмана
- § 2. Внутренние противоречия экзистенциальной герменевтики
- § 3. Основные направления послебультмановской герменевтики
Глава 6. Антропологически-пантеистические парадигмы модернизации христианства
- § 1. «Безрелигиозное христианство» Бонхоффера как идейный источник антропологической тенденции в современной протестантской теологии
- § 2. В поисках аутентичного библейского христианства (Г. Ваханян, Г. Кокс)
- § 3. Евангелие «христианского атеизма» (Т. Альтицер)
- § 4. Теология без бога, христианство без веры в бога (В. Гамильтон, П. Ван-Бурен)
Глава 7. Онтологически-пантеистические парадигмы модернизации христианства
- § 1. Философско-онтологическая теология П. Тиллиха
- § 2. Философия и теология «процесса» (А. Уайтхед, Ч. Хартшорн, Ш. Огден, Д. Кобб)
Глава 8. О судьбах христианской теологии и религии
- §1.О бесперспективности спасения умирающего христианского Бога и традиционной христианской религии
- § 2. Противоречия и борьба между философией и христианской теологией в историческом контексте эволюции христианства. О будущем христианской религии и теологии
Заключение
Приложение
Библиография
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