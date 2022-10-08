XX век неожиданно услышал голос безумного человека XIX столетия, который, по словам Ницше, в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и все время кричал «Я ищу Бога! Я ищу Бога!», обращаясь к людям, которые обычно скапливались в таком месте. Безумец вбежал в толпу и воскликнул — «где Бог? Я хочу сказать вам это! Мы его убили, и вы, и я\ Мы все его убийцы!»... Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили». Но увидев, что толпа людей молчала, он бросил свой фонарь на землю, так, что тот разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано,— сказал он тогда — мой час еще не пробил. Это чудовищное событие еще в пути и идет к нам — весть о нем не дошла еще до человеческих ушей».

И вот спустя столетие в XX веке устами множества просвещенных, образованных людей — теологов, философов, социологов была провозглашена весть о смерти традиционного, христианского теистического Бога, которая стала широко обсуждаемой темой не только в теологии, как католической, так и протестантской, но и среди широкого круга интеллектуалов и простых людей — как верующих, так и не верующих.

«Нам следует честно признать,— пишет известный епископ Джон Шелби Спонг,— и смириться с тем фактом, что христианство умерло и началась история постхристианского мира».

Владимир Иванович Добреньков - В поисках Бога. Метаморфозы идеи Бога и христианства в протестантской теологии

(Методы: религиоведение)

М.: Издательская группа «Альма-Матер»; Гаудеамус, 2022.— 470 с.

ISBN 978-5-6047269-9-0 (Изд. группа «Альма Матер»)

ISBN 978-5-984-26-177-7 (Гаудеамус)

Владимир Иванович Добреньков - В поисках Бога. Метаморфозы идеи Бога и христианства в протестантской теологии - Содержание

Предисловие

Посвящение

Афоризмы для раздумий

Глава 1. Протестантская теология и современный мир

§ 1. Кризис христианской религии в глобальную эпоху

§ 2. Радикальный протестантский теологический модернизм: «теология смерти Бога» и «безрелигиозное христианство»

Глава 2. Философия религии И. Канта как идейно-теоретический источник либерализации христианской теологии

§ 1. Традиционная христианская религия перед судом критического разума

§ 2. Кантовская парадигма «религии разума», «моральной религии» как отрицание традиционной христианской религии

§ 3. Протестантизм и философская герменевтика Канта

Глава 3. Начало и вектор исторического развития протестантского теологического либерализма. Теология Ф. Шлейермахера

§ 1. Теологическая парадигма «религии чувства», «религии сердца»

§ 2. Философско-рационалистическая интерпретация ортодоксальной христианской догматики

§ 3. Герменевтический метод Ф. Шлейермахера как основа стратегического развития парадигм либерального и радикального протестантизма

Глава 4. Основные типы современных протестантских теологических парадигм

§ 1. Теологические парадигмы традиционалистских (консервативных) ориентаций

§ 2. Теологические парадигмы модернистских ориентаций

Глава 5. Парадигма демифологизации христианства (Р. Бультман)

§ 1. Программа демифологизации Р. Бультмана

§ 2. Внутренние противоречия экзистенциальной герменевтики

§ 3. Основные направления послебультмановской герменевтики

Глава 6. Антропологически-пантеистические парадигмы модернизации христианства

§ 1. «Безрелигиозное христианство» Бонхоффера как идейный источник антропологической тенденции в современной протестантской теологии

§ 2. В поисках аутентичного библейского христианства (Г. Ваханян, Г. Кокс)

§ 3. Евангелие «христианского атеизма» (Т. Альтицер)

§ 4. Теология без бога, христианство без веры в бога (В. Гамильтон, П. Ван-Бурен)

Глава 7. Онтологически-пантеистические парадигмы модернизации христианства

§ 1. Философско-онтологическая теология П. Тиллиха

§ 2. Философия и теология «процесса» (А. Уайтхед, Ч. Хартшорн, Ш. Огден, Д. Кобб)

Глава 8. О судьбах христианской теологии и религии

§1.О бесперспективности спасения умирающего христианского Бога и традиционной христианской религии

§ 2. Противоречия и борьба между философией и христианской теологией в историческом контексте эволюции христианства. О будущем христианской религии и теологии

Заключение

Приложение

Библиография