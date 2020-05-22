Известный ученый-библеист, специалист по Новому Завету, Чарльз Гарольд Додд (1884—1973) оставил богатое наследие. Многие его труды (а расцвет научного творчества Додда приходится на 30—50-е годы) живут в науке до сих пор: из них черпают идеи и сведения, на них постоянно ссылаются, их используют в полемике. Такая проверка временем лишний раз подтверждает очевидные с самого начала качества его работ — добротность полученных результатов и высокое мастерство, с которым эти работы написаны.

Мы, однако, хотим представить читателю не столько автора научных трактатов, сколько великолепного популяризатора. Эта книга об Иисусе, рассчитанная на самую несведущую аудиторию (хотя, возможно, интерес она вызовет и у знатоков), пользуется заслуженным успехом в англоязычных странах. Написана она просто и очень ясно. Можно сказать, это — доверительная беседа с читателем. По ходу своего увлекательного рассказа автор искренне делится с нами мыслями о вещах, составляющих, в известной степени, предмет очень серьезной науки — библеистики.

И вместе с тем, уважительно относясь к собеседнику, он никогда не пытается навязать ему своей точки зрения, предоставляя самому читателю возможность выносить собственные оценки и суждения. Если интонацию и стиль книги профессора Додда удалось в какой-то степени передать в русском переводе, это безусловная заслуга Н. Л. Трауберг. Книга изобилует цитатами из Библии, главным образом из четырех Евангелий.

Весьма различные по жанру и стилю библейские тексты (от торжественных литургических формул и насыщенных апокалиптической символикой пассажей до незамысловатых просторечных диалогов и метких лаконичных изречений) органично вплетаются в авторскую речь, исполняя роль экспрессивно-эмоциональных центров, создающих особенную, неповторимую атмосферу рассказа. Слитность авторского текста и библейской цитаты достигается как бы без малейших усилий.

Додд Чарлз Гарольд - Основатель Христианства

Перевод с английского С. В. Тищенко

Под редакцией Н. Л. Трауберг Пер. с англ. - М.: Наука. Издательская фирма "Восточная литература", 1993. - 175 с. ISBN 5-02-017312-6

Додд Чарлз Гарольд - Основатель Христианства - Содержание

I Введение

II Документы

III Личность Иисуса

IV Учитель

V Народ Божий

VI Мессия

VII Основные события 1. Галилея

VIII Основные события 2. Иерусалим

IX Основные события 3. Что было позже

Додд Чарлз Гарольд - Основатель Христианства - Введение

Христианская Церковь — один из тех фактов нашего времени, которые могут нравиться или не нравиться, но мимо которых не пройдет ни один вдумчивый обозреватель современной жизни. Поэтому, если мы хотим осмыслить события, из которых Церковь возникла, и понять роль ее Основателя, мы не уподобляемся археологам, раскапывающим остатки забытых цивилизаций, или же палеонтологам, восстанавливающим вымершее животное. События, о которых идет речь, стали органичным элементом культуры современного общества. Живая связь с Основателем неизменно характеризует этот элемент на всем протяжении его непрерывного бытия. Чтобы реальнее ощутить эту непрерывность, попытаемся проследить, хотя бы в самых общих чертах, роль Церкви в истории последних девятнадцати веков.

Отправившись на машине времени в прошлое, сделаем первую остановку на грани великого перелома, в XVI столетии, когда средневековая Европа становилась той Европой, которую-мы сейчас знаем или, по крайней мере, знали до мировых войн, опять сменивших старые ориентиры. Гуманизм, Реформация, контрреформация знаменуют мощный прорыв 7 новых идей — они хотя и привели к ряду осложнений, но все же создали новый мир и вдохновили новую культуру, чьей наследниками стали мы. Церковь пребывала в самом центре событий, и без нее правильно понять этот взрыв невозможно. Перелом расколол ее самое, но страстная непримиримость разделившихся частей не угасла и в наши дни. Даже беглый взгляд на сегодняшнюю Церковь убеждает, что по крайней мере эта страница ее прошлого жива до сих пор. Нынешние усилия преодолеть разделение Церкви — одна из примет ее жизнеспособности. Углубляясь дальше, мы вступим в Средние века — эпоху готических соборов, крестовых походов, великих административных и правовых систем, схоластической философии.

В то время Европа, была «Христианским миром». Ею правили люди, стремившиеся толковать и претворять в жизнь принципы христианства. Подчас они допускали ошибки, но все же без Церкви Средние века были бы пробелом в истории. Средним векам предшествует Смутное время*— время, когда Европа, ввергнутая в пучину беспорядков после падения Рима и нашествия варваров, постепенно приходила в себя. Между старой цивилизацией и новой, еще не родившейся, пролегла пропасть. Единственным общественным организмом, перебросившим мост через эту пропасть, была Церковь. Она сохранила начатки законности, порядка, человеколюбия. Ее монашеские ордены способствовали оживлению ремесел и сельского хозяйства. Она заложила основы образования и просвещения. Трудно себе представить, что породил бы хаос Смутного времени, если бы не было Церкви.

По ту сторону пропасти лежит Римская империя — итог, последнее воплощение античной цивилизации. При Константине Великом Рим признал главенство Христианской Церкви. Постепенно вся римская государственная система подпала под ее контроль, что позволило империи передать последующим эпохам свои самые характерные черты. Гонения, которым Константин положил конец, были борьбой за выживание. Церковь восторжествовала не только потому, что у нее были вера, упорство и воля к жизни, но и потому, что она доказала свое превосходство над соперниками. Эпохе Константина предшествуют два с половиной века борьбы, иногда — открытой, чаще — подспудной. Во всяком случае, в то время не было ни одного императора, которого не тревожил бы «христианский вопрос». Когда борьба еще только начиналась, два римских писателя оставили письменное свидетельство о своем отношении к этой проблеме.

Додд (Dodd) Чарлз Гарольд (1884-1973)

Английский протестантский исследователь Нового Завета, богослов и экуменический деятель. Родился в Рексеме, образование получил в Оксфорде и Берлине, где изучал классическую филологию, богословие и эпиграфику. В 1912 Ч.Додд рукоположен и назначен пастором в конгрегационалистскую церковь Варвика. В 1915-30 он преподавал Свящ. Писание в Оксфорде, в 1930-35 - библейскую экзегетику в Манчестерском ун-те, в 1936-55 - проф. богословия в Кембридже. С 1950 года Ч.Додд стал главным редактором перевода Новой Английской Библии (см. ст. Переводы Библии на новые европейские языки). Широкую известность приобрело его обращение к Всемирному Совету Церквей, в котором он изложил библейские основы общехристианского единения. Книги Ч.Додд переводились на многие европейские языки.

Большую роль в истории новозаветных исследований сыграли две работы Ч.Додда: «Притчи о Царстве» («The Parables of the Kingdom», L., 1935) и «История и Евангелие» («History and the Gospel», L.-N.Y., 1938). В них была обоснована теория «осуществленной эсхатологии», согласно которой благовестие Господа о Царстве Божьем относилось не только к будущему, но прежде всего к моменту Его проповеди. Именно Его приход в мир и возвещение Им Евангелия открыли эру Суда. Большую роль в истории новозаветных исследований сыграли две работы Ч.Додда: «Притчи о Царстве» («The Parables of the Kingdom», L., 1935) и «История и Евангелие» («History and the Gospel», L.-N.Y., 1938). В них была обоснована теория «осуществленной эсхатологии», согласно которой благовестие Господа о Царстве Божьем относилось не только к будущему, но прежде всего к моменту Его проповеди. Именно Его приход в мир и возвещение Им Евангелия открыли эру Суда.

«Иисус провозглашает, что свершение, Царство Божье, уже пришло в историю, и Он принимает на Себя "эсхатологическую" роль "Сына Человеческого". Абсолютное, "всецело иное" вступило во время и пространство. И поскольку Царство Божье явилось и явился Сын Человеческий, пришли также и Суд, и благословение... Отныне люди будут жить в новой эре, в которой Царство Божье и его благодать и Суд явили себя». С приходом Христа люди уже живут в присутствии Бога, Судии и Спасителя. Что касается апокалиптических пророчеств Евангелия, то, по мнению Ч.Додда, они - просто традиционная форма, связанная с тогдашней эсхатологической литературой. Мысль о том, что Суд и Царство уже «здесь и теперь», Ч.Додд находит у синоптиков, но еще более определенно она выражена в Ев. от Иоанна. Поэтому ученый и обратился к исследованию Иоанновой традиции.

Итогом научно-богосл. деятельности Ч.Додд явилась его книга «Основатель христианства» («The Founder of Christianity», L., 1970; рус. пер.: М., 1993). Она выросла из лекций ученого, прочитанных еще в 1954. Книга написана четким классическим языком, но за простотой стиля кроется многолетний опыт исследований. Автор анализирует источники евангельской истории, особенности Личности и благовестия Иисуса и дает очерк Его земной жизни.

В противовес деструктивной критике он избегает (подобно многим английским библеистам) шатких конструкций и рискованных гипотез. Он убедительно показывает, как за самыми ранними пластами евангельского текста проступает живая Личность Христа во всем ее неповторимом своеобразии. Для Ч.Додда Христос и Церковь неразделимы. Само название книги уже является программным. Ч.Додд не согласен с теми богословами, которые полагают, будто Христос не основывал Церкви и она возникла спонтанно в «послепасхальный» период.