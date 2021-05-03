Документы по Делу об убийстве представителей Дома Романовых на Урале в 1918 г

Сборник документов представляет материалы следственного дела Н.А. Соколова об убийстве российского императора Николая II и его семьи, а также других представителей дома Романовых и лиц их окружения, разделивших с ними трагическую участь. 19 июля 1918 г. газета «Правда» опубликовала сообщение советского правительства о том, что в Екатеринбурге по постановлению Уральского областного совета расстрелян бывший царь Николай Романов. О семье императора было сказано: «...жена и сын Николая Романова отправлены в надежное место...» 25 июля 1918 г. в Екатеринбург вошли части Белой армии и отряды белочехов. Военные власти начали поиск исчезнувшей царской семьи. Созданная ими Комиссия осмотрела шахты заброшенного рудника вблизи деревни Коптяки. Здесь, по рассказам крестьян данной деревни, накануне объявления на городском митинге в Екатеринбурге о расстреле бывшего императора Николая И, происходили странные события: оцепление красноармейцами местности рудника «Ганина яма», приезд руководителей Уральского областного совета и Уральской ЧК, передвижение автомобилей. Постановлением Екатеринбургского окружного суда от 30 июля 1918 г. следователю по важнейшим делам А.П. Наметкину было поручено вести расследование обстоятельств гибели царской семьи. С 12 августа 1918 г. расследование продолжил член Екатеринбургского окружного суда И.А. Сергеев.

Он осмотрел дом Ипатьева, в том числе и полуподвальную комнату, где была расстреляна царская семья, собрал и описал вещественные доказательства, найденные в Доме особого назначения и на руднике. И.А. Сергеев в результате осмотра «расстрельной» комнаты «Дома особого назначения» сделал вывод о том, что здесь в ночь на 17 июля 1918 г. были расстреляны бывший император Николай II, бывшая императрица Александра Федоровна, их дети и их слуги. 17 января 1919 г. адмирал Колчак отдал секретное указание М.К. Дитерихсу о сборе и вывозе обнаруженных следствием предметов и вещей, принадлежащих семье императора Николая Александровича, другим представителям дома Романовых и лицам их окружения, а также документов предварительного следствия. По распоряжению М.К. Дитерихса от 23 января 1919 г. на основании повеления Верховного правителя 17 января 1919 г. все подлинное следственное производство по делу убийства бывшей царской семьи, все документы, вещи и материалы, принадлежащие членам семьи, были переданы по описи М.К. Дитерихсу, один экземпляр которой предназначался для передачи Верховному правителю. 26 января 1919 г. М.К. Дитерихс получил от И.А. Сергеева подлинные материалы предварительного следствия. Вопрос о передаче следствия Н.А. Соколову был решен еще ранее.

В архиве Н.А. Соколова сохранилось письмо прокурора Екатеринбургского суда В.В. Иорданского М.К. Дитерихсу; на левом поле документа помета генерала, датированная 24 января 1919 г.: «Оба дела будут переданы следователю Н.А. Соколову». 8 февраля 1919 г. А.В. Колчак отдал приказ генерал-лейтенанту М.К. Дитерихсу о подготовке собранных материалов расследования к перевозке их в город Владивосток. А.В. Колчак считал важным поднять политический статус расследования обстоятельств гибели императора Николая II, его семьи и их слуг. Верховный правитель России затребовал для ознакомления материалы следствия и взял под свой личный контроль дальнейшее расследование. А.В. Колчак принимает решение вывести расследование обстоятельств гибели императора и его семьи из подчинения гражданских и военных властей Екатеринбурга и назначает следователем Н.А. Соколова, который еще в сентябре 1918 г. был представлен министру юстиции Правительства Колчака С.С. Старынкевичу. Высоким покровителем Н.А. Соколова был генерал-лейтенант С.Н. Розанов - начальник штаба Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами России.

Документы по Делу об убийстве представителей Дома Романовых на Урале в 1918 г. из личного архива генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса

[сост. Л. А. Лыкова]

М.: Политическая энциклопедия, 2020. 407 с.: ил.

ISBN 978-5-8243-2387-0

Документы по Делу об убийстве представителей Дома Романовых на Урале в 1918 г. из личного архива генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса - Содержание

Историческое предисловие

Археографическое предисловие

Раздел № 1. Официальные документы: распоряжения Верховного правителя России А.В. Колчака, переписка генерал-лейтенанта М.К. Дитерихса со следователем Н.А. Соколовым и другими участниками следствия по Делу об убийстве царской семьи и представителей дома Романовых

Раздел № 2. Документы следствия по обнаружению останков А.В. Гендриковой и Е.А. Шнейдер, описание вещей и предметов

Раздел № 3. Документы следствия по Делу об убийстве представителей дома Романовых в Алапаевске в ночь на 18 июля 1918 г.

Раздел № 4. Описи предметов и вещей, принадлежащих царской семье и их слугам

Раздел № 5. Описи предметов и вещей, принадлежавших царской семье и лицам их окружения, составленные членом Екатеринбургского Окружного суда И.А. Сергеевым

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