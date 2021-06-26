Документы Православного Собора - Крит - 2016
История Критского собора восходит к середине XIX века, к первым призывам организовать всеправо-славное совещание (съезд православных епископов) после многовекового перерыва — последний, признанный всем православным миром VII Вселенский собор прошел в VIII веке. Возможное будущее собрание такого масштаба воспринималось Православной Церковью как практическое доказательство православного единства, декларируемой кафоличности Церкви. К существенным вопросам в компетенции такого собрания относят также обсуждение и одобрение некоторых вероучительных аспектов практики православной жизни, а также регламентацию административного управления православными юрисдикциями в политических реалиях новейшего времени с учетом изменяющихся границ государств, расширением присутствия православия в мире и вопросов, связанных с национальными православными диаспорами.
Политические события XX века — две мировые войны, а затем холодная война — делали Всеправослав-ный собор в то время невозможным. Однако подготовительная работа в виде совещаний представителей широкого крута Православных Церквей велась на протяжении всего XX века и продолжилась в начале текущего столетия. В итоге с 2008 года работа по созыву «Святого и Великого Собора Православной Церкви» перешла в практическую фазу. Так или иначе, к началу 2016 года участие в соборе прямо или косвенно подтвердили все поместные Церкви.
Однако буквально накануне от участия в соборе последовательно отказались: Антиохийская, Болгарская, Грузинская и Русская Православная Церкви. Таким образом, собор состоял из глав и представителей Константинопольской (Вселенский Патриархат), Александрийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской Православных Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.
Документы Святого и Великого Собора Православной Церкви. Крит, Пятидесятница (16-27 июня) 2016 г.
(Церковь: ныне и присно)
М.: Издательство "Благочестие ", 2017. — 160 с.
ISBN 978-5-9500363-0-9
Документы Святого и Великого Собора Православной Церкви. Крит, Пятидесятница (16-27 июня) 2016 г. - Содержание
«Верую... во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь» / Предисловие
ПОСЛАНИЯ СОБОРА
- Окружное послание
- I. Церковь: Тело Христа, образ Святой Троицы
- II. Миссия Церкви в мире
- III. Семья - образ любви Христа к Церкви
- IV. Воспитание во Христе
- V. Церковь пред лицом современных вызовов
- VI. Церковь перед лицом глобализации, крайнего насилия и миграции
- VII. Церковь: свидетельство через диалог
- Послание Святого и Великого Собора Православной Церкви
ДОКУМЕНТЫ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
- Важность поста и его соблюдение сегодня
- Отношение Православной Церкви с остальным христианским миром
- Автономия и способ ее провозглашения
- Православная диаспора
- Регламент работы Епископских собраний в православной диаспоре
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Таинство брака и препятствия к нему
- I. Православный брак
- II. О препятствиях к браку и применение икономии
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Миссия Православной Церкви в современном мире
- A. Достоинство человеческой личности
- Б. О свободе и ответственности
- B. О мире и справедливости
- Г. Мир и предотвращение войны
- Д. Отношение Церкви к проблеме дискриминации
- Е. Миссия Православной Церкви как свидетельство любви в служении
ВЫСТУПЛЕНИЯ, РЕЧИ, ОБРАЩЕНИЯ
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