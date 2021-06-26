Документы Православного Собора - Крит - 2016

История Критского собора восходит к середине XIX века, к первым призывам организовать всеправо-славное совещание (съезд православных епископов) после многовекового перерыва — последний, признанный всем православным миром VII Вселенский собор прошел в VIII веке. Возможное будущее собрание такого масштаба воспринималось Православной Церковью как практическое доказательство православного единства, декларируемой кафоличности Церкви. К существенным вопросам в компетенции такого собрания относят также обсуждение и одобрение некоторых вероучительных аспектов практики православной жизни, а также регламентацию административного управления православными юрисдикциями в политических реалиях новейшего времени с учетом изменяющихся границ государств, расширением присутствия православия в мире и вопросов, связанных с национальными православными диаспорами.

Политические события XX века — две мировые войны, а затем холодная война — делали Всеправослав-ный собор в то время невозможным. Однако подготовительная работа в виде совещаний представителей широкого крута Православных Церквей велась на протяжении всего XX века и продолжилась в начале текущего столетия. В итоге с 2008 года работа по созыву «Святого и Великого Собора Православной Церкви» перешла в практическую фазу. Так или иначе, к началу 2016 года участие в соборе прямо или косвенно подтвердили все поместные Церкви.

Однако буквально накануне от участия в соборе последовательно отказались: Антиохийская, Болгарская, Грузинская и Русская Православная Церкви. Таким образом, собор состоял из глав и представителей Константинопольской (Вселенский Патриархат), Александрийской, Иерусалимской, Сербской, Румынской, Кипрской, Элладской, Албанской, Польской Православных Церквей и Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Документы Святого и Великого Собора Православной Церкви. Крит, Пятидесятница (16-27 июня) 2016 г.

(Церковь: ныне и присно)

М.: Издательство "Благочестие ", 2017. — 160 с.

ISBN 978-5-9500363-0-9

Документы Святого и Великого Собора Православной Церкви. Крит, Пятидесятница (16-27 июня) 2016 г. - Содержание

«Верую... во Единую Святую Соборную и Апостольскую Церковь» / Предисловие

ПОСЛАНИЯ СОБОРА

Окружное послание

I. Церковь: Тело Христа, образ Святой Троицы

II. Миссия Церкви в мире

III. Семья - образ любви Христа к Церкви

IV. Воспитание во Христе

V. Церковь пред лицом современных вызовов

VI. Церковь перед лицом глобализации, крайнего насилия и миграции

VII. Церковь: свидетельство через диалог

Послание Святого и Великого Собора Православной Церкви

ДОКУМЕНТЫ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Важность поста и его соблюдение сегодня

Отношение Православной Церкви с остальным христианским миром

Автономия и способ ее провозглашения

Православная диаспора

Регламент работы Епископских собраний в православной диаспоре

Таинство брака и препятствия к нему I. Православный брак II. О препятствиях к браку и применение икономии

Миссия Православной Церкви в современном мире A. Достоинство человеческой личности Б. О свободе и ответственности B. О мире и справедливости Г. Мир и предотвращение войны Д. Отношение Церкви к проблеме дискриминации Е. Миссия Православной Церкви как свидетельство любви в служении



ВЫСТУПЛЕНИЯ, РЕЧИ, ОБРАЩЕНИЯ