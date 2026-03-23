Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 6
Этот блок документов фиксирует величайший тектонический сдвиг в истории русской церкви. Именно в этих Деяниях разворачивается финал дискуссии о Патриаршестве. Читатель становится свидетелем того, как теоретические споры мгновенно превращаются в суровую необходимость: на фоне Деяния № 40 в Петрограде происходит Октябрьский переворот, а в Москве начинаются уличные бои.
Центральное событие тома — Деяние № 45 (5/18 ноября), в котором зафиксировано избрание Патриарха Тихона жребием. Протоколы передают уникальную атмосферу: звуки артиллерийского обстрела Кремля вплетаются в тексты выступлений делегатов, превращая церковный собор в героическое стояние перед лицом неопределенности и наступающего хаоса.
Отв. ред. священник Алексий Колчерин, А. И. Мраморнов.
М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2016. — 980 с, цв. вкл.
ISBN 978-5-87389-138-2
Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 6 - Деяния Собора с 37-го по 65-е - Содержание
Священник Алексии Колчерин, А. И. Мраморное. «В спешном порядке»: общее собрание Священного Собора и его деяния от начала ноября до начала декабря 1917 г.
Деяния Священного Собора
Деяние № 37. 8 ноября 1917 г. - Деяние № 65. 9 декабря 1917 г.
Приложение. Чин поставления Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, в соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы в Богоспасаемом граде Москве.
Комментарии
Важнейшие события соборной работы ноября — начала декабря 1917 г., отраженные в деяниях № 37-65
Календарь работ общего собрания Священного Собора во вторую половину первой сессии (8 ноября — 9 декабря 1917 г.).
Схема движения интронизационного кортежа Патриарха Тихона по Москве 21 ноября 1917 г.
Использованные источники и литература
Именной указатель
