Этот блок документов фиксирует величайший тектонический сдвиг в истории русской церкви. Именно в этих Деяниях разворачивается финал дискуссии о Патриаршестве. Читатель становится свидетелем того, как теоретические споры мгновенно превращаются в суровую необходимость: на фоне Деяния № 40 в Петрограде происходит Октябрьский переворот, а в Москве начинаются уличные бои.

Центральное событие тома — Деяние № 45 (5/18 ноября), в котором зафиксировано избрание Патриарха Тихона жребием. Протоколы передают уникальную атмосферу: звуки артиллерийского обстрела Кремля вплетаются в тексты выступлений делегатов, превращая церковный собор в героическое стояние перед лицом неопределенности и наступающего хаоса.

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 6 - Деяния Собора с 37-го по 65-е

Отв. ред. священник Алексий Колчерин, А. И. Мраморнов.

М: Изд-во Новоспасского монастыря, 2016. — 980 с, цв. вкл.

ISBN 978-5-87389-138-2

Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов - Том 6 - Деяния Собора с 37-го по 65-е - Содержание

Священник Алексии Колчерин, А. И. Мраморное. «В спешном порядке»: общее собрание Священного Собора и его деяния от начала ноября до начала декабря 1917 г.

Деяния Священного Собора

Деяние № 37. 8 ноября 1917 г. - Деяние № 65. 9 декабря 1917 г. Приложение. Чин поставления Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, в соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы в Богоспасаемом граде Москве.



Комментарии