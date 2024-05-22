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Документы верующего

Документы верующего
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Не купить никогда христианскую сущность
Богачу никакому из мира сего,
Потому что и благо, и душ всемогущность
В вере в Господа Бога и в Сына Его.
Эту веру никто никогда не отнимет,
Даже тот, кто враждебен и зол без конца.
Христианин чрез веру спасение примет
Как дитя богатейшего в мире Отца.

Документы верующего

Б.в.д., 18 с.

Документы верующего – Содержание

  • Свидетельство о рождении
  • Родовая грамота
  • Свидетельство о наследстве
  • Свидетельство о сохранности
  • Страхование против грабежа и воровства
  • Свидетельство о спасении
  • Главный счет
  • Защита прав
  • Страховка от воды и огня
  • Письмо любви
  • Входной билет
  • Страхование по старости
  • Свидетельство о благополучии
  • Гарантия жилища на небесах
  • Гарантия жизни вечной
  • Победная грамота
Views 250
Rating 5.0 / 5
Added 22.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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