Документы верующего
Не купить никогда христианскую сущность
Богачу никакому из мира сего,
Потому что и благо, и душ всемогущность
В вере в Господа Бога и в Сына Его.
Эту веру никто никогда не отнимет,
Даже тот, кто враждебен и зол без конца.
Христианин чрез веру спасение примет
Как дитя богатейшего в мире Отца.
Документы верующего
Б.в.д., 18 с.
Документы верующего – Содержание
- Свидетельство о рождении
- Родовая грамота
- Свидетельство о наследстве
- Свидетельство о сохранности
- Страхование против грабежа и воровства
- Свидетельство о спасении
- Главный счет
- Защита прав
- Страховка от воды и огня
- Письмо любви
- Входной билет
- Страхование по старости
- Свидетельство о благополучии
- Гарантия жилища на небесах
- Гарантия жизни вечной
- Победная грамота
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