Не купить никогда христианскую сущность

Богачу никакому из мира сего,

Потому что и благо, и душ всемогущность

В вере в Господа Бога и в Сына Его.

Эту веру никто никогда не отнимет,

Даже тот, кто враждебен и зол без конца.

Христианин чрез веру спасение примет

Как дитя богатейшего в мире Отца.

Документы верующего

Б.в.д., 18 с.

Документы верующего – Содержание