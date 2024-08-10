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Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА

Д-р В. Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА
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Category ESXATOS BOOKS, UKRAINIAN LANGUAGE, History, *Biographies Memoirs
Українці прибували до Америки від найдавніших часів. Серед вояків у визвольній армії Вашінґтона, в роках 1726-1776, зустрічаємо такі українські прізвища як Богун, Князь, Зублій, Чесний, Караван, Полин.1 Також знаними ранніми імігрантами до Америки були українські козаки на Алясці й на острові Кодяк у роках 1867-1885.2 Від того часу з поневоленої Москвою України почало їхати багато наших вигнанців, знедолених важкими утисками жорстоких поне- вольників. Вони на далекій чужині шукали свободи від переслідувань і від злиднів, кращого життя і кращої долі.
Брутально переслідувані російською православною церквою і указами російських царів ери Победоносцева українські баптисти з Київщини й інших місцевостей України у великій кількості емігрували до Америки від 1880 року, коли після появи в російській імперії закону від 3 травня 1883 року, який дав право сектантам свобідно збиратися на свої богослужения, але почали їх карати різними адміністрацій- ними карами: роз’єднувати родини, відбирати в батьків дітей і маєток тощо,3 а зокрема після нелюдяного царського указу «о признаній штунды особо вредною сектою» з 4-го липня 1894 року, коли пересліуваня перейшли всякі міри людяносте.4 Одна така група важко переслідуваних українських баптистів на чолі з відважним Харитоном Сабаровичем знайшла працю на фабриках Люївілу в Кентакі. Незабаром вони притягнули до себе другу групу віруючих з України, у якій були Яковченко, Терешко, Цимбаленко й інші. За ними третя група знайшлася у Філядельфії, Пенсильванія, деякі з них переїхали до Норфольку в Вірджіні’і, де вже в 1890-их роках вони мали свої богослужения.5 Понад 120 душ переслідуваних баптистів з Київщини прибули кораблем до Балтимору, звідки поїхали до Південної Дакоти, де для них було дуже багато землі.
Вже до Першої світової війни приїхало чимало наших віруючих з України й поселилися в таких стейтах як Нью- Йорк, Пенсильванія, Конектікат, Іліной, Мічіган, Каліфорнія і інші6 В першій половині нашого століття багато наших людей, а між ними й баптистів поселилися не лише в ЗСА, але й у Канаді та в Південній Америці Баптисти звичайно гуртувалися довкола своїх церков, а навіть творили свої церковні об’єднання. Маємо звістку про «Комітет українських баптистів в Америці», організований у Бофало, в 1901 році, Миколою Гнатівим, вихідцем з Івано-Франківщини7. Деякі почали видавати українські духовні журнали — «Свідок Правди», за редагуванням Івана Колесника, з 1911 року,8 а потім, під час Другої світової війни — «Християнський Вісник», за редагуванням відомого пастора Петра Кіндрата, з 1942 року . Від 1927 року українські баптисти на чужині читали й активно підтримували свій український духовно-будуючий журнал «Післанець Правди», який виходив у Західній Україні від січня 1927 року до серпня 1939 року, під редагуванням пастора JL Жабко-Потаповича до часу, коли почалася Друга світова війна, яка принесла багато змін у житті нашого народу в Україні й на чужині. Ті цілком нові обставини поставили українських баптистів на чужині до нової відпові- дальности й до особливих завдань відносно свого одновірного братства й однокровного народу.

Д-р В. Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА

Морріс Плейнс, Н. Дж.: Українське Місійно-Біблійне Товариство, 2000. – 129 с.

Д-р В. Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА - Зміст

Вступ
  • Створення УМБТ у ЗСА
  • Перший З’їзд УМБТ
  • Другий З'їзд УМБТ
  • Третій З’їзд УМБТ
  • Четвертий З’їзд УМБТ
  • Створення ВЄвББратства
  • Український Біблійний Інститут в Саскатуні
  • П’ятий З’їзд УМБТ
  • Шостий З’їзд УМБТ
  • Сьомий З’їзд УМБТ
  • Восьмий З’їзд УМБТ
  • Створення ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Створення Христ. Видавництва «Дорога Правди»
  • Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Десятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Створення УОЄвХБ у Аргентині
  • Одинадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Дванадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Чотирнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Шіснадцятий З’їзд УМБТ-ОУ ЄвБЦ у ЗСА
  • Сімнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Вісімнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Дев’ятнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять П’ятий Ювілейний З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА.
  • Двадцять Шостий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Двадцять Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Особливий З’їзд — 200-річчя ЗСА
  • Тридцять Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Шостий З'їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Тридцять Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сороковий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Науковий Конгрес Тисячоліття Хрищ. Руси-України ..
  • Восьмий З’їзд Пасторів — 1000-ліття Христ. в Україні.
  • Сорок Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Шостий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Сорок Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесятий Ювілейний З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесят Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесят Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесят Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесят Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • П’ятдесят П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
  • Журнал «Післанець Правди»
  • Працівники УМБТ-ОУЄвВЦ у ЗСА
  • Пастор Петро Кіндрат
  • Пастор Павло Бартків
  • Пастор Іван П’ятковський
  • Диякон Йосип Шкула
  • Пастор д-р Лев Жабко-Потапович
  • Пастор Григорій Домашовець
  • Пастор Іван Барчук
  • Редактор Михайо Подворняк
  • Пастор Олекса Гарбузюк
  • Пастор Степан Нищик
  • Пастор Василь Бура
  • Пастор д-рМойсейҐітлін
  • Пастор д-р Яків Гомінюк
  • Пастор мгр Дмитро Марійчук
  • Пастор Іван Поліщук
  • Пастор д-р Іван Беркута
  • Пастор Михайло Теслюк
  • Диякон Аркадій Мулько
  • Пастор Микола Бездітко
  • Пастор Ярослав Папроцький
  • Пастор д-р Микола Брич
  • Пастор д-р Володимир Домашовець
  • Пастор Василь Ковалик
  • Пастор Михайло Якубович
  • Пастор Федір Любович
  • Пастор мгр Олександер Гурин
  • Пастор Капелян Олександер Костенко
  • Пастор Олександер Калінін
  • Пастор Олександер Перехрест
  • Пастор д-р Іван Ковальчук
  • Пастор Микола Ковальський
  • Пастор Володимир Савчук
  • Пастор Богуслав Штурма
  • Пастор Павло Пасічник
  • Пастор Юрій Марущак
  • Пастор Анатолій Мошковський
  • Пастор Дмитро Логін
  • Пастор д-р Василь Кравчук
  • Пастор Яків Медяник
  • Інші працівники УМБТ-ОУЄвБЦ
  • Голови Об’єднання Сестер
  • Місіонери УМБТ
  • Меценати УМБТ
Views 259
Rating 5.0 / 5
Added 10.08.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (1)

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