Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА
Українці прибували до Америки від найдавніших часів. Серед вояків у визвольній армії Вашінґтона, в роках 1726-1776, зустрічаємо такі українські прізвища як Богун, Князь, Зублій, Чесний, Караван, Полин.1 Також знаними ранніми імігрантами до Америки були українські козаки на Алясці й на острові Кодяк у роках 1867-1885.2 Від того часу з поневоленої Москвою України почало їхати багато наших вигнанців, знедолених важкими утисками жорстоких поне- вольників. Вони на далекій чужині шукали свободи від переслідувань і від злиднів, кращого життя і кращої долі.
Брутально переслідувані російською православною церквою і указами російських царів ери Победоносцева українські баптисти з Київщини й інших місцевостей України у великій кількості емігрували до Америки від 1880 року, коли після появи в російській імперії закону від 3 травня 1883 року, який дав право сектантам свобідно збиратися на свої богослужения, але почали їх карати різними адміністрацій- ними карами: роз’єднувати родини, відбирати в батьків дітей і маєток тощо,3 а зокрема після нелюдяного царського указу «о признаній штунды особо вредною сектою» з 4-го липня 1894 року, коли пересліуваня перейшли всякі міри людяносте.4 Одна така група важко переслідуваних українських баптистів на чолі з відважним Харитоном Сабаровичем знайшла працю на фабриках Люївілу в Кентакі. Незабаром вони притягнули до себе другу групу віруючих з України, у якій були Яковченко, Терешко, Цимбаленко й інші. За ними третя група знайшлася у Філядельфії, Пенсильванія, деякі з них переїхали до Норфольку в Вірджіні’і, де вже в 1890-их роках вони мали свої богослужения.5 Понад 120 душ переслідуваних баптистів з Київщини прибули кораблем до Балтимору, звідки поїхали до Південної Дакоти, де для них було дуже багато землі.
Вже до Першої світової війни приїхало чимало наших віруючих з України й поселилися в таких стейтах як Нью- Йорк, Пенсильванія, Конектікат, Іліной, Мічіган, Каліфорнія і інші6 В першій половині нашого століття багато наших людей, а між ними й баптистів поселилися не лише в ЗСА, але й у Канаді та в Південній Америці Баптисти звичайно гуртувалися довкола своїх церков, а навіть творили свої церковні об’єднання. Маємо звістку про «Комітет українських баптистів в Америці», організований у Бофало, в 1901 році, Миколою Гнатівим, вихідцем з Івано-Франківщини7. Деякі почали видавати українські духовні журнали — «Свідок Правди», за редагуванням Івана Колесника, з 1911 року,8 а потім, під час Другої світової війни — «Християнський Вісник», за редагуванням відомого пастора Петра Кіндрата, з 1942 року . Від 1927 року українські баптисти на чужині читали й активно підтримували свій український духовно-будуючий журнал «Післанець Правди», який виходив у Західній Україні від січня 1927 року до серпня 1939 року, під редагуванням пастора JL Жабко-Потаповича до часу, коли почалася Друга світова війна, яка принесла багато змін у житті нашого народу в Україні й на чужині. Ті цілком нові обставини поставили українських баптистів на чужині до нової відпові- дальности й до особливих завдань відносно свого одновірного братства й однокровного народу.
Д-р В. Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА
Морріс Плейнс, Н. Дж.: Українське Місійно-Біблійне Товариство, 2000. – 129 с.
Д-р В. Домашовець – Українське Місійно-Біблійне Товариство – Об’єднання Українських Євангельсько-Баптистських церков у ЗСА - Зміст
Вступ
- Створення УМБТ у ЗСА
- Перший З’їзд УМБТ
- Другий З'їзд УМБТ
- Третій З’їзд УМБТ
- Четвертий З’їзд УМБТ
- Створення ВЄвББратства
- Український Біблійний Інститут в Саскатуні
- П’ятий З’їзд УМБТ
- Шостий З’їзд УМБТ
- Сьомий З’їзд УМБТ
- Восьмий З’їзд УМБТ
- Створення ОУЄвБЦ у ЗСА
- Створення Христ. Видавництва «Дорога Правди»
- Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Десятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Створення УОЄвХБ у Аргентині
- Одинадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Дванадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Чотирнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Шіснадцятий З’їзд УМБТ-ОУ ЄвБЦ у ЗСА
- Сімнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Вісімнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Дев’ятнадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять П’ятий Ювілейний З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА.
- Двадцять Шостий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Двадцять Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Особливий З’їзд — 200-річчя ЗСА
- Тридцять Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Шостий З'їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Тридцять Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сороковий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Науковий Конгрес Тисячоліття Хрищ. Руси-України ..
- Восьмий З’їзд Пасторів — 1000-ліття Христ. в Україні.
- Сорок Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Шостий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Сьомий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Восьмий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Сорок Дев’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесятий Ювілейний З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесят Перший З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесят Другий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесят Третій З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесят Четвертий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- П’ятдесят П’ятий З’їзд УМБТ-ОУЄвБЦ у ЗСА
- Журнал «Післанець Правди»
- Працівники УМБТ-ОУЄвВЦ у ЗСА
- Пастор Петро Кіндрат
- Пастор Павло Бартків
- Пастор Іван П’ятковський
- Диякон Йосип Шкула
- Пастор д-р Лев Жабко-Потапович
- Пастор Григорій Домашовець
- Пастор Іван Барчук
- Редактор Михайо Подворняк
- Пастор Олекса Гарбузюк
- Пастор Степан Нищик
- Пастор Василь Бура
- Пастор д-рМойсейҐітлін
- Пастор д-р Яків Гомінюк
- Пастор мгр Дмитро Марійчук
- Пастор Іван Поліщук
- Пастор д-р Іван Беркута
- Пастор Михайло Теслюк
- Диякон Аркадій Мулько
- Пастор Микола Бездітко
- Пастор Ярослав Папроцький
- Пастор д-р Микола Брич
- Пастор д-р Володимир Домашовець
- Пастор Василь Ковалик
- Пастор Михайло Якубович
- Пастор Федір Любович
- Пастор мгр Олександер Гурин
- Пастор Капелян Олександер Костенко
- Пастор Олександер Калінін
- Пастор Олександер Перехрест
- Пастор д-р Іван Ковальчук
- Пастор Микола Ковальський
- Пастор Володимир Савчук
- Пастор Богуслав Штурма
- Пастор Павло Пасічник
- Пастор Юрій Марущак
- Пастор Анатолій Мошковський
- Пастор Дмитро Логін
- Пастор д-р Василь Кравчук
- Пастор Яків Медяник
- Інші працівники УМБТ-ОУЄвБЦ
- Голови Об’єднання Сестер
- Місіонери УМБТ
- Меценати УМБТ
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