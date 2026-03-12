Уитни Дональд - 10 вопросов для определения вашего духовного здоровья

Уитни Дональд - 10 вопросов для определения вашего духовного здоровья
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга христианского автора и преподавателя духовной жизни Дональд С. Уитни предлагает читателю простой, но глубокий способ самопроверки духовной жизни.

Автор формулирует десять ключевых вопросов, которые помогают человеку честно оценить состояние своей веры, отношения с Богом и подлинность христианской жизни. Эти вопросы касаются таких тем, как любовь к Богу, стремление к святости, отношение к греху, желание читать Писание, молитвенная жизнь и участие в жизни Церкви.

Главная идея книги заключается в том, что духовное здоровье проявляется не во внешней религиозности или формальном соблюдении правил, а в внутреннем преображении сердца и реальных плодах веры. Уитни призывает читателя не обманывать себя духовными иллюзиями, а честно исследовать свою жизнь перед Богом.

Книга написана в форме краткого духовного наставления и может служить инструментом для личного размышления, покаяния и духовного роста, помогая человеку глубже понять своё состояние и направить жизнь к более искренней и живой вере.

Дональд Уитни – 10 вопросов для определения вашего духовного здоровья - Действительно ли вы духовно здоровы или только пытаетесь делать вид, что это так?

Киев: Христианское библейское братство св. ап. Павла, 2009. – 130 с.

ISBN 978-966-7698-39-3

Дональд Уитни – 10 вопросов для определения вашего духовного здоровья - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

  • 1. ЖАЖДЕТЕ ЛИ ВЫ БОГА?

  • 2. СТАНОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ ВСЕ БОЛЕЕ ВОДИМЫМИ БОЖЬИМ СЛОВОМ?

  • 3. ВОЗРАСТАЕТ ЛИ ВАША ЛЮБОВЬ?

  • 4. СТАНОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНЕЕ К БОЖЬЕМУ ПРИСУТСТВИЮ?

  • 5. ВОЗРАСТАЕТ ЛИ ВАШ ИНТЕРЕС К ФИЗИЧЕСКИМ И ДУХОВНЫМ НУЖДАМ ЛЮДЕЙ?

  • 6. ВОСХИЩАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ КРАСОТОЙ НЕВЕСТЫ ХРИСТОВОЙ?

  • 7. КАКОЕ МЕСТО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ ЗАНИМАЮТ ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ?

  • 8. ПЕЧАЛИТЕСЬ ЛИ ВЫ О ГРЕХЕ?

  • 9. КАК БЫСТРО ВЫ ПРОЩАЕТЕ?

  • 10. ТОСКУЕТЕ ЛИ ВЫ ПО НЕБУ?

ПРИМЕЧАНИЯ

Views 50
Rating 5.0 / 5
Added 12.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

